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「まったくおかしい」――アーセナルFWブカヨ・サカが2026年W杯イングランド代表で控えに回っていることに対し、ゲイリー・ネヴィルが「懸念」を表明。
サカ・フィットネスを徹底検証
ネヴィルは、サカのコンディションに警鐘を鳴らした。このウインガーは本来の力を発揮できていない。アーセナルでプレーする彼は長引くアキレス腱の故障に悩んでおり、FAは北米での大会中、その状態を注意深く見守った。それでもサカはグループリーグ3試合に出場したが、トゥヘル監督は出場時間を厳しく制限した。
スカイベット提供番組『Stick to Football』に出演したネヴィルは、24歳のパフォーマンスに懸念を表明。「ブカヨ・サカは調子が良くない。普段は活気があり笑顔を絶やさないが、今は違う。それが懸念だ」と語った。
- AFP
ライト氏、ワールドカップへの賭けに疑問を呈する
ライトも同意見で、サカを大会に招集した判断は誤りだったと指摘した。サカは以前「賭けてみるのも悪くない」と語っていたが、ライトは過酷な国内リーグ戦で肉体的に疲れ切っていると分析する。プレミアリーグ終盤では出場時間が厳しく管理され、ここ数か月は90分間フル出場できていない。
ライトは「ワールドカップなのに最初の数試合はベンチ外。3試合目で先発したものの、まだ本来のサカではない。休息が必要だ」と説明した。
ウインガーが得点を取れていない
専門家が不安視しているのは、サカの体調だけでなく、トゥヘル監督が起用するウインガー陣全体の低調なパフォーマンスだ。ゴードンやマドゥエケに出場機会は与えられるものの、サイドからの創造性は不足しており、イングランドはベリンガムやキャプテンのケインの「魔法のような瞬間」に頼るしかない。
ロイ・キーンもこの意見に同意し、「ウィングたちはチャンスを掴む必要がある。今のところ、彼らはまだ十分にチャンスを活かし切れていない」と指摘した。「グループリーグなら1試合くらいミスをしても許されるかもしれないが、ノックアウトステージでは少なくとも1人は結果を出さなければならない」
- AFP
準決勝での敗退を予測する
イングランドは32強戦でコンゴ民主共和国とアトランタで対戦する。勝ち進めば準々決勝でブラジル、準決勝で前回王者のアルゼンチンと当たる可能性がある。ライトは「ブラジルまでは行けるが、その先が難しい」と指摘。キーンも「イングランドがアルゼンチンに勝つ姿は想像できない」と語った。
ライトは「ブラジルまで進めれば勝てるかもしれないが、その先は難しい」と語る。キーンは「メッシ擁するアルゼンチンにイングランドが勝つ可能性はゼロ」と断言した。