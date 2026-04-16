Goal.com
ライブ
FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

「また友達になろう！」――ゲイリー・リネカーがクリスティアーノ・ロナウドのリオネル・メッシへの発言に言及したため、ロナウドはインスタグラムでリネカーのフォローを解除した。

クリスティアーノ・ロナウド
G. Lineker
アル・ナスルFC
プレミアリーグ

ゲイリー・リネカーは、自身が「史上最高の選手（GOAT）」論争で長年リオネル・メッシを支持してきたため、クリスティアーノ・ロナウドにソーシャルメディアでフォロー解除されたと示唆した。英番組『マッチ・オブ・ザ・デイ』でおなじみのリネカーは、アル・ナスルのロナウドがアルゼンチン人ライバルへの称賛が続いたことに「腹を立てている」と明かした。

  • ソーシャルメディアでの冷遇が明らかになった

    ポッドキャスト『The Rest Is Football』に出演したリネカーは、ポルトガルのレジェンドにインスタグラムでフォローを解除されたと語った。これは、彼が両選手のキャリアを率直に評価したことが原因かもしれない。それでも元バルセロナFWは、メッシがサッカーの頂点に立つ選手だという考えを曲げない。

    • 広告

  • メッシはリネカーにとって「史上最高の選手」だ

    昨年、リネカーが自身の「サッカー界の偉人トップ4」からポルトガル人スーパースターを外したことで、緊張は高まった。現代のエリートの功績を認めつつも、元イングランド代表ストライカーは、メッシが唯一無二の次元にいると主張し続ける。

    リネカーはメッシをクリスティアーノより優先し、「メッシは私にとって史上最高かつ最も好きな選手だ。クルイフ、ジダン、ロナウドのような偉人でも、その上には一段高いレベルがある。

    「もし怪我さえなければ、ブラジル人のロナウドも議論に加わっていた。それでも彼は驚くべき成果を残し、プレーは喜びに満ちていた。だから『マウント・ラシュモア』を選ぶなら、ペレ、マラドーナ、メッシ、そしてフェノメノ［ロナウド］だ」と語った。

  • Leicester City v Manchester United: Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    ロナウドはリネカーを「好いていない」

    ロナウドにインスタでフォローを外された件について、リネカーは冗談交じりに「乗り越えられる」と語った。「クリスティアーノ・ロナウドは僕のことがあまり好きじゃないみたいだ。彼を怒らせることは言っていない。ただ、全体的にはメッシの方が優れた選手だと思っているだけだ。彼はインスタで僕をフォローを外した。 でも僕は彼のことをずっと好きだ。何度も会っているし、彼が怒っていることも知っている。それでもいい。だから、クリスティアーノ、電話してよ。また友達になろう。」

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ロナウド、W杯で存在感を示すことを目指す

    アル・ナセルは29試合で76ポイントを獲得し、サウジ・プロリーグの首位を走る。ロナウドはピッチ上で集中力を切らさない。 42歳の誕生日を目前に控えるベテランだが、契約は2027年6月まで残っている。2026年ワールドカップではコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同組のポルトガル代表を率いると期待される。今季リーグ25試合で24得点をマークしたフォワードは、来季が現役最後となる可能性もあるため、今季中の国内タイトル獲得を目指す。

AFCチャンピオンズリーグ2
アルワスル crest
アルワスル
ALW
アル・ナスルFC crest
アル・ナスルFC
ALN