スペインの最多優勝クラブは火曜日、33歳選手の契約を2027年まで1年間延長すると発表した。
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「まだ終わってないぞ！」アントニオ・リュディガー、レアル・マドリード戦の延長後に批判した人々へ感謝を表明
レアル・マドリードでは、ルディガーは昨季怪我でリーグ戦18試合のみの出場だったが、万全なら定位置を確保していた。一方、ドイツ代表では状況が異なる。代表83試合出場ながら、DFB代表ではヨナタン・ター（バイエルン）とニコ・シュロッターベック（ドルトムント）の控えだ。 W杯開幕戦のキュラソー戦（7-1）では73分から出場した。
レアル・マドリードは3行の声明で契約延長を発表。リュディガーは2022年にチェルシーから移籍以来182試合に出場し、クラブW杯、CL、リーガ、コパなど主要タイトルを制している。
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レアル・マドリードに残留する意向を示したルディガーは「まだここでやるべきことがある！」と語った。
しかし彼はインスタグラムで、レアルを困難な時期から救いたいと綴った。「まだ終わらない」とリュディガーは強調し、契約延長は「何よりもまず」、チームメイトと共に状況を好転させる決意の表れだと語った。挫折は試練だったが、ここにいることが私の望みだ。
怪我後に私を見限った人たちは、かえって私のモチベーションを高めてくれた。感謝している。私を知っている人なら、私が挑戦を愛し、挑戦で成長することを知っているだろう。私たちは団結し、共に戦い、共に乗り越える。
レアルは終盤に混乱し、8ポイント差でバルセロナに優勝を譲った。CLでは準々決勝でバイエルンに敗退。来季はジョゼ・モウリーニョが監督に復帰する。