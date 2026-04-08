セルジュ・グナブリのパフォーマンスには波があり、バイエルン・ミュンヘンでは長年意見が分かれていた。2020年の快進撃では決定的な役割を果たしたが、その後の5シーズンでは自身の高い基準に達せず、2023年以降は放出候補に挙げられ続けている。
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まだ100％には程遠い。バイエルンの新試みが、ムシアラの扱いを難しくしている。
グナブリには安定性が欠けているという批判が繰り返し聞かれる。 2、3週間好調が続いても、その後長いスランプや怪我に陥ることが多かった。好調の後に突然調子が落ちる可能性は常にあった。さらに、度重なる体調不良により、ミュンヘンでの8年近いキャリアは健康面の波に悩まされてきた。そのため、昨年夏も移籍噂が浮上した。
本人はシーズン終了までの契約を理由に残留を主張。当時眉をひそめる声もあったが、結果的には幸運だった。状況は180度一変し、彼は今シーズンの最大の下克上を果たした。
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単なる幸運以上のもの！セルジュ・ニャブリは生まれ変わった
いくつかの要因がここでの決定打となった。グナブリーは夏の高リスクな移籍判断の恩恵を受け、シーズン序盤でレギュラーを確保した。レロイ・サネ、キングスレー・コマン、トーマス・ミュラーの退団と、クラブワールドカップでジャマル・ムシアラが負傷したことで、加入した新攻撃수는ルイス・ディアスだけだった。 また、10代のレナート・カールが右ウイングのマイケル・オリゼの控えとして信頼を得た。
空いた10番のポジションに入ったグナブリーは、開幕5試合で5ゴールに関与。過去なら「一時的」とみなされただろうが、今回は違った。 30歳の彼はその後も活躍を続け、レギュラーとしての意欲を示し、2月には年俸ダウンを受け入れて2年契約を延長。一方、レオン・ゴレツカには新契約が提示されなかった。
スポーツディレクターのマックス・エベルは契約延長時に「セルジュ・ニャブリはFCバイエルンと共に成長し、ピッチでもロッカールームでも欠かせない支柱だ」と語った。 今季は負傷や休養で4試合、負荷調整で4試合を欠場したのみ。過去5年で20回休養し、クラブと代表で計65試合を逃したことを考えれば、驚異的な安定感だ。
ピッチ外では派手な服装で話題になったが、今季は白いヘッドバンドがトレードマークだ。それ以上に大きいのは、ヴィンセント・コンパニー監督の下で自身を再発明した点だ。 デビューシーズン、コンパニー監督も前任者たちと同様に彼をウイングで起用。リーグ優勝が数字上のみ残った終盤戦とチャンピオンズリーグ準々決勝インテル戦では、サイドでの起用が続いた。
セルジュ・ニャブリがようやく安定感を見せている。「幸いにも、我々は彼の契約を延長した」
数カ月が経ち、グナブリーはハリー・ケインの後方で「フリーの攻撃的MF」として活躍している。その役割は彼のために作られたかのようだ。 代表戦中断直前のユニオン・ベルリン戦で2得点を挙げた直後、ヨシュア・キミッヒは「幸いにも、我々は彼の契約を延長できた」と語った。コンパニーも「彼は他の攻撃陣と同じくらい優秀だ。僕はいつもセルジュについて好意的に話すのが好きだ」と絶賛した。
高い位置で構えるグナブリーは背後のスペースを狙い、一方、ケインは中盤に下がってゲームメイクしたり、シュートチャンスをうかがったりする。 時にグナブリーも深い位置から力強く飛び出し、このポジションの入れ替わりは守備陣を悩ませる。レアル・マドリードも2-1で敗れた一戦でそれを痛感した。
1-0のゴールはハーフスペースのケインと中央のグナブリーが連係し、絶妙なタイミングでディアスへスルーパスを送った。2-0の場面では、グナブリーがディフェンスラインを斜めに切り込み、守備陣の注意をそらした。 オリゼを加えた4人の攻撃陣は、現在欧州屈指のダイナミズムを誇る。
そのため、重要な試合で先発を狙うムシアラにとっては厳しい状況だ。出番を待つカールが安定したパフォーマンスで一歩リードしている。69分、グナブリーに代わってベルナベウに投入されたムシアラのプレーは、その現状を象徴していた。
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FCバイエルン：ジャマル・ムシアラは still 100％の状態には程遠い
この23歳には試合の大半でチャンスがなかった。2度のカウンターを活かせず、ボールに触れたのは10回だけ。その1タッチが、ムシアラがまだ100％ではないことを示していた。 終盤には絶好の位置で3-1の追加点を決め、バイエルンの勝利を確定させて「髪の毛」を取り除くチャンスもあった。グナビーは「決めなければならなかったチャンスを逃した」と語り、「終盤にもう少しうまくプレーしていれば相手を仕留められたかもしれない」と強調した。
とはいえ、バイエルンのxG値2.92を下回る結果は、ムシアラのチャンスだけが原因ではない。それでも、今の彼には勝敗を左右する場面でピッチに立つ説得力が欠けている。
数週間にわたる挫折で不安を感じても当然だ。エベルもマドリードへ出発前に「これはリハビリだけで治る怪我ではない。身体だけでなく精神面も影響する」と語った。 1月の復帰後、特にアタランタ戦後に続いた挫折についても言及。「足首の癒着」が問題で、「手術の跡もあり、傷んでいる部分もある」と説明した。
だからこそ、ムシアラに以前の力を取り戻す機会をできるだけ与える試みは理解できる。火曜日にスカイ・オーストリアの解説者ロタール・マテウスは「彼はもちろん辛い時期を乗り越えてきた。自信が必要だ」と語った。 その一方で、最多出場記録保持者は「ムシアラにとって今回の出場は時期尚早だったかもしれない。だが、ピッチで再びチームに不可欠だと感じ、監督の信頼を得るためにはこうした試合が必要だったのかもしれない」とも語った。
セルジュ・ニャブリの驚異的な記録――ジャマル・ムシアラは追随する立場にとどまる
ムシアラにとって、W杯を控える今、信頼は不可欠だ。足首の痛みで3月の合宿も欠場し、ナーゲルスマン監督の攻撃陣はほぼ固まった。ハヴェルツとヴィルツは定位置を確保している。 ニック・ヴォルテマデとレロイ・サネはそれぞれ1試合先発し、カールはスーパーサブとして輝いた。グナブリーも2試合で先発し、トップの背後で自由な役割を務めた。
その結果、絶好調のヴィルツでさえ左ウイングに回った。 「セルジュは絶好調だ。コンディションが良く、そのポジションの選択肢が少ないけが人の状況も彼にプラスになっている。だからプレッシャーを感じず、良い感覚でプレーできている」と代表監督は10月に語っていた。
この状況は今も変わっていない。スイス戦で1得点1アシストをマークしたグナブリーは、その役割で代表にどれだけ貢献できるかを再証明した。これは昨年9月のW杯予選開始以来、5回目と6回目の得点関与となった。グナブリーが定位置を勝ち取り、もはや彼抜きでは考えられない存在であることは、もう一つの興味深い統計にも表れている。
センターフォワードを除けば、ドイツ代表で最も短時間です。今季バイエルンと代表の44試合で27得点に絡み、ほとんどがフル出場ではない。
2位はカールで109分ごと。ムシアラにとっては厳しいデータであり、コンパニーやナゲルスマンも彼を「挑戦者」にとどめざるを得ない。それでもムシアラ自身は、痛みなくプレーできることを喜んでいるだろう。
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セルジュ・ニャブリ：今シーズンのFCバイエルン・ミュンヘンとドイツ代表での成績データ
統計 FCバイエルン・ミュンヘン ドイツ代表 試合 36 8 得点 10 4 アシスト 11 2 出場時間 1,980 573