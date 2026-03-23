「まるでチャリティーマッチの途中出場みたいだった」――ウェイン・ルーニー、カラバオ・カップ決勝でのフィル・フォーデンに対するペップ・グアルディオラの「情けない」扱いを批判

この25歳の選手の出場時間の減少は、シティの今シーズンにおいて最も衝撃的な出来事の一つとなっている。 2023/24シーズンにPFA年間最優秀選手賞を受賞したフォーデンだが、ライアン・シェルキとアントワーヌ・セメニョの加入後、定位置を確保するのに苦戦している。実際、ウェンブリーでの試合では90分にシェルキと交代したことで、彼の序列がどれほど下がってしまったかが浮き彫りになった。

「彼には気の毒に思ったが、カップ戦の決勝で途中出場したからという理由ではない」とルーニーはBBCの『ウェイン・ルーニー・ショー』で語った。「数日前の試合では、彼はピッチにすら立てなかった。もしあの場面でマックス・ダウマンが途中出場していたなら、良い経験になると考えただろう。だが、カップ戦の決勝でフィル・フォーデンが途中出場するのを見ると、彼をピッチに立たせるための『お情けの交代』のように感じられた」

フォーデンは、全大会を通じてシティの直近13試合で先発出場はわずか4試合にとどまり、12月中旬から続く20試合でゴールを挙げていない。ルーニーはこう付け加えた。「何が起きたのか分からない。彼はトップクラスの選手だ。チームに全く定着できていないのは奇妙に感じる。何か裏があるように思える。 「フォーデンは調子が良かったと思っていたが、突然、出場機会が全く与えられなくなってしまった」