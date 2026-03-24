「まったくもって恥ずべきこと」：レアル・マドリードがキリアン・エムバペの「間違った足」を検査したと報じられる

しかし、痛みが治まらなかったため、ムバッペは以前住んでいたパリでセカンドオピニオンを求めた。その結果、膝の専門医と共に、回復に向けた別のアプローチを選択した。現在、元PSGの選手はすでにピッチに復帰している。

また、マドリードでの誤った診断はムバッペを「激怒」させたという。火曜日に『The Athletic』が報じたところによると、医療チームは恥ずかしいミスを犯していた。MRI検査でムバッペの「間違った脚」を検査し、当然ながら異常が見られなかったため、プレー許可を出してしまったのだ。

この誤診は、今年初めに医療スタッフが解任された決定的な要因ともなった。その結果、2023年末の解任後、昨夏にチームが再編成されたばかりだったにもかかわらず、ニコ・ミヒッチ医師が再び責任者として起用された。レアルの医療部門における人事異動は、責任者が負傷者の多さを嘆くようになると、決して珍しいことではない。 ここ数週間、ムバッペに加え、ジュード・ベリンガムやアルバロ・カレラスなども欠場していた。

これについて、RMCのレポーター、ダニエル・リオロは番組『L'After Foot』で厳しい言葉を投げかけた。「レアルにとって、起きたことはまったくの恥だ。（…）この診断ミスはもっと深刻な事態を招きかねなかった。なぜなら、ムバッペは自分の怪我の正体が判明するまで長い時間を要したからだ。 彼は他の活動を行い、自分の状態を正確に把握しないまま数試合に出場さえした。膝を台無しにしてしまう可能性もあったのだ。」彼が前述のパリの膝の専門医と考案した特別な筋力トレーニングプログラムが、最終的に転機をもたらした。