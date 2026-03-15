「まったくの失望だった」：ディートマー・ハマンがBVBのスター選手に容赦ない評価を下す

スカイの専門家として、彼はブンデスリーガ2位のチームでプレーするこのセンターバックについて、率直な意見を述べた。「彼は移籍金なしで加入し、ドルトムントでは最高年俸選手になったようだが、はっきり言っておく。それはまったくの失望だった」

ズーレは2022年にバイエルンから移籍金なしでドルトムントに移籍したが、そこでの高い期待に応えることはほとんどなかった。その理由の一つは、このセンターバックが度重なる怪我に悩まされ、プレーに支障をきたしていたことにある。彼はBVBで通算108試合に出場し、3ゴール、5アシストを記録した。

ドルトムントは先日、ユリアン・ブラントとサリフ・オズカンの退団も発表した。ズーレに関する声明では、「ブラック・イエローでの4年間を経て、ニクラス・ズーレとボルシア・ドルトムントの共なる時間は今夏をもって幕を閉じる。これはBVBとズーレが合意したものである」と述べられている。