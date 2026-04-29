「まったくのデタラメだ」――ポール・スコールズは、アーセナルが「大きな問題」に直面していると指摘し、マーティン・オデゴールは「自分のポジションをきちんとこなせていない」と語った。

スコールズは、ブカヨ・サカの不在がオデガールの苦戦を深刻化させていると指摘した。両者はここ数シーズン、右サイドで高い連係を築いてきた。 スルーパスの受け手がいないため、オデゴールは不要なエリアに入り込み、守備意識の高いチームメイトの邪魔をしがちだ。この戦術的なズレがパフォーマンス低下につながり、今シーズンのリーグ戦21試合では1ゴール5アシストにとどまっている。

「サカがいないことも問題だ。オデゴールとサカは良い連携を見せている」とスコールズは付け加えた。「オデゴールが中盤の裏にポジションを取れば、サカは一気に走り出す。ヴィクトル・ヨケレスとはそれほど連携が取れないだろう。ヨケレスはそのタイプの選手ではない。カイ・ハフェルツなら、その連携が生まれる可能性はある」。