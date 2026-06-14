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「まったく主導権を握れていなかった」―ブラジル代表はワールドカップ・モロッコ戦で引き分け、カゼミーロとガブリエルの精彩を欠いたプレーが批判された。
シアラーが「不安定な」アーセナル選手を痛烈批判
イングランド代表のレジェンド、アラン・シアラーは、ワールドカップデビュー戦で苦戦したガブリエルについて、遠慮のない評価を下した。 アーセナル所属のセンターバックは試合のペースについていけず、ポジションを外される場面が目立った。21分には最終ラインの連携不足を突かれ、モロッコに先制を許した。イスマエル・サイバリはガブリエル、マルキーニョス、GKアリソン・ベッカーの混乱を見抜き、ペナルティエリア外から鮮やかなシュートを決めた。
BBCの解説でシアラーは「ガブリエルは今日は不安定だった。サイドにボールが流れた場面で飛び込むべきだったし、動きも遅かった。失点場面では彼とマルキーニョスの間が空きすぎていた」と指摘した。
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苦戦する中盤。カゼミーロが交代で退場。
批判は守備陣にとどまらず、元リヴァプールでブラジル代表MFのルーカス・レイヴァもチームのバランスに懸念を表明した。カゼミーロは機能しない中盤の犠牲となり、前半のみで交代した。
「試合前にバランスについて話し合ったが、ブラジルは中盤で一度も主導権を握れなかった。カゼミーロは少し苦しんでいたし、それがハーフタイムに交代した理由だ」とルーカスはCBSスポーツに語った。「攻撃面でも脅威を与えられず、チャンスをほとんど作れなかった。全体として良いパフォーマンスとは言えず、チームのバランスが崩れていた」
アンチェロッティ、開幕戦への緊張を認める
アンチェロッティ監督はベンチで、大会初戦の重圧が選手に響いたと率直に語った。イタリア人指揮官は、序盤に先制されたものの、ハーフタイム前にヴィニシウス・ジュニオールの個人技で同点に追いつく様子を見守った。
試合後、アンチェロッティは「立ち上がりは良くなかった。チームは不安でボールを失い、1対1でも負けた。前半は苦しかったが、後半は改善した。モロッコは強いので難しい試合だった」と語った。 序盤はプレッシャーをかわされ危険なカウンターを受けた。もっと試合をコントロールできたはずだ」
- AFP
ブラジルの今後
スコットランドの勝利で、ブラジルはグループCの首位死守が急務となった。セレソンは短期間で課題を克服し、6月19日にフィラデルフィアで行われるハイチ戦に臨む。圧倒的な勝利がなければ、アンチェロッティ監督への批判は強まるだろう。 一方、モロッコは同日フォックスボロでスコットランドと対戦し、4年前のようにできるだけ勝ち進みたい。