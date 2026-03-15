契約満了に伴い、ニクラス・ズーレは今シーズン限りでBVBを去ることになった。ボルシア・ドルトムントは先週、この退団を発表した。元ドイツ代表のディートマー・ハマンは、この決断に理解を示している。
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「まったくの失望だった」：ディートマー・ハマンがBVBのスター選手に容赦ない評価を下す
スカイの専門家として、彼はブンデスリーガ2位のチームでプレーするこのセンターバックについて、率直な意見を述べた。「彼は移籍金なしで加入し、ドルトムントでは最高年俸選手になったようだが、はっきり言っておく。それはまったくの失望だった」
ズーレは2022年にバイエルンから移籍金なしでドルトムントに移籍したが、そこでの高い期待に応えることはほとんどなかった。その理由の一つは、このセンターバックが度重なる怪我に悩まされ、プレーに支障をきたしていたことにある。彼はBVBで通算108試合に出場し、3ゴール、5アシストを記録した。
ドルトムントは先日、ユリアン・ブラントとサリフ・オズカンの退団も発表した。ズーレに関する声明では、「ブラック・イエローでの4年間を経て、ニクラス・ズーレとボルシア・ドルトムントの共なる時間は今夏をもって幕を閉じる。これはBVBとズーレが合意したものである」と述べられている。
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BVBを退団したニクラス・ズーレの今後が不透明となっている
ドイツ代表として49試合に出場した彼の今夏の去就は未定だ。いずれにせよ、彼の代理人であるフォルカー・シュトゥルートは、この選手を高く評価している。3月初旬、Bildのポッドキャスト『Phrasenmäher』で彼は次のように語った。「現実を見据えなければならない。特に昨年は、すべてがやや波乱含みだった。 ニキには、キャリアを通じて多くのタイトルや大舞台での活躍を見せているにもかかわらず、模範的なプロ選手ではないという評判が、以前からついて回っている。私にとって、彼は依然として潜在能力においてドイツ最高のセンターバックだ。」
したがって、彼のクライアントが今夏に現役を引退する可能性は極めて「低い」と見ている。「彼は、もう一度サッカーを心から楽しみたいと心に誓っており、今のままキャリアを終えるつもりはないと信じている。」
ズーレは今シーズンだけで、軽傷のため20試合を欠場した。筋肉の怪我、足の怪我、そして最近では太ももの怪我などが相次ぎ、彼を戦線から遠ざけてきた。その結果、ニコ・コヴァチ監督の下ではわずか10試合の出場に留まり、アシストを1回記録したに過ぎない。
BVBにおける契約満了選手
選手 ポジション 年齢 ニクラス・ズーレ ディフェンダー 30歳 サリフ・オズカン MF 28歳 ユリアン・ブラント MF 29歳