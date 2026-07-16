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翻訳者：
「まったく理解不能」――アルゼンチンに敗れたイングランド代表のレジェンド、ゲイリー・リネカーとウェイン・ルーニーが、トーマス・トゥヘル監督の消極的な戦術を痛烈に批判。
ライネカー、戦術転換を「驚くべき」と評す
アンソニー・ゴードンがイングランド代表に先制点をもたらした直後、リネカーはトゥヘル監督の采配を強く批判した。攻撃的な選手を下げて守備を固めたことで、リオネル・メッシらに反撃の機会を与えたと指摘した。
ポッドキャスト『The Rest is Football』でライネカーは怒りをにじませ、「1点リードしたのに深く下がり、交代でさらに守備を固めた。5バックのローブロックを、その対策に長けた相手に取った。意味がわからない」と語った。
率直に言って戦術的に驚きだった。消極的すぎる采配だ。皆、同じ試合を見て同じことを思っていた。
「戦術があるのに、史上最高の選手と対戦しているのに、彼［メッシ］にマークを付けろとは。彼は次々とボールをペナルティエリアに送り込んでいたのに、それが理解できなかった。」
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ルーニーは、トゥヘルがイングランドの決勝進出を阻んだと主張している
ルーニーは、タッチライン際の監督が野心を示さず、選手たちの自信を削ったと批判した。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、イングランドが世界王者を追い詰めたかに見えた瞬間に勢いを失った点を特に厳しく指摘した。
「正直、トーマス・トゥヘルの采配が敗因だ」とルーニー。「攻撃の選手として1－0でリードしているのに交代を見ると自信を失う。通用するのは数回だけだ。
『このまま長い時間守備を続けなきゃいけないのか。どうすれば乗り切れるんだ？』と考え始める。それはパニックだ。1点リードしてもボールを明け渡し、2点目を狙うチャンスを逃すわけにはいかない。それが本来やるべきことだからだ。
あれほどの選手にペナルティエリアでボールを持たせれば、いずれ点は取られる」
サウスゲートと比較された
この敗戦を受け、前体制との比較が避けられない。元GKジョー・ハートは、代表チームが依然として「守りに徹する」悪癖を抱えていると指摘した。指導体制が変わっても、重要な場面で守備一辺倒になる問題は残ったままだ。
ハートは「ガレス・サウスゲートは自宅でこの試合を見ているだろう。リード時に守備に徹しすぎたことで批判されたからだ。
ピッチ上の決定的な場面で何も変わっていない。トーマス・トゥヘルは、我々が彼を称賛してきたにもかかわらず、あれほど早く戦術を変更したことで「チームを信じていない」と宣言したようなものだ。アルゼンチンにこれ以上攻撃できないと判断したのだろう。」
- AFP
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