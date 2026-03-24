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「まったく楽しくなかった」――ノア・ラング、リヴァプール戦で広告看板に激突し負った親指の重傷について「今も苦しんでいる」と語る
アンフィールドでの恐怖の一瞬
この恐ろしい事故は、ガラタサライがリヴァプールに0-4で敗れたチャンピオンズリーグの試合の後半、アリソンのゴール裏にあるピッチサイドの設備にラングが手を引っかけて起きた。このウイング選手は指の一部を切断する重傷を負い、直ちに担架で搬送され、地元の病院で2回にわたる緊急手術の第一弾を受けた。 この重傷を受け、UEFAは広告看板の安全性について正式な調査を開始した。トルコ勢にとっては悲惨な夜となった。ストライカーのビクター・オシメンも、イブラヒマ・コナテとの空中戦での衝突により右前腕を骨折し、前半に築いた1-0のリードを守り切れず、大会から敗退した。
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その苦難について語る
オランダの新聞『AD』の取材に対し、ラングはこの悲惨な体験と、今も続く日々の苦闘について詳しく語った。「親指はまだ残っています。体にはくっついたままで、医師によると助かるそうです」と彼は説明した。「親指が、非常に鋭い柵に取り付けられた広告板の裏側に挟まってしまったんです。とても深い切り傷でした。本当に辛い経験でした。自分の親指がそんな状態になっているのを見るだけでも、耐え難いものでした」
彼はさらにこう付け加えた。「その間に2回手術を受けた。1回目は事故の翌晩、イギリスでだ。手厚くケアしてもらったし、手術も順調だったが、今もその影響に苦しんでいる。ごく普通のことも不便だ。僕は右利きだから、トイレに行くのもあまり快適じゃない。 いや、プレイステーションで遊ぶのも実際には無理だけど、幸いサッカーは足でやるからね。それに、何をするにも周りがよく助けてくれている。」
苦難を分かち合い、スタジアムを守る
同じ苦境に立たされながらも、ガラタサライの2人の攻撃陣はこの状況にユーモアを見出し、包帯を巻いた手足を披露するインスタグラムのビデオ通話のスクリーンショットを投稿した。
試合後、リヴァプールのキャプテン、ヴィルジル・ファン・ダイクは、スタジアムの設備を擁護しつつ、同胞である彼への支援を表明した。「非常に大きな事故だが、スタジアムとは何の関係もない。単なる事故だ」とファン・ダイクは語った。「彼とは話をした。来週代表チームに合流する予定なら、我々は彼を必要としているので、一日も早くピッチに戻ってきてくれることを願っている」
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代表チームへの集中と今後の出場可能性
オランダ代表の合宿地であるザイストに戻ったこのウイング選手は、ロナルド・クーマン監督率いる代表チームに合流したが、負荷を慎重に管理するため、金曜日のノルウェーとの親善試合は欠場する。代表監督は現在25名の選手を招集しているが、FWメンフィス・デパイが太ももの筋肉を痛めたため、代わりの選手を招集しないことを選択した。
ラングは依然として包帯を巻いた状態だが、火曜日のエクアドル戦での復帰を目指している。「火曜日のエクアドル戦に出場できればと思っています」と彼は語った。「しかし、リスクは冒しません。いずれ開催されるワールドカップの方が重要ですから」