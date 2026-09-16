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翻訳者：
「まったく気にならない」 マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドのブライトン戦での歴史的崩壊を受けて高まる解任圧力に反応
オールド・トラフォードでの悪夢の後、プレッシャーが高まっている
マイケル・キャリックは、カラバオカップ3回戦でブライトン相手にオールド・トラッフォードで壊滅的な崩れ方を目の当たりにした後、自身の批判者とマンチェスター・ユナイテッドの選手たちに対して、真っ向から反発するメッセージを発した。シェイ・レイシーとメイソン・マウントのゴールで2-0と先行したにもかかわらず、ユナイテッドは最終的に決定力の高いブライトンに切り崩され、ホームサポーターから激しい不満が噴き出す展開となった。試合終了の笛が鳴ると、ストレットフォード・エンドはその感情を極めて明確に示し、チームにブーイングを浴びせながらピッチから引き揚げさせ、ベンチと引き揚げる選手たちに向けて「いったい何だったんだ、それは？」というはっきり聞き取れるチャントを飛ばした。
この敗戦は、マンチェスター・ユナイテッドにとって今季公式戦わずか6試合で3敗目であり、キャリックの就任直後の蜜月ムードが一気に終わりを迎えたことを示す結果となった。前季には、17試合で12勝という見事な成績でチームをチャンピオンズリーグ復帰へ導き、クラブの救世主として称賛されていた45歳だが、いまや厳しい視線を向けられている。自身の立場に不安を感じているか、あるいは強まる scrutiny の重圧を感じているかを直接問われた際、キャリックは外部の雑音を一蹴した。『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、彼はこう語った。「プレッシャーは感じていない。どうであれ、そんなことは私にとってまったく気にならない。基本的に、まったく気にならない。外で何が起きているのかも、この世界がどう回っているのかも理解しているが、気にはならない」
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チームに精神的な強さを示すよう求めること
キャリック本人は動じていないものの、マンチェスター・ユナイテッドを代表するために必要な精神的強さを身につけるよう、選手たちにすぐさま求めた。指揮官は、苦しい時期にはクラブを取り巻く空気が重くなることを認めつつも、トップレベルのプロであればそのネガティブな状況を乗り越えなければならないと強調した。さらに、選手たちに内なるモチベーションを見つけ出し、前シーズンの成功を支えた自信を取り戻すよう促した。
「みんな、それがあることは分かっている」と彼は語った。「それが良いものであれ、そうでないものであれ、そこにあることは分かっている。大事なのは、それにどう対処するかだ。ここにいれば、時間をかけてたくましくなる。そして、それをどう受け止めるかにかかっている。」
岐路に立つシーズン
ブライトン戦での崩壊は、キャリック率いるチームの戦術的な安定性、そして組織だった相手に対して試合を締めくくる力に深刻な疑問を投げかけた。すでに3敗を喫しており、もはや許されるミスの余地はない。次節のフラム戦アウェーは、シーズンが制御不能な形で転落していくのを食い止めるための必勝試合だと見る向きもある。だが、キャリックはロッカールーム内のクオリティーは依然として高く、現在の不振は致命的な低下ではなく一時的な落ち込みにすぎないと考えている。
「もちろん立て直せる」と同監督は語った。「本当にいい選手たちがいるし、ここ1週間、あるいは2、3週間が良くなかったから、今は苦しく感じている。でも、それは次の試合にすぐ勝てないという意味ではない。そういう面はあるし、選手たちは自分たちに何ができるかをこれまでも示してきた。グループとしての我々も同じだ」。監督の確信は、ユナイテッドが今後数週間で厳しい日程に臨む中で試されることになる。その戦いでは、キャリックが口にした「あらゆる“決意”」が求められる。
- AFP
フラム戦を見据えて
ブライトン戦の失態の余波が収まりつつある中、焦点はユナイテッドがトレーニング場でどう反応するかに移っている。プレッシャーは「気にならない」とするキャリックの主張は、自信の表れと受け取る向きもあれば、危機感の欠如と見る向きもあるだろう。だが、その現実はクレイブン・コテージでのパフォーマンスによって決まる。ヘッドコーチは、フットボールでは流れがすぐに変わり得ることを理解しているが、自らが表現した「クラブ周辺の空気」が、ウェスト・ロンドンで勝ち点3を取れなければさらに悪化することも同様に理解している。
キャリックにとっての課題は、見出しを遮断し、2-0のリードをあまりにも簡単に失わせた技術的なミスに集中することだ。ブライトン戦の後半に見られた勢いの喪失は、ピッチ上でのリーダーシップ不足を示唆しており、元MFは次のキックオフまでにその点を何としても改善したいと考えている。このユナイテッドのスカッドが、マンチェスター・ユナイテッドに向けられる注目に本当に耐え得るだけの「タフさ」を備えているかどうかは、まだ分からない。ただ、指揮官は毅然とした姿勢を崩さず、外の世界に自らの感情を左右させることを拒んでいる。
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