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「まったくのデタラメだ」――ポール・スコールズは、アーセナルが「大きな問題」に直面していると指摘し、マーティン・オデゴールは「自分のポジションをきちんとこなせていない」と主張した。
エミレーツでの戦術的アイデンティティの危機
アーセナルは先週末、ニューカッスルに1-0で勝利し優勝の望みを維持したが、その内容はスコールズを納得させなかった。元マンチェスター・ユナイテッドのMFは、オデゴールが頻繁に深く下がりすぎ、中盤の流動性が不足しチームのバランスを崩していると指摘した。
スカイ・ベットを通じて語ったスコールズは、主将のポジショニングについてこう率直に述べた。「土曜のニューカッスル戦は前半30分くらいしか見ていないが、オデゴールは彼らにとって大きな問題だ。彼は大好きで技術も高いが、ポジションを正しくこなせていない。 最初の20分間、彼の半分はほぼ最深部だった。そんなサッカーはデタラメだ。
チームから指示されているかどうかは分からないが、彼は10番で、中盤と前線を繋ぐ役目だ。ズビメンディやライスの後ろに下がっていては、連携が生まれるはずがない」
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ブカヨ・サカとのつながり
スコールズは、ブカヨ・サカの不在がオデガールの苦戦を深刻化させていると指摘した。両者はここ数シーズン、右サイドで高い連係を築いてきた。 スルーパスの受け手がいないため、オデゴールは不要なエリアに入り込み、守備意識の高いチームメイトの邪魔をしがちだ。この戦術的なズレがパフォーマンス低下につながり、今シーズンのリーグ戦21試合では1ゴール5アシストにとどまっている。
「サカがいないのも問題だ。オデゴールとサカは良い連携を見せている」とスコールズは付け加えた。「オデゴールが中盤の裏にポジションを取れば、サカは一気に走り出す。ヴィクトル・ヨケレスとはそれほど連携が取れないだろう。ヨケレスはそういうタイプではないからだ。カイ・ハフェルツなら、その連携が生まれる可能性はある」
ズビメンディと中盤の混乱
スコールズの批判はキャプテンだけにとどまらない。彼は夏の補強選手ズビメンディにも矛先を向けた。ボールを前線へ運ぶ能力で高い評価を受けて加入したスペイン代表だが、プレミアリーグのフィジカルな環境では力不足に見えるという。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ゲイリー・ネヴィルも同調し、最近のニューカッスル戦ではズビメンディ、ライス、オデガールの3人が相手中盤に圧倒されていたと指摘した。
5100万ポンドの移籍金で加入した彼についてスコールズは「私は彼をボールを運ぶ選手だと思ったことはない。中盤の選手にはチームを良くする力が求められるが、彼は試合を十分に前進させていない」と語った。
- AFP
優勝争いの勢いはマンチェスターへ
優勝争いが佳境を迎える中、スコールズは精神的な優位はマンチェスター・シティにあると断言する。彼は、タイトルが再びエティハド・スタジアムに戻るかどうかを左右する最大の要因として、両チームの経験値の差を挙げた。
「シティは先週の大一番を乗り切ったが、アーセナルはニューカッスル戦でも辛勝だった」とスコールズは指摘する。「シティには流れがある。チームに圧倒的な経験はないが、経験豊富な監督がいる。それが大きな強みだ。 接戦になるだろうが、シティにはどの試合でも勝つ力がある」