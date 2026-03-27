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「まだ道のりは長い」――ニューカッスルのMFをめぐる会談が確認される中、ブルーノ・ギマランイス選手のマンチェスター・ユナイテッド移籍に関する最新情報
マンチェスター・ユナイテッドがブラジル人選手の代理人と接触を開始した
マンチェスター・ユナイテッドは、中盤の再建を牽引する主要なターゲットとしてギマランイスを指名した。28歳の同選手はプレミアリーグに加入して以来、目覚ましい活躍を見せており、セント・ジェームズ・パークでのリーダーシップがオールド・トラッフォードの首脳陣の目を引いている。
この関心は単なるスカウティングの域を超え、ブラジルからの報道によると、ユナイテッドは選手の代理人と築いてきた強固な関係を活かしているという。この動きは、今シーズン終了後にクラブを去るカゼミーロの後継者として、長期的にチームを支える選手を獲得するという明確な意図を示している。
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ロマーノ氏、高官級協議を認める
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は、マンチェスター・ユナイテッドとギマランイスの代理人の間で、最近会談が行われたことを確認した。この接触は重要な一歩ではあるが、ロマーノ氏は契約がまとまるには程遠いと警告した。
「私が確認できるのは、確かにここ数週間の間に会談が行われたということです」とロマーノは自身のYouTubeチャンネルで述べた。「数週間前、ブルーノ・ギマランイスの代理人とマンチェスター・ユナイテッドの間で会談が行われました。ブラジルからの情報は事実です。
「会談は行われ、マンチェスター・ユナイテッドは代理店と非常に良好な関係を維持している。ブルーノは世界最大級の代理店の1つに所属しているため、トップクラブがトップエージェントと会談するのは当然のことだ。それは全くもって普通のことだ。しかし、その会談から個人条件での合意に至り、夏に選手と契約を結ぶまでには、まだ長い道のりがある。」
ニューカッスルがチームの中心選手に対して示した断固たる姿勢
ニューカッスルは、主将に対するいかなるオファーにも応じない見通しだ。マグパイズはギマランイスをチームのプロジェクトの心臓部と見なしており、特に彼の契約が2028年まで残っていることを踏まえ、直接のトップ4争いのライバルにこの重要な戦力を奪われることを望んでいない。
「ニューカッスルにとって、彼は不可欠な選手だ」とロマーノは説明した。「[サンドロ]・トナリ、ブルーノ・ギマランエス。ニューカッスルは、関心を示すすべてのクラブ、とりわけ同じポジションの2人のトップ選手に対しては、決して譲歩しないだろう」
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マンチェスター・ユナイテッドの新たな獲得候補
ギマランイスがカゼミーロの後継候補の筆頭とされている一方で、マンチェスター・ユナイテッドは複数の選手を評価しつつ、選択肢を広げておく方針だ。同クラブは他のプレミアリーグの選手たちも注視していると報じられており、エリオット・アンダーソン、カルロス・バレバ、アダム・ウォートンといった名前が、いずれもユナイテッドの獲得候補リストに挙がっている。