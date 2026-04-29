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「まったくのデタラメだ」――ポール・スコールズは、アーセナルが「大きな問題」に直面していると指摘し、マーティン・オデゴールは「自分のポジションをきちんとこなせていない」と語った。
エミレーツでの戦術的アイデンティティの危機
アーセナルは先週末、ニューカッスルに1-0で勝利し優勝の望みを維持したが、その内容にスコールズは首を傾げた。彼は「オデゴールが下がりすぎて中盤のバランスを崩している」と指摘した。
『The Overlap』のインタビューで彼はこう語った。「土曜の試合は前半30分くらいしか見ていないが、オデゴールは彼らにとって大きな問題だ。彼は素晴らしい選手だが、ポジションを正しくこなせていない。 最初の20分間、彼の半分はほぼ最深部にいた。そんなサッカーはデタラメだ。
チームから指示されているかどうかは分からないが、彼は10番で、中盤と前線を繋ぐ役目だ。ズビメンディやライスの後ろに下がっていては、連携が生まれるはずがない」
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ブカヨ・サカとのつながり
スコールズは、ブカヨ・サカの不在がオデガールの苦戦を深刻化させていると指摘した。両者はここ数シーズン、右サイドで高い連係を築いてきた。 スルーパスの受け手がいないため、オデゴールは不要なエリアに入り込み、守備意識の高いチームメイトの邪魔をしがちだ。この戦術的なズレがパフォーマンス低下につながり、今シーズンのリーグ戦21試合では1ゴール5アシストにとどまっている。
「サカがいないことも問題だ。オデゴールとサカは良い連携を見せている」とスコールズは付け加えた。「オデゴールが中盤の裏にポジションを取れば、サカは一気に走り出す。ヴィクトル・ヨケレスとはそれほど連携が取れないだろう。ヨケレスはそのタイプの選手ではない。カイ・ハフェルツなら、その連携が生まれる可能性はある」。
ズビメンディと中盤の混乱
スコールズはキャプテンだけでなく、夏の補強選手ズビメンディにも批判の刃を向けた。ボールを前線へ運ぶ能力で高い評価を受けて加入したスペイン代表だが、プレミアリーグのフィジカルな環境では力不足に見えるという。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ゲイリー・ネヴィルも同調し、最近のニューカッスル戦ではズビメンディ、ライス、オデガールの3人が中盤で圧倒されていたと指摘した。
5100万ポンドの移籍金で加入した彼についてスコールズは「私は彼をボールを運ぶ選手だと思ったことはない。中盤の選手にはチームを良くする力が求められるが、彼は試合を十分に前進させていない」と語った。
- AFP
優勝争いの流れがマンチェスターへ
優勝争いが佳境を迎える中、スコールズは精神的な優位はマンチェスター・シティにあると語る。彼は、タイトルが再びエティハド・スタジアムに戻るかどうかを左右する最大の要因として、両チームの経験値の差を挙げた。
「シティは先週の大一番を乗り切ったが、アーセナルはニューカッスル戦でも辛勝だった」とスコールズは結論付けた。「シティには流れがある。チームに圧倒的な経験はないが、経験豊富な監督がいる。それが大きな強みだ。 接戦になるだろうが、シティにはどの試合でも勝つ力がある」