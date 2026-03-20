「まったくもって失礼だ」――ニューカッスルのエディ・ハウ監督、ブルーノ・ギマランイスのマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂に激怒

ハウ監督の不満の核心にあるのは、ギマランイスがセント・ジェームズ・パークのプロジェクトに対して忠誠心を持っているのかという疑問だ。2022年1月にリヨンから4000万ポンドで4年半の契約を結んで加入して以来、このブラジル人選手は中盤の要となり、2024-2025シーズンにはクラブをカラバオ・カップ優勝に導いたことで知られている。 ピッチ上の重要なリーダーである同選手に対し、移籍を検討しているとの憶測を流すことは、両者のプロフェッショナルな関係に対する侮辱であるとハウ監督は考えている。

「我々のキャプテンが他クラブと交渉中だと言うのは、何よりもまずブルーノに対する完全な無礼だ。彼はこのクラブに全力を注いでいる」とハウ監督は説明した。「ブルーノは我々のキャプテンであり、完全に献身している。現在は負傷中だが、彼の唯一の焦点はコンディションを取り戻すことにある」