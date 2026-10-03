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AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

「まだ70％しか見せていない」　ACミランの新星アルファジョ・シセがさらなる進化を誓う

アルファジョ・シセ
ACミラン
セリエ A

アルファジョ・シセは、サン・シーロでの生活を爆発的なスタートで切ったにもかかわらず、自身はまだピークにはほど遠いとし、セリエAのDF陣に警告を発した。 才能豊かな10代のMFは今季、ルベン・アモリムの下で長年続いてきた得点記録を塗り替えてきた。それでも、イタリアU-21代表の同選手は、今後数カ月で自分にはなお大きな成長の余地があると確信している。

  • 10代のセンセーション、鮮烈なブレイクを控えめに語る

    サン・シーロの若き逸材は、イタリア1部で衝撃的なスタートを切ったにもかかわらず、最高の瞬間はまだこれからだと主張している。 19歳のMFは新指揮官アモリムの下で上々の滑り出しを見せ、トリノ戦とユヴェントス戦で重要なゴールを決めた。その決定力ある連発は長年破られなかったクラブ記録を塗り替え、昨季にカタンザーロへの実りあるローン移籍で示した有望な成長ぶりをさらに裏付けている。

  • imago-sport-1083427787.jpgJonathan Moscrop

    MFが自身により高い基準を求める

    国内外の舞台で鮮烈なブレークスルーを遂げているこのティーンエイジャーは、早くも現状に満足するつもりはない。イタリアU-21代表がアルメニアとのU-21欧州予選で決勝点を挙げた後、『Rai Sport』に対してチッセはこう語った。「今年は自分にたくさんの喜びをもたらしてくれた。これまでの自分は能力の70パーセントしか見せられていない。もっとずっと良くできると分かっている」

    今後のシーズン終盤戦を見据え、この若手は次のように付け加えた。「ゴールは自分に大きな喜びをもたらしてくれるし、これからは他の多くの特長も見せていければと思う」

  • 記録破りの活躍で戦術的信頼に応える

    チセの急速な台頭は、ロッソネリの育成方針の成功を浮き彫りにしている。チームもアモリムの指揮の下で好調だ。シーズン序盤の活躍により、2017年以降のミランにおけるイタリアリーグ最年少得点者としてパトリック・クトローネの記録を上回り、その後は勝利に3ポイントが与えられる時代におけるアウェー連続得点でも新たな基準を打ち立てた。その高まり続ける自信は国際舞台にも自然に持ち込まれており、イタリアサッカー界で最も有望なMFの逸材の一人としての評価を確かなものにしている。

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  • imago-sport-1083562846.jpgsportphoto24

    シセを過酷な秋の日程が待ち受ける

    その後、代表ウィーク明けにはセリエAでサッスオーロとのアウェー戦が控えており、チセとミランには継続性が試される戦いが待っている。さらにミランは、その先に控えるザルツブルクとのヨーロッパリーグに目を向けることになる。厳しい秋の日程が迫る中、このMFにとっては、自らの野心的な言葉をピッチ上で裏づけることができれば、レギュラーの先発枠を確保する絶好の機会となる。


セリエ A
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