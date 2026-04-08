まだ100％には程遠い。バイエルンの新試みが、ムシアラの扱いを難しくしている。

いくつかの要因がここでの決定打となった。グナブリーは夏の高リスクな移籍判断の恩恵を受け、シーズン序盤でレギュラーを確保した。レロイ・サネ、キングスレー・コマン、トーマス・ミュラーの退団と、クラブワールドカップでジャマル・ムシアラが負傷したことで、加入した新攻撃수는ルイス・ディアスだけだった。 また、10代のレナート・カールが右ウイングのマイケル・オリゼの控えとして信頼を得た。

空いた10番のポジションに入ったグナブリーは、開幕5試合で5ゴールに関与。過去なら「一時的」とみなされただろうが、今回は違った。 30歳の彼はその後も活躍を続け、レギュラーとしての意欲を示し、2月には年俸ダウンを受け入れて2年契約を延長。一方、レオン・ゴレツカには新契約が提示されなかった。

スポーツディレクターのマックス・エベルは契約延長時に「セルジュ・ニャブリはFCバイエルンと共に成長し、ピッチでもロッカールームでも欠かせない支柱だ」と語った。 今季は負傷や休養で4試合、負荷調整で4試合を欠場したのみ。過去5年で20回休養し、クラブと代表で計65試合を逃したことを考えれば、驚異的な安定感だ。

ピッチ外では派手な服装で話題になったが、今季は白いヘッドバンドがトレードマークだ。それ以上に大きいのは、ヴィンセント・コンパニー監督の下で自身を再発明した点だ。 デビューシーズン、コンパニー監督も前任者たちと同様に彼をウイングで起用。リーグ優勝が数字上のみ残った終盤戦とチャンピオンズリーグ準々決勝インテル戦では、サイドでの起用が続いた。