マンチェスター・ユナイテッドは、左サイドバックの穴を埋める候補としてすでに複数のターゲットと結びつけられており、その中にはニューカッスル・ユナイテッドDFルイス・ホールの代理人との非公式な話し合いも含まれている。しかし、ニューカッスルは退団の可能性をめぐるあらゆる話を素早く沈静化させており、ユナイテッドはアーセナルのマイルズ・ルイス＝スケリーといった代替案の検討を余儀なくされている。ただ、現時点で彼の評価額は高すぎるとみなされている。

キャリックは、財政状況にかかわらず、ピッチ上で成功を収めるためにはクラブが限界を押し広げていかなければならないという考えを崩していない。さらに、こう付け加えた。「金は金だ。それは分かっている。それでも大事なのはやはりフットボールであり、競争があるのもそこだ。だから、このクラブには責任のバランスがあると思うし、いずれにせよグループとして自然に感じているのは、試合に勝ち、成功を収めようとすることだ。自分たちは関わるすべてのものにおいて、すべてを目指していかなければならないと感じている。同時に、直近の歴史がどのようなものだったかを少し理解し、現実的であることも必要だが、それもまた一定の期間にわたるものだ」