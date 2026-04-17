ファウルと判定されなかったドンナルンマのプレーについて、元バイエルン会長は依然として怒りを露わにした。 「ドンナルンマのあのファウルは残忍だ。彼は『故意ではなかった』とは言えない。110キロの体重でペナルティエリアの境界に突っこむなんて狂気だ」と怒りを露わにした。

ドンナルンマは試合中ショックを受けた様子を見せ、ムシアラが担架で運ばれた際には涙を流した。後に彼はドイツ人選手に謝罪し、「故意ではなかった」と『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。