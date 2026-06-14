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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

「まったく主導権を握れていなかった」―ブラジル代表はワールドカップ・モロッコ戦で引き分け、カゼミーロとガブリエルの精彩を欠いたプレーが批判された。

ブラジル
ワールドカップ
ガブリエウ・マガリャンイス
カゼミーロ
A. Shearer
Lucas Leiva
ブラジル 対 モロッコ
モロッコ

ブラジルは2026年ワールドカップの初戦でモロッコと1－1で引き分け、出遅れた。ヴィニシウス・ジュニオールのゴールもあったが、守備のミスと中盤の支配不足が課題だ。

  • シアラーが「不安定な」アーセナル選手を痛烈批判

    イングランド代表のレジェンド、アラン・シアラーは、ワールドカップデビュー戦で苦戦したガブリエルについて、遠慮のない評価を下した。 アーセナル所属のセンターバックは試合のペースについていけず、ポジションを外される場面が目立った。21分には最終ラインの連携不足を突かれ、モロッコに先制を許した。イスマエル・サイバリはガブリエル、マルキーニョス、GKアリソン・ベッカーの混乱を見抜き、ペナルティエリア外から鮮やかなシュートを決めた。

    BBCの解説でシアラーは「ガブリエルは今日は不安定だった。サイドにボールが流れた場面で飛び込むべきだったし、動きも遅かった。失点場面では彼とマルキーニョスの間が空きすぎていた」と指摘した。

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    苦戦する中盤。カゼミーロが交代で退場。

    批判は守備陣にとどまらず、元リヴァプールでブラジル代表MFのルーカス・レイヴァもチームのバランスに懸念を表明した。カゼミーロは機能しない中盤の犠牲となり、前半のみで交代した。

    「試合前にバランスについて話し合ったが、ブラジルは中盤で一度も主導権を握れなかった。カゼミーロは少し苦しんでいたし、それがハーフタイムに交代した理由だ」とルーカスはCBSスポーツに語った。「攻撃面でも脅威を与えられず、チャンスをほとんど作れなかった。全体として良いパフォーマンスとは言えず、チームのバランスが崩れていた」

  • アンチェロッティ、開幕戦への緊張を認める

    アンチェロッティ監督はベンチで、大会初戦の重圧が選手に響いたと率直に語った。イタリア人指揮官は、序盤に先制されたものの、ハーフタイム前にヴィニシウス・ジュニオールの個人技で同点に追いつく様子を見守った。

    試合後、アンチェロッティは「立ち上がりは良くなかった。チームは不安でボールを失い、1対1でも負けた。前半は苦しかったが、後半は改善した。モロッコは強いので難しい試合だった」と語った。 序盤はプレッシャーをかわされ危険なカウンターを受けた。もっと試合をコントロールできたはずだ」

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    ブラジルの今後

    スコットランドの勝利で、ブラジルはグループCの首位死守が急務となった。セレソンは短期間で課題を克服し、6月19日にフィラデルフィアで行われるハイチ戦に臨む。圧倒的な勝利がなければ、アンチェロッティ監督への批判は強まるだろう。 一方、モロッコは同日フォックスボロでスコットランドと対戦し、4年前のようにできるだけ勝ち進みたい。

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