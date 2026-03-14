イサクの現在の状態について、スロット監督は諦めの気持ちを認めつつ、このストライカーが一日も早く完全に回復することを願うしかないとした。彼はこのスウェーデン人選手に全面的な支援を約束し、さらなるリスクを避けるため慎重な姿勢を示した。

「またしても皆の期待を裏切ることになりそうだ。仮に4月初旬に復帰したとしても、彼は3ヶ月半も離脱しており、チームでのトレーニングも3ヶ月半行っていない。前回そうだった時、彼が本来の調子を取り戻すまでには時間がかかった」と、スロット監督は『リバプール・エコー』紙の取材に対し語った。

「彼が戻ってくるのを本当に、本当に楽しみにしている。だが、ピッチに立った瞬間に、我々が支払った金額に見合うレベルにあると期待しすぎるのはやめよう」