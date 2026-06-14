アンチェロッティ監督はベンチで、大会初戦の重圧が選手に響いたと率直に語った。イタリア人指揮官は、序盤に先制されたものの、ハーフタイム前にヴィニシウス・ジュニオールの個人技で同点に追いつく様子を見守った。

試合後、アンチェロッティは「立ち上がりは良くなかった。チームは不安でボールを失い、1対1でも負けた。前半は苦しかったが、後半は改善した。モロッコは強いので難しい試合だった」と語った。 序盤はプレッシャーをかわされ危険なカウンターを受けた。もっと試合をコントロールできたはずだ」