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「まったくの恥だ！」 元マンチェスター・ユナイテッドのFWウェイン・ルーニー、かつてのマンチェスター・ユナイテッドでの2トップの相棒を自身のキャリアで「これまで見た中で最悪の練習態度」と酷評
オールド・トラッフォードの伝説的コンビ
テベスは、ウェストハムのプレミアリーグ残留に貢献した後、2007年にマンチェスターへ加入した。アルゼンチン代表のテベスはすぐにファンの人気者となり、サー・アレックス・ファーガソン率いるチームにも難なく溶け込んだ。ルーニー、クリスティアーノ・ロナウド、ディミタール・ベルバトフを擁する強力な攻撃カルテットの重要な一員となった。
在籍した2年間で、テベスはマンチェスター・ユナイテッドの6つのタイトル獲得に貢献。連覇を果たしたリーグ優勝や、2008年のチャンピオンズリーグ制覇もその中に含まれる。その後、宿敵マンチェスター・シティへの物議を醸す移籍によって、彼のレガシーは最終的に複雑なものとなった。
- Getty Images Sport
「人生で最悪のトレーナー」
ベルバトフとともに出演した『Stick to United』のポッドキャストで、ルーニーは舞台裏での元同僚の習慣について率直な評価を下した。元イングランド代表主将は、練習への向き合い方が互いに大きく異なっていたことを認めた。
「選手としてのタイプはみんなそれぞれ違っていた」とルーニーは説明した。「例えば、練習でのテベスを見れば本当にひどかった。自分の人生で見た中で最悪の練習態度だったよ！ でもチームメートとしても監督としても、それは受け入れていた。なぜなら、彼はピッチに出ればそのエネルギーをすべてピッチ上で発揮してくれたし、それは素晴らしいことだったからだ」
ルーニーはまた、ピッチ外での関係性についても明かした。言葉の壁がありながらも、先発メンバーの座を争う中で、2人は一緒に移動する時間に交流する方法を見つけていたという。
「プレーするための競争はみんなの間にあった」とルーニーは続けた。「ベルバトフはかなり静かだったし、テベスはあまり英語を話せなかった。実際、面白かったよ。自分はテベスを家まで迎えに行っていたし、近かったからチャンピオンズリーグの試合の時には空港に行くこともあった。でも、なぜかちゃんと会話は成立していたんだ。不思議だったよ！
「あの3人のFWの中では、冗談を言い合ったりという意味では、たぶんクリスティアーノと一番いい関係だった。でもピッチに立てば、一緒にプレーしている相手がどういう選手なのか、その強みは何で、弱みは何なのかを理解しなければならない」
絶え間ない改善への追求
支配的な地位を維持するためには、強豪クラブは絶えず進化しなければならない。これはファーガソンが熟知していた哲学だ。ルーニーは、ユナイテッドが現状に満足することは決してなく、2008年のベルバトフ獲得が、強さのある状態からさらに積み上げていく好例だったと指摘した。
「サー・アレックス・ファーガソンの下で当時のユナイテッドが置かれていた状況では、僕たちはプレミアリーグに優勝したばかりで、チャンピオンズリーグにも勝った。そしてその後、すでに持っているもの、達成したことをさらに良くするために彼（ベルバトフ）を獲得しに行った」とルーニーは説明した。「成功しているチームが成功し続けるのは、そういうことだ。今季のアーセナルもそうだった。プレミアリーグで優勝し、その後にすでに持っているものをさらに良くするため、質の高い選手を獲得した。
「あの時のユナイテッドはそういう立場にいた。でも僕たち選手にとっては、そうしないほうがむしろおかしかったはずだ。『誰を獲るんだ？ なぜ誰も補強しないんだ？』と考えていただろうし、それが自分をさらに押し上げてくれる。だからこそ、あのフットボールクラブで選手たちはあれほど長くあのレベルでプレーできるんだ。ライアン・ギグス、ポール・スコールズもそうだ……彼らは選手が来ては去り、自分たちの居場所を奪うはずだった選手たちも見てきた。でも、それが『今度はベルバトフを獲得した……これで信じられないようなFWが4人そろった』と言えるような原動力になる。だから常にベストでいなければならなかった」
- BSR Agency
黄金時代を振り返る
ルーニーとテベスはともに、輝かしい現役生活を終えてからは、すでにスパイクを脱ぎ、指導者の道へ進んでいる。あのタイトルに彩られた日々の後、それぞれの歩みは分かれたが、2人が共有した時代の逸話は今もなお、ファーガソン政権を特徴づけた冷徹でエリートな環境を浮き彫りにしている。
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