「まったくのデタラメだ」――ポール・スコールズは、アーセナルが「大きな問題」に直面していると指摘し、マーティン・オデゴールは「自分のポジションをきちんとこなせていない」と主張した。

アーセナルは先週末、ニューカッスルに1-0で勝利し優勝の望みを維持したが、その内容はスコールズを納得させなかった。元マンチェスター・ユナイテッドのMFは、オデゴールが頻繁に深く下がりすぎ、中盤の流動性が不足しチームのバランスを崩していると指摘した。

スカイ・ベットを通じて語ったスコールズは、主将のポジショニングについてこう率直に述べた。「土曜のニューカッスル戦は前半30分くらいしか見ていないが、オデゴールは彼らにとって大きな問題だ。彼は大好きで技術も高いが、ポジションを正しくこなせていない。 最初の20分間、彼の半分はほぼ最深部だった。そんなサッカーはデタラメだ。

チームから指示されているかどうかは分からないが、彼は10番で、中盤と前線を繋ぐ役目だ。ズビメンディやライスの後ろに下がっていては、連携が生まれるはずがない」