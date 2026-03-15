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「まだ終わっていない」――マンチェスター・シティが再びつまずく中、ペップ・グアルディオラ監督がアーセナルにプレミアリーグ優勝へのメッセージを送る
マンチェスター・シティはリードを守り切れなかった
30分、ベルナルド・シルバが見事なループシュートを決めてシティが先制したが、これが意図的なものだったのかどうか疑問の声が上がった。しかし、先制したかと思えば、すぐにそのリードを失ってしまった。コーナーキックからコンスタンティノス・マブロパノスがヘディングでゴールを決め、ジャンルイジ・ドンナルンマも為す術がなかったのだ。 シティは試合の大半でボール支配率を優位に保ったものの、決定機を演出するのに苦戦し、一方のウェストハムはグアルディオラ率いるチームをうまく封じ込めていた。この結果は、優勝争いにおいてさらに後れを取ることになったアウェイチームにとって、決して望んだものではなかった。
- AFP
勝ち点差が開いているにもかかわらず、グアルディオラは依然として強気の姿勢を崩さない
厳しい状況にもかかわらず、グアルディオラ監督は「優勝争いは終わったのか」との問いに断固とした態度で答えた。「終わっていない。誰がそんなことを言った？我々は負けていない。戦い続ける」と彼は語った。「アーセナルに9ポイント差をつけられるのは大きいことだが、そうなってしまった。ホームでの試合が残っているのだから、最後まで挑戦し続けなければならない。もし不可能なら、優勝チームを祝福するだろうが、挑戦し続けるしかない」 監督はこの困難な時期におけるチームの精神力を即座に擁護した。「我々は素晴らしいチームであり、素晴らしい精神力を持っている。マドリードでの試合では信じられないほどの努力を見せた。直近の2試合では、はるかに良いプレーができた」とグアルディオラは語った。「我々は素晴らしいチームだ。プレーも非常に良い。選手たちは続けられなくなるまで走り続ける。しかし、質の高いプレーができている時に十分な得点を挙げられず、相手にその隙を突かれてしまったのだ」
臨床的優位性への懸念
シティの苦戦の中心にあるのは得点力不足であり、アーリング・ハーランドは直近のリーグ戦12試合でわずか3得点にとどまっている。グアルディオラ監督は、最終ライン付近での決定力不足こそが、順位の下位チーム相手に重要な勝ち点を落とした主な原因だと指摘した。
「我々は十分なゴールを決められなかった。過去10年間、このチームには数え切れないほどゴールが生まれたが、今シーズンは苦戦している」とグアルディオラ監督は認めた。「脅威となるプレーが乏しく、それは気に入らない。 「選手たちには最終ライン付近で決定的なプレーが必要だ。プレミアリーグを制するには、より一貫性を持たなければならない。過去には、勝ち続け、常に勝利への道を見出す一貫性があった。今シーズンは、作り出したチャンスの数に対して得点が伴わず、その代償を払わされた」
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アーセナルが直面する課題
アーセナルは過去3シーズン連続で2位に終わっているが、今シーズンはより落ち着きを見せている。グアルディオラ監督は、彼らの動向を逐一追っているわけではないと認めつつも、リーグ優勝という長い待ち時間を終わらせようとする彼らの持つ実力を評価している。
「非常に厳しい状況だが、我々はアーセナルとのホーム戦という1試合のアドバンテージがある。彼らに勝つのが簡単だとは言わないが、希望はある。常にその場に立ち向かわなければならない」とシティの指揮官は説明した。「直近の試合を見ていないので、彼らがどのようなプレーをしているかは分からないが、気に入っている点はいくつかある。もっと良くなる余地はあるが、現状はこうだ」
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