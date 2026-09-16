ブライトン戦での崩壊は、キャリック率いるチームの戦術的な安定性、そして組織だった相手に対して試合を締めくくる力に深刻な疑問を投げかけた。すでに3敗を喫しており、もはや許されるミスの余地はない。次節のフラム戦アウェーは、シーズンが制御不能な形で転落していくのを食い止めるための必勝試合だと見る向きもある。だが、キャリックはロッカールーム内のクオリティーは依然として高く、現在の不振は致命的な低下ではなく一時的な落ち込みにすぎないと考えている。

「もちろん立て直せる」と同監督は語った。「本当にいい選手たちがいるし、ここ1週間、あるいは2、3週間が良くなかったから、今は苦しく感じている。でも、それは次の試合にすぐ勝てないという意味ではない。そういう面はあるし、選手たちは自分たちに何ができるかをこれまでも示してきた。グループとしての我々も同じだ」。監督の確信は、ユナイテッドが今後数週間で厳しい日程に臨む中で試されることになる。その戦いでは、キャリックが口にした「あらゆる“決意”」が求められる。