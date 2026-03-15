シティの苦戦の中心にあるのは得点力不足であり、アーリング・ハーランドは直近のリーグ戦12試合でわずか3得点にとどまっている。グアルディオラ監督は、最終ライン付近での決定力不足こそが、順位の下位チーム相手に重要な勝ち点を落とした主な原因だと指摘した。

「我々は十分なゴールを決められなかった。過去10年間、このチームには数え切れないほどゴールが生まれたが、今シーズンは苦戦している」とグアルディオラ監督は認めた。「脅威となるプレーが乏しく、それは気に入らない。 「選手たちには最終ライン付近で決定的なプレーが必要だ。プレミアリーグを制するには、より一貫性を持たなければならない。過去には、勝ち続け、常に勝利への道を見出す一貫性があった。今シーズンは、作り出したチャンスの数に対して得点が伴わず、その代償を払わされた」