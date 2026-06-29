「まったくおかしい」――アーセナルFWブカヨ・サカが2026年W杯イングランド代表で控えに回っていることに対し、ゲイリー・ネヴィルが「懸念」を表明。

ライトも同意見で、サカを大会に招集した判断は誤りだったと指摘した。サカは以前「賭けてみるのも悪くない」と語っていたが、ライトは過酷な国内リーグ戦で肉体的に疲れ切っていると分析する。プレミアリーグ終盤では出場時間が厳しく管理され、ここ数か月は90分間フル出場できていない。

ライトは「ワールドカップなのに最初の数試合はベンチ外。3試合目で先発したものの、まだ本来のサカではない。休息が必要だ」と説明した。