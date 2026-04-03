「まったく不公平だ！」――リアム・ローゼニオールがレアル・マドリードに関する発言を理由にチェルシーのMFを起用しなかったことを受け、エンツォ・フェルナンデスの代理人が激怒

この論争は、フェルナンデスが将来スペインに住みたいと認めたインタビューに端を発している。ロゼニオール監督はこれをチームの集中を乱す行為であり、クラブの環境に対する敬意の欠如だと見なしたが、パストーレは、同選手が単にライフスタイルの希望について正直に語っただけであり、レアル・マドリードへの移籍を模索していたわけではないと主張している。代理人は、出場停止処分に対する困惑はあるものの、フェルナンデスは依然として監督の権威を受け入れるプロフェッショナルであると強調した。

「エンツォは状況を理解していなかった。 監督から告げられた際、彼はそれを受け入れた。なぜなら彼は非常にプロフェッショナルな選手であり、どこにいようとも常に全力を尽くし、決定を尊重するからだ。しかし、彼が特定のクラブの名を挙げたり、チェルシーを去りたいと言ったりしたわけではない。むしろその逆であるにもかかわらず、我々は今回の処分を理解できない」とパストーレは付け加えた。彼は、選手がマドリードを選んだのは、その言語や文化がブエノスアイレスを彷彿とさせたからだと説明し、「彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない」と指摘した。