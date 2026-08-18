当初の兆候は非常にポジティブなものだった一方で、ファン・ダイクは、信頼できるセンターバックのパートナーシップを築くには時間と忍耐が必要だと認めた。このオランダ人DFは、ともに重要な実戦経験を積むことの重要性を強調した。

「［ジャケ］はよくやったと思う。ロナルドも同じだ」と、ファン・ダイクは『ESPN』が伝えたコメントで語った。「これはスタートであり、良いスタートだ。だから、このまま進んでいければと思う。［関係性は］試合に出ることで築かれる。唯一の方法だとは言わないが、試合はトレーニングとはまったく違う。

「ジェレミーの英語は、言うならロナルドより少し良い。でも結局のところ、僕たちはみんなかなり優れたフットボーラーだ。特定の状況でどう守るべきか、いくつかの場面では見て感じ取ることができる。ただ、一緒に関係性を築く必要があるのはかなり明らかで、それには少し時間がかかる。僕の考えでは、それはまったく普通のことだが、できるだけ早くそれを軌道に乗せられればと思う。

「さっきも言ったように、［ジャケ］はよくやったと思う。かなり疲れて試合を終えたと思うが、これほど長い時間のあとに最初の45分をプレーしたのだから、まったく普通のことだ。あとは彼自身が回復することにかかっている。僕たちは明日の朝にまたピッチへ戻り、その後はニューカッスル戦に向けて準備していく。セント・ジェームズ・パークはいつだって難しい場所だ」