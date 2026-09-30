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「まったく変わっていない！」 マンチェスター・シティの財務規定違反に関する評決の影響を受けないアーリング・ハーランド、ノルウェー代表キャンプはストライカーを支える姿勢を強める
シティのスーパースターにとってはいつも通りだ
マンチェスター・シティのピッチ外での振る舞いを巡って嵐が吹き荒れる中でも、ハーランドはそうした見出しをものともしていないようだ。26歳の点取り屋は、シティの財務違反に対するプレミアリーグの裁定に関する詳細が明らかになる中、代表活動でチームを離れていた。いわゆる「見せかけの契約」を巡る認定が持つ影響にサッカー界が反応する一方で、ハーランドの意識は、カーディフ・シティ・スタジアムで行われる重要なネーションズリーグのウェールズ戦に向けたノルウェーでの自身の任務にしっかりと向けられている。
ハーランドはノルウェーが直近でポルトガルに敗れた後、意図的に メディアの注目から遠ざけられていたため、その精神状態を巡る憶測を呼んでいた。しかし、代表で共に戦うチームメートたちは、このFWがクラブを取り巻く混乱によって気を取られているとの見方をすぐに否定している。2022年にエティハド・スタジアムへ加わったこのストライカーは、調査対象となっている9シーズンの期間中にはクラブに在籍していなかったが、クラブで最も商品価値の高い資産である以上、必然的に物語の中心に居続けている。
- AFP
大黒柱を中心に結束する
ブレントフォードのDFクリストフェル・アイェルが、チーム内の雰囲気について興味深い見解を示し、マンチェスターで置かれている状況の深刻さにもかかわらず、ハーランドの振る舞いは変わっていないと強調した。アイェルは、同FWが持ち前の冷静さと高いエネルギーでプレッシャーに対処していると説明。最近も代表で決定力を維持しており、オスロで行われたポルトガル戦の1-2の敗戦で1得点を記録し、デンマーク戦の3-2の勝利では2得点を挙げた。これにより、代表戦わずか57試合で65ゴールという驚異的な通算得点数に到達している。
カーディフでの一戦を前に報道陣に話したアイェルは、次のように語った。『彼は代表でもいつもとまったく同じだ。本当に次の試合に集中している。みんなと同じように、結果がどうなるかを待って見ているのだと思う。でも今の最大の焦点は、あす夜のウェールズ戦だ。それが彼の明確な向き合い方だった』
焦点を維持する
このストライカーの動じない性格を改めて強調したアイェルは、そのFWが代表にもたらしている前向きな雰囲気について言及した。「いや、まったくそんなことはない。彼に初めて会った時から、彼はグループに大きなエネルギーと喜びをもたらしている。私がいつも送る最大の賛辞は、今や地球上で最大のスターであるにもかかわらず、初めて会った瞬間から彼が少しも変わっていないということだ。この数日間もまったく同じだったし、それは私にとって驚きではない」とそのDFは述べた。
その揺るがないメンタリティーは、ノルウェーが直近のポルトガル戦敗戦を受けてキャンペーンを立て直そうとする中で極めて重要になる。ノルウェーは現在、リーグAグループ4で勝ち点3の2位につけており、3位デンマークと勝ち点で並び、首位ポルトガルには勝ち点6で後れを取っている。一方、勝ち点のないウェールズは最下位に沈んでいる。
- AFP
ソルバッケン、ハーランドとの非公開の話し合いについては口を閉ざしたまま
ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督は、看板選手の精神状態について問い詰められても、多くを語らなかった。指揮官は、ハーランドのトレーニングでのパフォーマンスについて短く率直な返答に終始し、「とても良い」「ゴールを決めている」と述べた一方で、ポルトガル戦で珍しくチャンスを逃した場面にも触れた。さらに、シティでの状況について話し合うためにハーランドと個別に面会する必要を感じたかと直接問われると、ソルバッケン監督は口を閉ざしたままで、「私たちが話すことは、彼と私の間だけのことだ」と語った。
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