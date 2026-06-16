しかし彼はインスタグラムで、レアルを困難な時期から救いたいと綴った。「まだ終わらない」とリュディガーは強調し、契約延長は「何よりもまず」、チームメイトと共に状況を好転させる決意の表れだと語った。挫折は試練だったが、ここにいることが私の望みだ。

怪我後に私を見限った人たちは、かえって私のモチベーションを高めてくれた。感謝している。私を知っている人なら、私が挑戦を愛し、挑戦で成長することを知っているだろう。私たちは団結し、共に戦い、共に乗り越える。

レアルは終盤に混乱し、8ポイント差でバルセロナに優勝を譲った。CLでは準々決勝でバイエルンに敗退。来季はジョゼ・モウリーニョが監督に復帰する。