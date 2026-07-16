アンソニー・ゴードンがイングランド代表に先制点をもたらした直後、リネカーはトゥヘル監督の采配を強く批判した。攻撃的な選手を下げて守備を固めたことで、リオネル・メッシらに反撃の機会を与えたと指摘した。

ポッドキャスト『The Rest is Football』でライネカーは怒りをにじませ、「1点リードしたのに深く下がり、交代でさらに守備を固めた。5バックのローブロックを、その対策に長けた相手に取った。意味がわからない」と語った。

率直に言って戦術的に驚きだった。消極的すぎる采配だ。皆、同じ試合を見て同じことを思っていた。

「戦術があるのに、史上最高の選手と対戦しているのに、彼［メッシ］にマークを付けろとは。彼は次々とボールをペナルティエリアに送り込んでいたのに、それが理解できなかった。」