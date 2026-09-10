Crystal Pix
翻訳者：
「まるでバルサみたいだ！」。ロナルド・アラウホ、驚異的なヒールアシストがリヴァプールの反撃を呼び込んだ後に反応した。
アラウホのバックヒールがリヴァプール反撃の火付け役に
ロナルド・アラウホは、リヴァプールがアンフィールドでアトレティコ・マドリーに2-1の逆転勝利を収め、チャンピオンズリーグの初戦を飾る上で重要な役割を果たした。リヴァプールは17分にマルコス・ジョレンテのゴールで先制を許したが、本拠地で力強く反撃した。
流れが変わったのは、ヤン・オブラクがブラッドリー・バルコラのシュートを防いだ場面だった。しかし、こぼれながら浮いたボールをアラウホが巧みにフリックし、ドミニク・ソボスライの足元へ送ると、ソボスライが至近距離から同点弾を決めた。
その後、アレクシス・マク・アリスターが後半に決勝点を挙げ、監督アンドニ・イラオラに欧州リーグフェーズ白星発進をもたらした。
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DFが重要なアシストを振り返る
試合後にMovistarの取材に応じたアラウホは、この重要なプレーで見せたとっさの判断について語った。DFは、混み合ったペナルティーエリア内で放ったバックヒールが狙い通りにつながったことについて、幸運もあったと認めた。
また、新天地で欧州の重要な結果に直接貢献できたことへの満足感を強調した。
「いいシュートだったし、ボックス内でのいいチャンスだった」とアラウホは述べた。「センターバックの間を通ったのはラッキーだった。チームを助けることができてとてもうれしいし、本当に満足している」
ウルグアイ人、リバプールをバルセロナの基準と比較へ
イングランドのフットボールへの適応を振り返ったアラウホは、リヴァプールと古巣バルセロナの間に直接的な共通点があると語った。センターバックの同選手は、ヨーロッパ屈指の名門を背負うことに伴う絶え間ないプレッシャーを認めた。
また、イラオラとアンフィールドの観衆が求める水準に応えながら、自分自身のアイデンティティーを確立していく決意を改めて強調した。
「バルサのようなビッグクラブだ」とアラウホは述べた。「常にベストを尽くさなければならないし、期待も大きい。僕は幸せだし、懸命に取り組んでいる。すべてを出し切り、自分らしくありたい」
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リヴァプール、オーストリア遠征を前に勢い獲得へ
アラウホは、粘り強いアトレティコ・マドリーを相手に戦術的規律を保って勝ち切り、勝ち点3を確保したリヴァプールを称賛した。
この勝利により、イラオラ監督率いるチームは、新たな大会フォーマットの下で始まった欧州での戦いに向けて序盤の勢いを築いた。
リヴァプールはここから再び国内での戦いに目を向け、その後、次のチャンピオンズリーグの試合でLASKと対戦するためオーストリアへ向かう。
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