国内外の舞台で鮮烈なブレークスルーを遂げているこのティーンエイジャーは、早くも現状に満足するつもりはない。イタリアU-21代表がアルメニアとのU-21欧州予選で決勝点を挙げた後、『Rai Sport』に対してチッセはこう語った。「今年は自分にたくさんの喜びをもたらしてくれた。これまでの自分は能力の70パーセントしか見せられていない。もっとずっと良くできると分かっている」

今後のシーズン終盤戦を見据え、この若手は次のように付け加えた。「ゴールは自分に大きな喜びをもたらしてくれるし、これからは他の多くの特長も見せていければと思う」