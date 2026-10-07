ベルバトフとともに出演した『Stick to United』のポッドキャストで、ルーニーは舞台裏での元同僚の習慣について率直な評価を下した。元イングランド代表主将は、練習への向き合い方が互いに大きく異なっていたことを認めた。

「選手としてのタイプはみんなそれぞれ違っていた」とルーニーは説明した。「例えば、練習でのテベスを見れば本当にひどかった。自分の人生で見た中で最悪の練習態度だったよ！ でもチームメートとしても監督としても、それは受け入れていた。なぜなら、彼はピッチに出ればそのエネルギーをすべてピッチ上で発揮してくれたし、それは素晴らしいことだったからだ」

ルーニーはまた、ピッチ外での関係性についても明かした。言葉の壁がありながらも、先発メンバーの座を争う中で、2人は一緒に移動する時間に交流する方法を見つけていたという。

「プレーするための競争はみんなの間にあった」とルーニーは続けた。「ベルバトフはかなり静かだったし、テベスはあまり英語を話せなかった。実際、面白かったよ。自分はテベスを家まで迎えに行っていたし、近かったからチャンピオンズリーグの試合の時には空港に行くこともあった。でも、なぜかちゃんと会話は成立していたんだ。不思議だったよ！

「あの3人のFWの中では、冗談を言い合ったりという意味では、たぶんクリスティアーノと一番いい関係だった。でもピッチに立てば、一緒にプレーしている相手がどういう選手なのか、その強みは何で、弱みは何なのかを理解しなければならない」



