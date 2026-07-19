ヴィンチッチ主審の誤審はこれが初めてではなかった。7分、ペドロ・ポロはロドリとのワンツーでアルゼンチンDF陣を突破し、ペナルティエリア内でフリーになった。しかしボールに向かう途中、マック・アリスターにボールを見ずに腕を掴まれ転倒した。

ZDFの解説者オリバー・シュミットは「それを見逃すのか？」と驚き、マック・アリスターのファウルを指摘した。 マック・アリスターが絡んだ2つ目の場面でもシュミットは驚き、アルゼンチンに準決勝で敗れたトーマス・トゥヘル監督の言葉を思い出させた。当時、トゥヘルは判定に愕然とし、アルゼンチン選手へのイエローカードが少ないと批判していた。

対スリー・ライオンズ戦ではリサンドロ・マルティネスとクリスティアン・ロメロの2人だけが警告を受けた。