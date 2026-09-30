「まったく変わっていない！」　マンチェスター・シティの財務規定違反に関する評決の影響を受けないアーリング・ハーランド、ノルウェー代表キャンプはストライカーを支える姿勢を強める

マンチェスター・シティのピッチ外での振る舞いを巡って嵐が吹き荒れる中でも、ハーランドはそうした見出しをものともしていないようだ。26歳の点取り屋は、シティの財務違反に対するプレミアリーグの裁定に関する詳細が明らかになる中、代表活動でチームを離れていた。いわゆる「見せかけの契約」を巡る認定が持つ影響にサッカー界が反応する一方で、ハーランドの意識は、カーディフ・シティ・スタジアムで行われる重要なネーションズリーグのウェールズ戦に向けたノルウェーでの自身の任務にしっかりと向けられている。

ハーランドはノルウェーが直近でポルトガルに敗れた後、意図的に メディアの注目から遠ざけられていたため、その精神状態を巡る憶測を呼んでいた。しかし、代表で共に戦うチームメートたちは、このFWがクラブを取り巻く混乱によって気を取られているとの見方をすぐに否定している。2022年にエティハド・スタジアムへ加わったこのストライカーは、調査対象となっている9シーズンの期間中にはクラブに在籍していなかったが、クラブで最も商品価値の高い資産である以上、必然的に物語の中心に居続けている。