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まだ終わっていない！ペップ・グアルディオラ監督はマンチェスター・シティに「すべての試合に勝たなければ、アーセナルがプレミアリーグの王者に輝くことになる」と語った
シティが頂点に立つ
水曜日の夜、マンチェスター・シティはターフ・ムーアでバーンリーを1-0で下し、プレミアリーグの首位に返り咲いた。エルリング・ハーランドが開始5分で決勝点を決め、チームは11試合無敗を継続した。 この結果、バーンリーはチャンピオンシップ降格が決定。シティは2週間足らずで9点を挽回し、得失点差でアーセナルを逆転した。
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グアルディオラは完璧さを求める
開幕戦以来の首位に立ったシティだが、グアルディオラ監督は厳しい道のりを認識している。過密日程の負担を認めつつ、失敗の余地はないと強調した。
ターフ・ムーアでの厳しい勝利と終盤戦の課題について彼はこう話した。「今はFAカップがあり、その後5試合が残っている。タイトルを得るには全勝するしかない。日曜のアーセナル戦は本当に過酷だった。3日後の試合も簡単ではないが、プレミアリーグでは適応しなければならない。 我々はそれに慣れている。我々は本当に良く戦い、素晴らしい試合をしたが、得たチャンスを活かせなかったのは残念だ。」
トップ争いの膠着状態
優勝争いは大接戦だ。シティとアーセナルは勝ち点70、得失点差37で並んでいる。ミケル・アルテタ率いるアーセナルが63得点に対し、シティは66得点でわずかに上回る。この3得点の差が、攻撃の重要性を示している。 統計的にはシティが有利だ。第33節以降に首位に立つと、必ず優勝している。
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三重の請求が続く
シティは土曜のFAカップ準決勝サウサンプトン戦に集中するため、リーグの目標を一時的に後回しにする。この期間中、アーセナルはホームでニューカッスルを倒し、首位の座を取り戻すチャンスだ。2つの大会でプレッシャーを受けるシティは、グアルディオラ監督の下、粘り強さを発揮して国内3冠へ歩みを止めない。