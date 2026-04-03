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「まったく不公平だ！」――リアム・ローゼニオールがレアル・マドリードに関する発言を理由にチェルシーのMFを起用しなかったことを受け、エンツォ・フェルナンデスの代理人が激怒
- AFP
代理人が出場停止処分を受けたフェルナンデスを擁護
元パリ・サンジェルマンのMFハビエル・パストーレ（現在はフェルナンデスの代理人）は、チェルシーの首脳陣が取った懲戒処分に対し、驚きを隠せない様子だ。
ロゼニオール監督は、25歳の同選手が土曜日のFAカップ準々決勝（ポート・ヴェイル戦）および翌週末のマンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグ戦において、メンバーから外されることを確認した。同監督は、フェルナンデスがスペインの首都への愛着について語ったことで、クラブの文化において一線を越えたと主張した。
パストーレは状況を率直に分析し、この処分は問題とされる行為に見合わないと主張した。「この処分は完全に不当だ。選手を2試合出場停止にするなんて。しかも、チャンピオンズリーグ出場権がかかっているチェルシーにとって、この2試合は極めて重要であり、彼はチームで最も重要な選手の一人なのだから」と、パストーレは『The Athletic』に語った。
さらにパストーレは、同選手がチームの「中核」であり、この処分には「真の理由も正当性もない」と指摘した。
レアル・マドリードの発言について
この論争は、フェルナンデスが将来スペインに住みたいと認めたインタビューに端を発している。ロゼニオール監督はこれをチームの集中を乱す行為であり、クラブの環境に対する敬意の欠如だと見なしたが、パストーレは、同選手が単にライフスタイルの希望について正直に語っただけであり、レアル・マドリードへの移籍を模索していたわけではないと主張している。代理人は、出場停止処分に対する困惑はあるものの、フェルナンデスは依然として監督の権威を受け入れるプロフェッショナルであると強調した。
「エンツォは状況を理解していなかった。 監督から告げられた際、彼はそれを受け入れた。なぜなら彼は非常にプロフェッショナルな選手であり、どこにいようとも常に全力を尽くし、決定を尊重するからだ。しかし、彼が特定のクラブの名を挙げたり、チェルシーを去りたいと言ったりしたわけではない。むしろその逆であるにもかかわらず、我々は今回の処分を理解できない」とパストーレは付け加えた。彼は、選手がマドリードを選んだのは、その言語や文化がブエノスアイレスを彷彿とさせたからだと説明し、「彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない」と指摘した。
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契約交渉と夏の不透明感
スタンフォード・ブリッジでのこのミッドフィルダーの長期的な将来に関する話し合いが現在も続いていることを考えると、今回の不和が生じたタイミングはとりわけ微妙なものだ。パストーレ氏は、移籍金1億700万ポンドで加入した同選手の現行契約延長について、活発な協議が行われていることを明かした。しかし、同エージェントは、今度の移籍市場と、西ロンドンでのプロジェクトに対する選手のコミットメントについて、ブルーズの首脳陣に明確な警告を発した。
パストーレ氏は、今夏のワールドカップ終了までに新たな合意に至らなければ、フェルナンデスは他クラブへの移籍を検討し始めるだろうと示唆した。この発言は、すでに内部の摩擦に直面しているクラブにさらなるプレッシャーを加えることになる。代理人は、メディア報道に対するクラブ幹部の反応を認めつつも、「事実として、彼は特定のクラブの名を挙げたり、移籍したいと発言したりしたことは一度もない」と主張し、選手の言葉を基に独自の結論を導き出したジャーナリストたちを非難した。
コバムにおけるより広範な組織的な問題
フェルナンデスだけが、ロゼニオール監督の指揮下で問題を起こした有名選手ではない。同監督は最近、マルク・ククレラがバルセロナへの復帰の可能性について語ったインタビューについても言及した。ククレラはチームメイトのように試合出場停止処分を受けることはなかったが、監督は、そうした懸念が練習場で話し合われるのではなく、公の場で語られたことに対し、失望の意を表明した。