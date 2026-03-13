「まだ終わってないぞ！」－トーマス・ミュラー、チャンピオンズカップ決勝トーナメント敗退後の大敗からバンクーバー・ホワイトキャップスを劇的逆転へ導く決意

3点差でリードされる中、36歳のワールドカップ優勝者は敗戦後、素早くチームメイトの士気を高めた。OneSoccerのインタビューでミュラーは、試合はまだ終わっていないと明かした。

「まだ終わっていません」とドイツのベテランは断言した。「3-0というスコアは非常に厳しい結果ですが、不可能ではありません。これが第2戦へ向けた我々の姿勢です。まだ試合は前半戦に過ぎず、来週は反撃を試みます」