ロナルド・アラウホは、リヴァプールがアンフィールドでアトレティコ・マドリーに2-1の逆転勝利を収め、チャンピオンズリーグの初戦を飾る上で重要な役割を果たした。リヴァプールは17分にマルコス・ジョレンテのゴールで先制を許したが、本拠地で力強く反撃した。

流れが変わったのは、ヤン・オブラクがブラッドリー・バルコラのシュートを防いだ場面だった。しかし、こぼれながら浮いたボールをアラウホが巧みにフリックし、ドミニク・ソボスライの足元へ送ると、ソボスライが至近距離から同点弾を決めた。

その後、アレクシス・マク・アリスターが後半に決勝点を挙げ、監督アンドニ・イラオラに欧州リーグフェーズ白星発進をもたらした。