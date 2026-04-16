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「また友達になろう！」――ゲイリー・リネカーがクリスティアーノ・ロナウドのリオネル・メッシへの発言に言及したため、ロナウドはインスタグラムでリネカーのフォローを解除した。
ソーシャルメディアでの冷遇が明らかになった
ポッドキャスト『The Rest Is Football』に出演したリネカーは、ポルトガルのレジェンドにインスタグラムでフォローを解除されたと語った。これは、彼が両選手のキャリアを率直に評価したことが原因かもしれない。それでも元バルセロナFWは、メッシがサッカーの頂点に立つ選手だという考えを曲げない。
メッシはリネカーにとって「史上最高の選手」だ
昨年、リネカーが自身の「サッカー界の偉人トップ4」からポルトガル人スーパースターを外したことで、緊張は高まった。現代のエリートの功績を認めつつも、元イングランド代表ストライカーは、メッシが唯一無二の次元にいると主張し続ける。
リネカーはメッシをクリスティアーノより優先し、「メッシは私にとって史上最高かつ最も好きな選手だ。クルイフ、ジダン、ロナウドのような偉人でも、その上には一段高いレベルがある。
「もし怪我さえなければ、ブラジル人のロナウドも議論に加わっていた。それでも彼は驚くべき成果を残し、プレーは喜びに満ちていた。だから『マウント・ラシュモア』を選ぶなら、ペレ、マラドーナ、メッシ、そしてフェノメノ［ロナウド］だ」と語った。
- Getty Images Sport
ロナウドはリネカーを「好いていない」
ロナウドにインスタでフォローを外された件について、リネカーは冗談交じりに「乗り越えられる」と語った。「クリスティアーノ・ロナウドは僕のことがあまり好きじゃないみたいだ。彼を怒らせることは言っていない。ただ、全体的にはメッシの方が優れた選手だと思っているだけだ。彼はインスタで僕をフォローを外した。 でも僕は彼のことをずっと好きだ。何度も会っているし、彼が怒っていることも知っている。それでもいい。だから、クリスティアーノ、電話してよ。また友達になろう。」
- Getty Images Sport
ロナウド、W杯で存在感を示すことを目指す
アル・ナセルは29試合で76ポイントを獲得し、サウジ・プロリーグの首位を走る。ロナウドはピッチ上で集中力を切らさない。 42歳の誕生日を目前に控えるベテランだが、契約は2027年6月まで残っている。2026年ワールドカップではコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同組のポルトガル代表を率いると期待される。今季リーグ25試合で24得点をマークしたフォワードは、来季が現役最後となる可能性もあるため、今季中の国内タイトル獲得を目指す。