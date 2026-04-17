ムシアラは7月初めのクラブワールドカップ準々決勝でパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた際、腓骨を骨折した。PSGのGKドンナルンマがボールを止めようとして彼の足に滑り込んだのだ。
1月中旬に戦列に復帰したが、状態は徐々に上向いているものの、現在は途中出場が中心だ。
ムシアラは7月初めのクラブワールドカップ準々決勝でパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた際、腓骨を骨折した。PSGのGKドンナルンマがボールを止めようとして彼の足に滑り込んだのだ。
1月中旬に戦列に復帰したが、状態は徐々に上向いているものの、現在は途中出場が中心だ。
「あれは起こりうる中で最も深刻な怪我の一つで、回復にとても時間がかかった」とホーネスはポッドキャスト『Auf eine weiß-blaue Tasse』で語った。彼はムシアラの怪我について「関節が関節窩から外れ、チームの医師ハーネ博士がピッチで戻した。 その過程で軟骨が少し損傷した可能性がある」と説明した。さらに「現在、前十字靭帯が断裂すれば移植が可能だが、今回は軟骨が回復し痛みがなくなることを祈るしかない」と語った。
ファウルと判定されなかったドンナルンマのプレーについて、元バイエルン会長は依然として怒りを露わにした。 「ドンナルンマのあのファウルは残忍だ。彼は『故意ではなかった』とは言えない。110キロの体重でペナルティエリアの境界に突っこむなんて狂気だ」と怒りを露わにした。
ドンナルンマは試合中ショックを受けた様子を見せ、ムシアラが担架で運ばれた際には涙を流した。後に彼はドイツ人選手に謝罪し、「故意ではなかった」と『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。
ムシアラは still ベストコンディションではない。元バイエルン会長オリバー・カーンは最近、彼に今夏のワールドカップ自主辞退を勧めた。しかし、バイエルン首脳陣も選手本人もその提案を拒否した。
今季は公式戦15試合に出場し、4得点4アシストを記録している。
|4月19日 17時30分
|FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト
|4月22日 20:45
|バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン
|4月25日 15:30
|FSVマインツ05 - FCバイエルン
|4月28日 21:00
|PSG－FCバイエルン