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「まるでチャリティーマッチの途中出場みたいだった」――ウェイン・ルーニー、カラバオ・カップ決勝でのフィル・フォーデンに対するペップ・グアルディオラの「情けない」扱いを批判
失墜
この25歳の選手の出場時間の減少は、シティの今シーズンにおいて最も衝撃的な出来事の一つとなっている。 2023/24シーズンにPFA年間最優秀選手賞を受賞したフォーデンだが、ライアン・シェルキとアントワーヌ・セメニョの加入後、定位置を確保するのに苦戦している。実際、ウェンブリーでの試合では90分にシェルキと交代したことで、彼の序列がどれほど下がってしまったかが浮き彫りになった。
「彼には気の毒に思ったが、カップ戦の決勝で途中出場したからという理由ではない」とルーニーはBBCの『ウェイン・ルーニー・ショー』で語った。「数日前の試合では、彼はピッチにすら立てなかった。もしあの場面でマックス・ダウマンが途中出場していたなら、良い経験になると考えただろう。だが、カップ戦の決勝でフィル・フォーデンが途中出場するのを見ると、彼をピッチに立たせるための『お情けの交代』のように感じられた」
フォーデンは、全大会を通じてシティの直近13試合で先発出場はわずか4試合にとどまり、12月中旬から続く20試合でゴールを挙げていない。ルーニーはこう付け加えた。「何が起きたのか分からない。彼はトップクラスの選手だ。チームに全く定着できていないのは奇妙に感じる。何か裏があるように思える。 「フォーデンは調子が良かったと思っていたが、突然、出場機会が全く与えられなくなってしまった」
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フォデンは復帰を目指している
出場機会が限られていることへの不満を抱えつつも、フォーデンはシティの新たなタイトル獲得を祝う際、プロとしての姿勢を貫いた。このミッドフィルダーは、自身のコンディションがピークではないことを認めつつも、シーズン終盤に向けてグアルディオラ監督の先発メンバーに復帰したいという意欲を示した。
試合終了のホイッスルが鳴った後、自身の現状について語ったフォーデンは、サッカー選手が経験する「浮き沈み」について言及した。
「重要なのは、どう立ち直るかということだ」と彼は語った。「今も黙々と、毎日できる限りのトレーニングに励んでいる。代表戦明けにはさらに鋭さを増して戻り、出場時間を増やし、シーズン序盤の自分を取り戻せることを願っている」
ワールドカップを控えての懸念
フォーデンはトーマス・トゥヘル監督が発表した3月の国際試合に向けたイングランド代表の35名の暫定メンバーに選出されたものの、国内リーグでの出場機会の少なさは大きな懸念材料となっている。ルーニーは、夏の大会が近づくにつれ、この状況が同MFの心に重くのしかかっていると考えている。
「まず、チームがカップ戦を制したことは彼も喜んでいるだろうが、個人的な視点から言えば、彼はピッチに立ってチームに貢献したかったはずだ」とルーニーは語った。「彼にとっては辛いことだろう」
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フォデンの今後はどうなるのか？
フォーデンは、今後行われるウルグアイ戦と日本戦で、イングランド代表のトゥヘル監督に好印象を与えたいと考えている。この25歳の選手は、11月にイングランドがセルビアとアルバニアとのワールドカップ予選を締めくくった際、途中出場を果たした。