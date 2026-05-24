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「まったくもって馬鹿げている！」――トッテナム対エバートンの試合、後半の試合中断にゲイリー・ネヴィルが「激怒」
後半の開始が遅れた
プレミアリーグ最終節で、VAR機器のトラブルによりトッテナム対エバートンの試合再開が遅れ、混乱が発生した。この遅れで、同試合はウェストハム対リーズ・ユナイテッド戦と同時再開できなかった。前半にジョアン・パリニャのゴールで先制したトッテナムは残留をかけて戦っていた。この重要な日曜の午後、後半キックオフを同時に行えなかったことに対し、激しい批判が巻き起こった。
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ネヴィルは怒りを示した
スカイ・スポーツの解説者ネヴィルは、2試合のキックオフ時刻が合わなかったこと、さらにVARの技術トラブルでマイケル・オリバー主審が試合を止めたことに即座に怒りを示した。彼は熱く語った。「開始時刻を合わせるなら、なぜあそこで始めたんだ？ こんな理由で試合が止まるのはおかしい。技術的な問題は理解できるが、ファンがブーイングするのも当然だ。今シーズン最後だからというだけでなく、スポーツの公正さとしても怒り心頭だ」
降格争いの劇的な決着
試合開始の遅れにより、奇妙な結末が生まれた。ウェストハムはバレンティン・カステヤノス、ジャロッド・ボウエン、カラム・ウィルソンの得点でリーズを3-0で下した。しかし彼らの試合はロンドンでの規定時間を前に終了。この遅れを受け、審判はトッテナム戦に9分のロスタイムを追加し、それはウェストハムの試合終了笛後に始まった。 この結果、ウェストハムは勝ち点39で足止めされ、スパーズが1-0のリードを守り抜くのをただ見守るしかなかった。ネヴィルは「タイトルや残留を争う状況では、試合は同時にキックオフされるべきだ。今日は暖かいが、冬なら気温2度でも選手を歩かせることになる。これは許されない」と語った。
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次は何があるのでしょうか？
トッテナムはエバートンに辛勝し、勝ち点41でプレミアリーグ残留を決めた。この結果、ウェストハムは圧勝しても降格が決まった。ハマーズは夏にチャンピオンシップへ向けて再起を図り、スパーズはデ・ゼルビ監督の下で再建に努め、来季の危機を避ける。