ムシアラは7月初めのクラブワールドカップ準々決勝でパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた際、腓骨を骨折した。PSGのGKドンナルンマがボールを止めようとして彼の足に滑り込んだのだ。
1月中旬に戦列に復帰したが、まだ途中出場が中心で、完全なコンディションには至っていない。
ムシアラは7月初めのクラブワールドカップ準々決勝でパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた際、腓骨を骨折した。PSGのGKドンナルンマがボールを止めようとして彼の足に滑り込んだのだ。
1月中旬に戦列に復帰したが、まだ途中出場が中心で、完全なコンディションには至っていない。
「あれは起こりうる中で最も深刻な怪我の一つで、回復にとても時間がかかった」とホーネスはポッドキャスト『Auf eine weiß-blaue Tasse』で語った。彼はムシアラの怪我について「関節が関節窩から外れ、チームの医師ハーネ博士がピッチで戻した。 その過程で軟骨が少し損傷した可能性がある」と説明した。さらに「現在、前十字靭帯が断裂すれば移植が可能だが、今回は軟骨が回復し痛みがなくなることを祈るしかない」と語った。
ファウルと判定されなかったドンナルンマのプレーについて、元バイエルン会長は依然として怒りを露わにした。 「ドンナルンマのあのファウルは残忍だ。彼は『故意ではなかった』とは言えない。110キロの体重でペナルティエリアの境界に突っこむなんて狂気だ」と怒りを露わにした。
ドンナルンマは試合中ショックを受けた様子を見せ、ムシアラが担架で運ばれた際には涙を流した。後に彼はドイツ人選手に謝罪し、「故意ではなかった」と『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。
ムシアラは still ベストコンディションではない。そのため、元バイエルン会長オリバー・カーンは最近、彼に今夏のワールドカップ自主辞退を勧めた。しかし、現在のバイエルン首脳陣も選手本人もその提案には耳を貸さなかった。
今季は公式戦15試合で4得点4アシストをマークしている。
|4月19日 17時30分
|FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト
|4月22日 20:45
|バイエル・レバークーゼン vs FCバイエルン
|4月25日 15:30
|FSVマインツ05 - FCバイエルン
|4月28日 21:00
|PSG－FCバイエルン