Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
saka(C)Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

「まったくおかしい」――アーセナルFWブカヨ・サカが2026年W杯イングランド代表で控えに回っていることに対し、ゲイリー・ネヴィルが「懸念」を表明。

ブカヨ・サカ
イングランド
ワールドカップ
G. Neville

イングランド代表の元選手、ゲイリー・ネヴィルとイアン・ライトは、2026年W杯の佳境を前にブカヨ・サカの体調に「懸念」を表明した。アーセナルでプレーするサカは長期離脱中の怪我で、国際舞台での活躍が制限されている。

  • サカ・フィットネスを徹底検証

    ネヴィルは、サカのコンディションに警鐘を鳴らした。このウインガーは本来の力を発揮できていない。アーセナルでプレーする彼は長引くアキレス腱の故障に悩んでおり、FAは北米での大会中、その状態を注意深く見守った。それでもサカはグループリーグ3試合に出場したが、トゥヘル監督は出場時間を厳しく制限した。

    スカイベット提供番組『Stick to Football』に出演したネヴィルは、24歳のパフォーマンスに懸念を表明。「ブカヨ・サカは調子が良くない。普段は活気があり笑顔を絶やさないが、今は違う。それが懸念だ」と語った。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    ライト氏、ワールドカップへの賭けに疑問を呈する

    ライトも同意見で、サカを大会に招集した判断は誤りだったと指摘した。サカは以前「賭けてみるのも悪くない」と語っていたが、ライトは過酷な国内リーグ戦で肉体的に疲れ切っていると分析する。プレミアリーグ終盤では出場時間が厳しく管理され、ここ数か月は90分間フル出場できていない。

    ライトは「ワールドカップなのに最初の数試合はベンチ外。3試合目で先発したものの、まだ本来のサカではない。休息が必要だ」と説明した。

  • ウインガーが得点を取れていない

    専門家が不安視しているのは、サカの体調だけでなく、トゥヘル監督が起用するウインガー陣全体の低調なパフォーマンスだ。ゴードンやマドゥエケに出場機会は与えられるものの、サイドからの創造性は不足しており、イングランドはベリンガムやキャプテンのケインの「魔法のような瞬間」に頼るしかない。

    ロイ・キーンもこの意見に同意し、「ウィングたちはチャンスを掴む必要がある。今のところ、彼らはまだ十分にチャンスを活かし切れていない」と指摘した。「グループリーグなら1試合くらいミスをしても許されるかもしれないが、ノックアウトステージでは少なくとも1人は結果を出さなければならない」

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    準決勝での敗退を予測する

    イングランドは32強戦でコンゴ民主共和国とアトランタで対戦する。勝ち進めば準々決勝でブラジル、準決勝で前回王者のアルゼンチンと当たる可能性がある。ライトは「ブラジルまでは行けるが、その先が難しい」と指摘。キーンも「イングランドがアルゼンチンに勝つ姿は想像できない」と語った。

    ライトは「ブラジルまで進めれば勝てるかもしれないが、その先は難しい」と語る。キーンは「メッシ擁するアルゼンチンにイングランドが勝つ可能性はゼロ」と断言した。

ワールドカップ
イングランド crest
イングランド
ENG
コンゴ民主共和国 crest
コンゴ民主共和国
COD