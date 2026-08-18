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「まったく違う！」 フィルジル・ファン・ダイクがジェレミー・ジャケとロナルド・アラウホのデビュー後、リヴァプール守備陣の真実を明かす
守備の2人がプレシーズンで好印象を残す
ファン・ダイクは、コモ戦で印象的なプレシーズンデビューを飾った今夏加入のジャケとアラウホを称賛した。リヴァプールは2-0で快勝した。新戦力2人はいずれもプレシーズン最後の一戦で45分間プレーした。ジャケは特に目を引き、2月に肩の脱臼を負って以来の初出場でリヴァプールの2点目を決めた。バルセロナから1シーズンのレンタル移籍でプレミアリーグのクラブに加入したアラウホは、後半からそのフランス人選手に代わって出場した。こうしたパフォーマンスは、新シーズンを前にアンドニ・イラオラ監督にとって守備面で心強い後押しとなった。
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強固な新たなパートナーシップの構築
当初の兆候は非常にポジティブなものだった一方で、ファン・ダイクは、信頼できるセンターバックのパートナーシップを築くには時間と忍耐が必要だと認めた。このオランダ人DFは、ともに重要な実戦経験を積むことの重要性を強調した。
「［ジャケ］はよくやったと思う。ロナルドも同じだ」と、ファン・ダイクは『ESPN』が伝えたコメントで語った。「これはスタートであり、良いスタートだ。だから、このまま進んでいければと思う。［関係性は］試合に出ることで築かれる。唯一の方法だとは言わないが、試合はトレーニングとはまったく違う。
「ジェレミーの英語は、言うならロナルドより少し良い。でも結局のところ、僕たちはみんなかなり優れたフットボーラーだ。特定の状況でどう守るべきか、いくつかの場面では見て感じ取ることができる。ただ、一緒に関係性を築く必要があるのはかなり明らかで、それには少し時間がかかる。僕の考えでは、それはまったく普通のことだが、できるだけ早くそれを軌道に乗せられればと思う。
「さっきも言ったように、［ジャケ］はよくやったと思う。かなり疲れて試合を終えたと思うが、これほど長い時間のあとに最初の45分をプレーしたのだから、まったく普通のことだ。あとは彼自身が回復することにかかっている。僕たちは明日の朝にまたピッチへ戻り、その後はニューカッスル戦に向けて準備していく。セント・ジェームズ・パークはいつだって難しい場所だ」
強度の管理と試合勘
コモ戦での勝利により、リヴァプールはリーズ・ユナイテッド、モナコとのプレシーズン連敗の後、勝利を取り戻した。イラオラは此前、自身のチームが試合を通して求められるフィットネスレベルを維持するのに苦しんでいると認めていた。
ファン・ダイクは、チームの戦術的なコンパクトさが大きく改善したと考えている。また、90分間の中で選手が自然と疲労するため、強度の高いプレスは慎重に管理しなければならないと指摘した。
「私が見ている限り、世界のサッカーで90分間フルインテンシティーでプレーできるチームはない」とファン・ダイクは説明した。「当然、ある時点では、選手たち、あるいは僕たち全員が少し疲れた状態になる場面が出てくる。そこで重要なのは、自分たちがコンパクトさを保ち、再びプレスをかける適切なタイミングを見つけることだ。前の試合よりも、今回はそれがずっとうまくできたと思う。
「もちろん、全員が前に出てプレスをかけ、強度を保ちたいと思っている。でも、これはチームのゲームであり、それを実現するには全員が一体となる必要がある。そうした流れは試合の中で段階的に訪れる」
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リヴァプールにニューカッスル戦が待ち受ける
セスク・ファブレガス率いるコモとの実りある実戦を終え、リヴァプールはいよいよ公式戦に全力で意識を向ける。リヴァプールは2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で、ニューカッスルとの難しいアウェーゲームに臨む。
ジャケはここからの数日間を使い、6カ月ぶりとなった45分間の実戦出場からの回復に努める。ファン・ダイクとそのほかのスカッドはトレーニングピッチに戻り、戦術面の最終調整を進める。
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