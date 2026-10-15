レアル・マドリーはチャンピオンズリーグでローマに4-3で勝利し、歴史的な逆転劇を演じた。スタディオ・オリンピコで大きなビハインドを覆すには、チーム全体の並外れた奮闘が必要だった。スペインの名門はイタリアの地で敗北を受け入れなかった。

この逆転劇の立役者となったのはカルロス・エスピだ。後半終盤に投入されたFWは、マドリーにとって重要な2点目を決め、試合の流れを一変させた。このゴールが、記憶に残る欧州の舞台での勝利への足掛かりとなった。

スコアでリードを許しながらも、レアル・マドリーは驚異的な粘り強さを見せた。チーム全体が勝利を信じ続けたことでホームのローマを上回り、終盤に見事な逆転を成し遂げた。



