「まだ終わってないぞ！」－トーマス・ミュラー、チャンピオンズカップ決勝トーナメント敗退後の大敗からバンクーバー・ホワイトキャップスを劇的逆転へ導く決意
シアトルでの悪夢のような第1戦
木曜の夜、冷静沈着なシアトルがバンクーバーの大陸制覇の夢を打ち砕いた。この高リスクな決勝トーナメント1回戦の第1戦で、バンクーバーはライバル相手にリズムを掴めずに苦しんだ。 ホームチームの主役はポール・アリオラが務め、前半と後半にそれぞれ得点を挙げた。さらに70分にはポール・ロスロックが3点目を追加し、シアトルの優位を確固たるものにした。バンクーバー加入後、チームの創造的な要へと成長したミュラーは、アディショナルタイムに貴重なアウェーゴールを決めかけるも、強烈なボレーシュートがクロスバーに弾かれるという悔しい結果に終わった。
『ラウムデウター』は屈服を拒む
3点差でリードされる中、36歳のワールドカップ優勝者は敗戦後、素早くチームメイトの士気を高めた。OneSoccerのインタビューでミュラーは、試合はまだ終わっていないと明かした。
「まだ終わっていません」とドイツのベテランは断言した。「3-0というスコアは非常に厳しい結果ですが、不可能ではありません。これが第2戦へ向けた我々の姿勢です。まだ試合は前半戦に過ぎず、来週は反撃を試みます」
国内の情勢はわずかな希望の光をもたらす
バンクーバー・ホワイトキャップス陣営の楽観論は根拠がある。イェスパー・ソレンセン監督率いるチームはメジャーリーグサッカーで好調を維持し、3連勝で現在ウェスタン・カンファレンス2位につけている。ミュラーはこの成功に重要な役割を果たしており、既に2得点を挙げるとともに、プレーオフでの深遠な戦いには欠かせないベテランとしてのリーダーシップを発揮している。バンクーバーは、リーグ戦での勢いを維持できれば、奇跡を起こす可能性は依然として残されていると信じている。
過酷なスケジュールとドイツでの再会
ホワイトキャップスは、戦力層の限界を試される決定的な一週間を迎える。3月19日のシアトル戦第2戦に集中する前に、今週日曜にはミネソタ・ユナイテッドとの難しいホーム戦を乗り切らねばならない。MLSでの勢い維持が重要だが、注目は必然的にカップ戦のリターンマッチに集まる。ミュラーの欧州での高圧的な試合経験がここで重要となる。 カップ戦のドラマを超え、3月22日には待望の「ドイツ人ダービー」が控える。ミュラーは古巣RBライプツィヒのスター、ティモ・ヴェルナー率いるサンノゼ・アースクエイクスと対戦する。この一戦は北米サッカーにおける欧州勢の影響力拡大を浮き彫りにするだろう。
