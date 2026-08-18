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「まだ補強が必要だ」 リバプールのレジェンド、アンドニ・イラオラを支えるために4人か5人の新戦力獲得を要求
新体制下での守備面の懸念
『Footy Accumulators』の『No Tippy Tappy Football』ポッドキャストで語ったトンプソンは、ニューカッスル・ユナイテッド戦に向けて準備を進める現チームの状況について、強い懸念を示した。クラブはイブラヒマ・コナテとアンディ・ロバートソンの退団後、ジェレミー・ジャケを6000万ポンドで獲得し、さらにローランド・アラウホをレンタルで加えたが、それでもなお不十分だとトンプソンは主張している。
層の厚さの必要性を強調したトンプソンは、次のように述べた。「守備面では、もっと補強が必要だ。特にジャケの準備が万全でないなら、そこで誰がプレーするのかという問題がある。難しいところだ。まだ補強は必要だと思う。おそらく、異なるポジションで全体として4人、もしくは5人の選手が必要だ」
- Getty Images Sport
資金面の支援と、より高い獲得力
リヴァプールは、パリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラの大型獲得に動いていると報じられており、トンプソンは資金面は完全に整っていると考えている。フェンウェイ・スポーツ・グループは最近、クラブの少数株式を14億ポンドで売却しており、それによってイラオラは市場で大きな交渉力を手にしている。
移籍予算について問われたトンプソンは、次のように付け加えた。「資金面について言えば、我々はその金を使うことができる。なぜなら、売却で非常に、非常にうまくやってきたからだ。そして、それを見れば、フットボールクラブに対する投資だけでも、リヴァプールやマンチェスター・ユナイテッドのようなクラブが世界中を回っているのを見ると、この2クラブが最も大きなフットボールクラブであることが分かる。人々はそこに投資したがっている。だから、それがあるということだ」
ボーンマスからアンフィールドへの戦術的変化
トンプソン氏はまた、リヴァプールの指揮はボーンマス時代とは比べものにならないほど異なる挑戦になるとイラオラに警鐘を鳴らした。ボーンマスはしばしば格下としてカウンターアタックを武器に戦っていた一方で、リヴァプールは引いて守る相手と向き合う場面が多く、そこで複雑な解決策が求められると指摘している。
トンプソン氏は現在のスカッドの重要性も強調し、こう語った。「ここで彼が見つけなければならないのは、フロリアン・ヴィルツのような選手に対して、その要素をどう見いだすかということだ。どうすれば彼の力を最大限に引き出せるのか。そしてアレクサンデル・イサクが得点を量産すれば、それはチームにとって大きなプラスになる」
トンプソン氏はまた、最近の監督交代についても振り返り、アルネ・スロットがユルゲン・クロップの後任に就いた時とは違って、「物事がうまくいかなくなっている。だからこそ、新しい監督と新しいアイデアが必要になる」と述べた。
- AFP
リヴァプールの次は？
リヴァプールは、ニューカッスル・ユナイテッドとのプレミアリーグ開幕戦に向けた準備を整えるまで、残りわずか5日となっている。イラオラは新たな戦術的アイデアを速やかに浸透させなければならず、その一方で補強担当スタッフも舞台裏で緊急対応を続けている。移籍市場が閉まる前に推奨されている4人ないし5人の補強を実現することは、今季の国内での目標にとって極めて重要となる。
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