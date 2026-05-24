試合開始の遅れにより、奇妙な結末が生まれた。ウェストハムはバレンティン・カステヤノス、ジャロッド・ボウエン、カラム・ウィルソンの得点でリーズを3-0で下した。しかし彼らの試合はロンドンでの規定時間を前に終了。この遅れを受け、審判はトッテナム戦に9分のロスタイムを追加し、それはウェストハムの試合終了笛後に始まった。 この結果、ウェストハムは勝ち点39で足止めされ、スパーズが1-0のリードを守り抜くのをただ見守るしかなかった。ネヴィルは「タイトルや残留を争う状況では、試合は同時にキックオフされるべきだ。今日は暖かいが、冬なら気温2度でも選手を歩かせることになる。これは許されない」と語った。