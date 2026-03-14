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「またパーティーを台無しにしなきゃならない」――リヴァプールのアルネ・スロット監督がアレクサンダー・イサクの負傷状況について語る
アンフィールドでの記録的な激闘
イサクのリヴァプール移籍という夢は、コンディション面での試練へと変わってしまった。ニューカッスル・ユナイテッドから1億2500万ポンドで移籍して以来、このスウェーデン代表FWは、プレミアリーグで最も恐れられるストライカーの一人となったあの得点力豊かな姿を取り戻すのに苦戦している。十分なプレシーズンを経ずに加入した上、2025年10月のチャンピオンズリーグ、アイントラハト・フランクフルト戦（5-1で勝利）での鼠径部負傷により、その回復はさらに遅れることになった。
決定的な打撃となったのは、12月のトッテナム戦での勝利の最中だった。2-1で勝利した試合で得点を挙げたものの、イサクは脚の骨折を負い、3ヶ月以上にわたって戦線離脱を余儀なくされた。このストライカーが2026年シーズンにまだ出場できていないため、リヴァプールはクラブ史上最高額の選手を欠いたまま、過酷なスケジュールを乗り切らなければならない状況に追い込まれている。
- (C)Getty Images
スロット、スウェーデンのスター選手について慎重な姿勢を呼びかける
イサクの現在の状態について、スロット監督は諦めの気持ちを認めつつ、このストライカーが一日も早く完全に回復することを願うしかないとした。彼はこのスウェーデン人選手に全面的な支援を約束し、さらなるリスクを避けるため慎重な姿勢を示した。
「またしても皆の期待を裏切ることになりそうだ。仮に4月初旬に復帰したとしても、彼は3ヶ月半も離脱しており、チームでのトレーニングも3ヶ月半行っていない。前回そうだった時、彼が本来の調子を取り戻すまでには時間がかかった」と、スロット監督は『リバプール・エコー』紙の取材に対し語った。
「彼が戻ってくるのを本当に、本当に楽しみにしている。だが、ピッチに立った瞬間に、我々が支払った金額に見合うレベルにあると期待しすぎるのはやめよう」
イサクは、重要なワールドカップ・プレーオフでスウェーデン代表として出場するだろうか？
今後の代表戦期間中にイサクがスウェーデン代表に合流する可能性について問われると、スロット監督は依然として悲観的な見方を示した。同監督は、クラブと代表の調整がうまくいったとしても、国内リーグが再開する前にイサクが出場機会を得る可能性は低いとの見解を示した。
「現時点で聞かれれば、[イサクがスウェーデン代表としてウクライナとのワールドカッププレーオフに出場する]とは予想していないと答えるだろう」とスロット監督は語った。「しかし、まだ1週間半ある。クラブと代表の協力関係は常に存在するが、それ以前に彼が我々のためにプレーすることになるとは思っていない」
- Getty Images Sport
シーズン終盤を迎え、時間との戦いが繰り広げられている
イサクは4月末までの復帰を目指し、引き続き怪我からの回復に取り組む。今シーズン、彼は全大会を通じてわずか16試合に出場し、3ゴール1アシストを記録している。
一方、リヴァプールはイサク不在の中、国内リーグと欧州の舞台で戦いを続けることになる。チームは現在プレミアリーグで6位につけており、トップ4とは3ポイント差。次節はトッテナムと対戦する。その後、スロット監督率いるチームはチャンピオンズリーグに注力し、ラウンド16の第2戦ではガラタサライと対戦する。第1戦で0-1とリードを許しているため、逆転勝利を目指すことになる。
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