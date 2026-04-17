Goal.com
ライブ
Uli HoeneßGetty
Daniel Buse

翻訳者：

「まったくの狂気だ」。元会長のウリ・ヘーネスは、バイエルンのスター選手が負傷した件に今も怒っている。

ブンデスリーガ
バイエルン
ジャマル・ムシアラ

FCバイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスは、いまだにジャマル・ムシアラの負傷に怒っている。

ムシアラは7月初めのクラブワールドカップ準々決勝でパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた際、腓骨を骨折した。PSGのGKドンナルンマがボールを止めようとして彼の足に滑り込んだのだ。 

1月中旬に戦列に復帰したが、状態は徐々に上向いているものの、現在は途中出場が中心だ。 

  • 「あれは起こりうる中で最も深刻な怪我の一つで、回復にとても時間がかかった」とホーネスはポッドキャスト『Auf eine weiß-blaue Tasse』で語った。彼はムシアラの怪我について「関節が関節窩から外れ、チームの医師ハーネ博士がピッチで戻した。 その過程で軟骨が少し損傷した可能性がある」と説明した。さらに「現在、前十字靭帯が断裂すれば移植が可能だが、今回は軟骨が回復し痛みがなくなることを祈るしかない」と語った。

    • 広告
  • Donnarumma MusialaGetty Images

    ジャンルイジ・ドンナルンマ：「起きたことに非常にショックを受けている」

    ファウルと判定されなかったドンナルンマのプレーについて、元バイエルン会長は依然として怒りを露わにした。 「ドンナルンマのあのファウルは残忍だ。彼は『故意ではなかった』とは言えない。110キロの体重でペナルティエリアの境界に突っこむなんて狂気だ」と怒りを露わにした。 

    ドンナルンマは試合中ショックを受けた様子を見せ、ムシアラが担架で運ばれた際には涙を流した。後に彼はドイツ人選手に謝罪し、「故意ではなかった」と『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。 

  • オリバー・カーン、ジャマル・ムシアラにW杯不参加を勧める

    ムシアラは still ベストコンディションではない。元バイエルン会長オリバー・カーンは最近、彼に今夏のワールドカップ自主辞退を勧めた。しかし、バイエルン首脳陣も選手本人もその提案を拒否した。 

    今季は公式戦15試合に出場し、4得点4アシストを記録している。

  • FCバイエルンの今後の試合：

    4月19日 17時30分FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト
    4月22日 20:45バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン
    4月25日 15:30FSVマインツ05 - FCバイエルン
    4月28日 21:00PSG－FCバイエルン 
ブンデスリーガ
バイエルン crest
バイエルン
FCB
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB