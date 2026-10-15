AFP
翻訳者：
「まったく信じられない！」レアル・マドリーの英雄カルロス・エスピ、ローマ戦での劇的なチャンピオンズリーグ逆転勝利を呼んだジョゼ・モウリーニョの妙手を明かす
ローマでの忘れられない夜
レアル・マドリーはチャンピオンズリーグでローマに4-3で勝利し、歴史的な逆転劇を演じた。スタディオ・オリンピコで大きなビハインドを覆すには、チーム全体の並外れた奮闘が必要だった。スペインの名門はイタリアの地で敗北を受け入れなかった。
この逆転劇の立役者となったのはカルロス・エスピだ。後半終盤に投入されたFWは、マドリーにとって重要な2点目を決め、試合の流れを一変させた。このゴールが、記憶に残る欧州の舞台での勝利への足掛かりとなった。
スコアでリードを許しながらも、レアル・マドリーは驚異的な粘り強さを見せた。チーム全体が勝利を信じ続けたことでホームのローマを上回り、終盤に見事な逆転を成し遂げた。
- Getty Images Sport
モウリーニョの妙手とエスピの反応
試合終了のホイッスル後、エスピは結果への信じられないという思いと喜びを語った。勝利の最大の原動力として、チーム全員の勝ちたいという強い気持ちを挙げ、ロッカールームにあった揺るぎない闘志を称えた。
「とんでもない展開だった。僕たちは最後まで戦いたかったし、それが鍵になった。勝利のために一丸となってプレーした。本当にうれしい」とエスピはクラブ公式サイトに語った。「僕たちは試合に勝ちたかったし、諦めたくなかった。それに尽きると思う。時間がたつにつれて勝利が近づいていると感じ、最後には成し遂げることができた」
このFWは、モウリーニョ監督がピッチに送り出す前に伝えた、短くも重要な言葉についても明かした。監督からの戦術的な指示を問われると、自身を奮い立たせたシンプルな言葉を明かした。
「ピッチに出て全力を尽くすこと、残りは15分だということ。全力を尽くし、できる限りの形でチームを助け、常にフルスロットルでプレーすることだ」
限られたチャンスを生かす
スター選手がそろうレアル・マドリーで地位を確立しようとする選手にとって、ピッチ上の一秒一秒が貴重だ。エスピに与えられたのは、欧州の大一番の流れを変えるためのわずかな時間だった。彼はその挑戦をすぐさま受け止めた。
途中出場で決勝点を挙げた試合を振り返り、エスピは結果を残すためのシンプルな考えを語った。「ここに来たのは、与えられた出場時間を最大限に生かし、できる限りの形でチームを助けるためだ。ピッチに出る機会を得て、彼は僕に13分間を与えてくれた。ゴールを決めて試合に勝ち、その時間を最大限に生かせた」
- Getty Images Sport
中心的な役割を求めている
イタリアの首都で見せたエスピの鮮烈な途中出場は、モウリーニョ監督の下でより継続的な出場機会を得るための大きなアピールとなったはずだ。レアル・マドリーが最も必要とした場面で結果を出し、流れを変える途中出場選手としての大きな価値を証明した。
今後もモウリーニョ監督の戦術的要求に難なく応えられれば、エスピは引き続き監督の当面の構想にしっかりと入るだろう。次なる課題は、終盤の短い出場時間で見せる爆発力を、要求水準の高いスペインの強豪での継続的な役割につなげることだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。