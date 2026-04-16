「また友達になろう！」――ゲイリー・リネカーがクリスティアーノ・ロナウドのリオネル・メッシへの発言に言及したため、ロナウドはインスタグラムでリネカーのフォローを解除した。

昨年、リネカーが自身の「サッカー界の偉人トップ4」からポルトガル人スーパースターを外したことで、緊張は高まった。現代のエリートの功績を認めつつも、元イングランド代表ストライカーは、メッシが唯一無二の次元にいると主張し続ける。

リネカーはメッシをクリスティアーノより優先し、「メッシは私にとって史上最高かつ最も好きな選手だ。クルイフ、ジダン、ロナウドのような偉人でも、その上には一段高いレベルがある。

「もし怪我さえなければ、ブラジル人のロナウドも議論に加わっていた。それでも彼は驚くべき成果を残し、プレーは喜びに満ちていた。だから『マウント・ラシュモア』を選ぶなら、ペレ、マラドーナ、メッシ、そしてフェノメノ［ロナウド］だ」と語った。