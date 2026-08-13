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まだ終わっていない！ マイケル・キャリック、移籍期限前にマンチェスター・ユナイテッドへさらに2人の補強を要求
キャリック、守備陣と中盤の補強を狙う
マンチェスター・ユナイテッドは、夏の移籍市場の最終2週間に入る中、新たな左サイドバックとセンターミッドフィルダーの獲得に向けて積極的に市場を探っている。クラブはすでに中盤強化のため、アンドレイ・サントスとユーリ・ティーレマンスの獲得に8500万ポンドを投じているが、キャリックはプレミアリーグのライバル勢との差を埋めるには、なおさらなるテコ入れが必要だと考えている。
『The Sun』によると、キャリックは現在の陣容とさらなる補強の必要性について次のように語った。 「チーム全体を見渡せば、かなり良いバランスが取れていると思う。ただ、もちろん、さらに上積みは欲しい。もっと求めたいし、そのために前進し続ける必要がある。改善したいエリアが1つか2つあり、実際に改善できる可能性があると感じている」
- Getty Images Sport
新たな左SB探し
マンチェスター・ユナイテッドは、左サイドバックの穴を埋める候補としてすでに複数のターゲットと結びつけられており、その中にはニューカッスル・ユナイテッドDFルイス・ホールの代理人との非公式な話し合いも含まれている。しかし、ニューカッスルは退団の可能性をめぐるあらゆる話を素早く沈静化させており、ユナイテッドはアーセナルのマイルズ・ルイス＝スケリーといった代替案の検討を余儀なくされている。ただ、現時点で彼の評価額は高すぎるとみなされている。
キャリックは、財政状況にかかわらず、ピッチ上で成功を収めるためにはクラブが限界を押し広げていかなければならないという考えを崩していない。さらに、こう付け加えた。「金は金だ。それは分かっている。それでも大事なのはやはりフットボールであり、競争があるのもそこだ。だから、このクラブには責任のバランスがあると思うし、いずれにせよグループとして自然に感じているのは、試合に勝ち、成功を収めようとすることだ。自分たちは関わるすべてのものにおいて、すべてを目指していかなければならないと感じている。同時に、直近の歴史がどのようなものだったかを少し理解し、現実的であることも必要だが、それもまた一定の期間にわたるものだ」
チュアメニとバレバが獲得候補に浮上
中盤の補強に関して、ユナイテッドは高い目標を掲げており、先月にはレアル・マドリーのスター、オーレリアン・チュアメニについて新たな照会を行った。フランス代表MFの獲得実現は極めて難しいとみられるが、それはキャリックが先発メンバーに対して抱く野心の大きさを示している。
自信と前進の必要性について問われたキャリックは、次のように説明した。「ただ実際、この数カ月で得た自信や、リーグである程度達成できたことはある。そこには多くの要素が絡んでいるが、財政面であれ何であれ、現状が現状であることも確かだ。今は、その中で最大限を引き出さなければならない。ただ、本当に前に進み続けなければならないし、再び勝てるようになるために、できる限りあらゆる境界を押し広げていかなければならない。結局のところ、それが挑戦だ。今季であれ、できればその次のシーズンであれね。そうある必要がある。必要があると言うべきか、とにかくできるだけ早くそうしたい。それが我々全員の目標だ」
- AFP
ユナイテッド、大型投資を続けるクラブに後れを取る
マンチェスター・ユナイテッドには動く必要があるというプレッシャーがかかっている。というのも、伝統的な「ビッグ6」の中で、1人の目玉補強に少なくとも1億ポンドを投じていない唯一のクラブだからだ。ライバル勢は今夏、戦力強化のためにいずれもその額に達しており、マンチェスター・シティはエリオット・アンダーソンを獲得し、トッテナムはサンドロ・トナーリを迎え入れ、チェルシーはモーガン・ロジャーズに大金を投じている。
マンチェスター・ユナイテッドは、昨季のキャリック体制下で生まれた勢いをさらに強めることを目指している。3位でフィニッシュし、チャンピオンズリーグ復帰を決めたからだ。ユナイテッドは8月22日、ハル・シティとのアウェー戦で新たなプレミアリーグシーズンをスタートさせるだけに、早い段階で流れをつくりたい考えだ。
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