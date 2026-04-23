まだ終わっていない！ペップ・グアルディオラ監督はマンチェスター・シティに「すべての試合に勝たなければ、アーセナルがプレミアリーグの王者に輝くことになる」と語った

開幕戦以来の首位に立ったシティだが、グアルディオラ監督は厳しい道のりを認識している。過密日程の負担を認めつつ、失敗の余地はないと強調した。

ターフ・ムーアでの厳しい勝利と終盤戦の課題について彼はこう話した。「今はFAカップがあり、その後5試合が残っている。タイトルを得るには全勝するしかない。日曜のアーセナル戦は本当に過酷だった。3日後の試合も簡単ではないが、プレミアリーグでは適応しなければならない。 我々はそれに慣れている。我々は本当に良く戦い、素晴らしい試合をしたが、得たチャンスを活かせなかったのは残念だ。」