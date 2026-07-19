「正直、これはイエローカードだ！」と審判専門家のパトリック・イットリッヒ氏はMagentaTVで語り、試合開始15分余りで主審スラヴコ・ヴィンチッチの判定を批判した。
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「まったくもう！」 ワールドカップ決勝のスペイン戦でアルゼンチンが犯したファウルに審判が激怒
昨シーズンで現役を引退したイトリッヒは、南米チームの激しいプレーに対しヴィンチッチ監督が明確な指示を出さなかったため、早々に試合のコントロールを失うのではないかと懸念していた。
何が起きたのか？センターライン付近でアレクシス・マカリストがダニ・オルモに両足スライディングを敢行し、オルモは痛みに転がったが警告は出なかった。オルモはその後もプレーを続けた。
アレクシス・マック・アリスターは、もっと早くイエローカードを受けるべきだった
ヴィンチッチ主審の誤審はこれが初めてではなかった。7分、ペドロ・ポロはロドリとのワンツーでアルゼンチンDF陣を突破し、ペナルティエリア内でフリーになった。しかしボールに向かう途中、マック・アリスターにボールを見ずに腕を掴まれ転倒した。
ZDFの解説者オリバー・シュミットは「それを見逃すのか？」と驚き、マック・アリスターのファウルを指摘した。 マック・アリスターが絡んだ2つ目の場面でもシュミットは驚き、アルゼンチンに準決勝で敗れたトーマス・トゥヘル監督の言葉を思い出させた。当時、トゥヘルは判定に愕然とし、アルゼンチン選手へのイエローカードが少ないと批判していた。
対スリー・ライオンズ戦ではリサンドロ・マルティネスとクリスティアン・ロメロの2人だけが警告を受けた。
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