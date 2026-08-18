トンプソン氏はまた、リヴァプールの指揮はボーンマス時代とは比べものにならないほど異なる挑戦になるとイラオラに警鐘を鳴らした。ボーンマスはしばしば格下としてカウンターアタックを武器に戦っていた一方で、リヴァプールは引いて守る相手と向き合う場面が多く、そこで複雑な解決策が求められると指摘している。

トンプソン氏は現在のスカッドの重要性も強調し、こう語った。「ここで彼が見つけなければならないのは、フロリアン・ヴィルツのような選手に対して、その要素をどう見いだすかということだ。どうすれば彼の力を最大限に引き出せるのか。そしてアレクサンデル・イサクが得点を量産すれば、それはチームにとって大きなプラスになる」

トンプソン氏はまた、最近の監督交代についても振り返り、アルネ・スロットがユルゲン・クロップの後任に就いた時とは違って、「物事がうまくいかなくなっている。だからこそ、新しい監督と新しいアイデアが必要になる」と述べた。