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「まったくもって失礼だ」――ニューカッスルのエディ・ハウ監督、ブルーノ・ギマランイスのマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂に激怒
ハウは移籍の噂を一蹴した
日曜日に控えたサンダーランドとの重要なダービー戦を前にメディアの取材に応じたハウ監督は、マンチェスター・ユナイテッドが退団するカゼミーロの後任として、この28歳の選手を獲得するための交渉を最終段階に進めているとの報道を受け、即座にその噂を一蹴した。ロイター通信は、ニューカッスルがバルセロナに敗れてチャンピオンズリーグから敗退したことが移籍への道を開き、レアル・マドリードからの関心が再燃したことで状況がさらに複雑化する可能性があると報じていたが、ハウ監督はこれに全く動じなかった。 「失礼な言い方はしたくない。ここはそういう場ではないからだ。だが私にとっては、単なるでたらめな話に過ぎない」と彼は述べ、エースMFを巡る憶測に対する自身の立場を改めて強調した。
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キャプテンの全力を尽くす姿勢
ハウ監督の不満の核心にあるのは、ギマランイスがセント・ジェームズ・パークのプロジェクトに対して忠誠心を持っているのかという疑問だ。2022年1月にリヨンから4000万ポンドで4年半の契約を結んで加入して以来、このブラジル人選手は中盤の要となり、2024-2025シーズンにはクラブをカラバオ・カップ優勝に導いたことで知られている。 ピッチ上の重要なリーダーである同選手に対し、移籍を検討しているとの憶測を流すことは、両者のプロフェッショナルな関係に対する侮辱であるとハウ監督は考えている。
「我々のキャプテンが他クラブと交渉中だと言うのは、何よりもまずブルーノに対する完全な無礼だ。彼はこのクラブに全力を注いでいる」とハウ監督は説明した。「ブルーノは我々のキャプテンであり、完全に献身している。現在は負傷中だが、彼の唯一の焦点はコンディションを取り戻すことにある」
望ましくないニュースによる気分の乱れへの対処
トップクラブでは移籍に関する憶測がつきものだが、ハウ監督は、現在のメディアの報道が理想的な準備環境とは程遠いことを認めた。ニューカッスルはすでに増え続ける負傷者リストや、チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦での大敗による余波に対処しており、安定性がこれまで以上に重要となっている。2月からハムストリングの負傷で離脱していたギマランイスは、ブラジルでのリハビリプログラムを終え、今週になってようやく復帰したばかりだ。 クラブがこうした外部からの雑音と増え続ける医療上の懸念を同時に抱える中、ハウ監督にとって集中力を維持することが何よりも重要だ。
「我々にとって問題か？必ずしもそうとは思いません」とハウ監督は認めた。「しかし、望ましくないニュースだというのが、最も適切な表現でしょう。選手たちの気が散ることは避けたい。彼らがそれをどの程度気にするかは分かりません。私としては、今それを考える時ではない。夏になれば、そうした報道をもう少し理解できるでしょう」
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ダービーを控えた負傷者情報
ギマランイスは引き続き回復に向けて取り組んでいるが、今週末のサンダーランド戦には間に合わない見込みだ。しかし、週半ばのスポティファイ・カンプ・ノウでの敗戦中に足を引きずってピッチを退いたサンドロ・トナリについては、希望が持てる状況だ。
「様子を見守るつもりだ」と、ハウ監督はこのイタリア人選手の鼠径部の怪我について語った。「ピッチを足を引きずって退場する姿を見た時は、当初懸念されたほど深刻ではないことを願っている。今日の状態を見て、試合が近づいてから判断を下すつもりだ」
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