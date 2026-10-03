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「まだ70％しか見せていない」 ACミランの新星アルファジョ・シセがさらなる進化を誓う
10代のセンセーション、鮮烈なブレイクを控えめに語る
サン・シーロの若き逸材は、イタリア1部で衝撃的なスタートを切ったにもかかわらず、最高の瞬間はまだこれからだと主張している。 19歳のMFは新指揮官アモリムの下で上々の滑り出しを見せ、トリノ戦とユヴェントス戦で重要なゴールを決めた。その決定力ある連発は長年破られなかったクラブ記録を塗り替え、昨季にカタンザーロへの実りあるローン移籍で示した有望な成長ぶりをさらに裏付けている。
- Jonathan Moscrop
MFが自身により高い基準を求める
国内外の舞台で鮮烈なブレークスルーを遂げているこのティーンエイジャーは、早くも現状に満足するつもりはない。イタリアU-21代表がアルメニアとのU-21欧州予選で決勝点を挙げた後、『Rai Sport』に対してチッセはこう語った。「今年は自分にたくさんの喜びをもたらしてくれた。これまでの自分は能力の70パーセントしか見せられていない。もっとずっと良くできると分かっている」
今後のシーズン終盤戦を見据え、この若手は次のように付け加えた。「ゴールは自分に大きな喜びをもたらしてくれるし、これからは他の多くの特長も見せていければと思う」
記録破りの活躍で戦術的信頼に応える
チセの急速な台頭は、ロッソネリの育成方針の成功を浮き彫りにしている。チームもアモリムの指揮の下で好調だ。シーズン序盤の活躍により、2017年以降のミランにおけるイタリアリーグ最年少得点者としてパトリック・クトローネの記録を上回り、その後は勝利に3ポイントが与えられる時代におけるアウェー連続得点でも新たな基準を打ち立てた。その高まり続ける自信は国際舞台にも自然に持ち込まれており、イタリアサッカー界で最も有望なMFの逸材の一人としての評価を確かなものにしている。
- sportphoto24
シセを過酷な秋の日程が待ち受ける
その後、代表ウィーク明けにはセリエAでサッスオーロとのアウェー戦が控えており、チセとミランには継続性が試される戦いが待っている。さらにミランは、その先に控えるザルツブルクとのヨーロッパリーグに目を向けることになる。厳しい秋の日程が迫る中、このMFにとっては、自らの野心的な言葉をピッチ上で裏づけることができれば、レギュラーの先発枠を確保する絶好の機会となる。
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