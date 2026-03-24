「まったく楽しくなかった」――ノア・ラング、リヴァプール戦で広告看板に激突し負った親指の重傷について「今も苦しんでいる」と語る

オランダの新聞『AD』の取材に対し、ラングはこの悲惨な体験と、今も続く日々の苦闘について詳しく語った。「親指はまだ残っています。体にはくっついたままで、医師によると助かるそうです」と彼は説明した。「親指が、非常に鋭い柵に取り付けられた広告板の裏側に挟まってしまったんです。とても深い切り傷でした。本当に辛い経験でした。自分の親指がそんな状態になっているのを見るだけでも、耐え難いものでした」

彼はさらにこう付け加えた。「その間に2回手術を受けた。1回目は事故の翌晩、イギリスでだ。手厚くケアしてもらったし、手術も順調だったが、今もその影響に苦しんでいる。ごく普通のことも不便だ。僕は右利きだから、トイレに行くのもあまり快適じゃない。 いや、プレイステーションで遊ぶのも実際には無理だけど、幸いサッカーは足でやるからね。それに、何をするにも周りがよく助けてくれている。」