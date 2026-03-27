「まだ道のりは長い」――ニューカッスルのMFをめぐる会談が確認される中、ブルーノ・ギマランイス選手のマンチェスター・ユナイテッド移籍に関する最新情報

マンチェスター・ユナイテッドは、中盤の再建を牽引する主要なターゲットとしてギマランイスを指名した。28歳の同選手はプレミアリーグに加入して以来、目覚ましい活躍を見せており、セント・ジェームズ・パークでのリーダーシップがオールド・トラッフォードの首脳陣の目を引いている。

この関心は単なるスカウティングの域を超え、ブラジルからの報道によると、ユナイテッドは選手の代理人と築いてきた強固な関係を活かしているという。この動きは、今シーズン終了後にクラブを去るカゼミーロの後継者として、長期的にチームを支える選手を獲得するという明確な意図を示している。