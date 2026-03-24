フランスのテレビ局RMC Sportの報道によると、このFWは誤診の犠牲となり、そのせいで今年の夏のワールドカップ出場さえ危ぶまれる事態に陥っていたという。
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「まったくもって恥ずべきこと」：レアル・マドリードがキリアン・エムバペの「間違った足」を検査したと報じられる
しかし、痛みが治まらなかったため、ムバッペは以前住んでいたパリでセカンドオピニオンを求めた。その結果、膝の専門医と共に、回復に向けた別のアプローチを選択した。現在、元PSGの選手はすでにピッチに復帰している。
また、マドリードでの誤った診断はムバッペを「激怒」させたという。火曜日に『The Athletic』が報じたところによると、医療チームは恥ずかしいミスを犯していた。MRI検査でムバッペの「間違った脚」を検査し、当然ながら異常が見られなかったため、プレー許可を出してしまったのだ。
この誤診は、今年初めに医療スタッフが解任された決定的な要因ともなった。その結果、2023年末の解任後、昨夏にチームが再編成されたばかりだったにもかかわらず、ニコ・ミヒッチ医師が再び責任者として起用された。レアルの医療部門における人事異動は、責任者が負傷者の多さを嘆くようになると、決して珍しいことではない。 ここ数週間、ムバッペに加え、ジュード・ベリンガムやアルバロ・カレラスなども欠場していた。
これについて、RMCのレポーター、ダニエル・リオロは番組『L'After Foot』で厳しい言葉を投げかけた。「レアルにとって、起きたことはまったくの恥だ。（…）この診断ミスはもっと深刻な事態を招きかねなかった。なぜなら、ムバッペは自分の怪我の正体が判明するまで長い時間を要したからだ。 彼は他の活動を行い、自分の状態を正確に把握しないまま数試合に出場さえした。膝を台無しにしてしまう可能性もあったのだ。」彼が前述のパリの膝の専門医と考案した特別な筋力トレーニングプログラムが、最終的に転機をもたらした。
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ムバッペは数週間にわたり痛みを抱えながらプレーしていた――そして本音を語った
ムバッペは、誤った脚の検査を受けた後、痛みを抱えながら数多くの試合に出場した。レアル・マドリード側は、試合ごとにケアが必要な怪我であり、早期の回復が見込まれると説明していた。しかし、1月初旬（2試合）と3月初旬（3試合）には、この得点王はレアル・マドリードのメンバーから外れていた。 2度目の欠場期間の後、一時的にメディアでは前十字靭帯の損傷が噂されたが、チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦（マンチェスター・シティ戦）に先立ちパリを訪れた後、ムバッペはピッチに復帰した。
月曜日、ムバッペは自身の怪我について言及した。「膝は大丈夫です。良くなってきています。かなり順調です。これについて多くの憶測が飛び交い、誤った情報が流れていたことは承知しています」と彼は述べ、意味深長にこう付け加えた。「トップアスリートの生活とはそういうものです。人々が事実確認もせず、根拠もなく物事を言うことには慣れています。」
ムバッペは「100％回復」――代表チームに合流
また、ムバッペは痛みはもう感じていないと説明し、これにより「L'After Foot」のリオロらの主張にも反論した。彼は次のように強調した。「私は100％回復しました。パリで詳細な診断を受ける機会がありました。そして、レアル・マドリードでのプレーやワールドカップに向けた準備において、再び最高のコンディションを取り戻すための計画を共に立てることができました。」
ムバッペが実際に完全な健康状態に戻っていることは、フランス代表の今後の親善試合への招集でも証明されている。27歳の彼は、ワールドカップにおける大きな希望と見なされている。というのも、ここ数ヶ月の体調不良にもかかわらず、今シーズンはレアルで公式戦35試合に出場し、38ゴール、6アシストという驚異的な成績を残しているからだ。
マドリードの医療スタッフを擁護するならば、2度の強制的な休養期間の間も、彼はまるで流れ作業のようにゴールを量産していた。
キリアン・エムバペ：今シーズンのレアル・マドリード戦におけるパフォーマンスデータと統計
ゲーム 35 ゴール 38 アシスト 6