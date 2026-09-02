まだ終わっていない！ バルセロナはフリアン・アルバレスの獲得を諦めず、カタルーニャの強豪はアトレティコ・マドリーへの新たな引き抜きを計画している

バルセロナはこの夏、アルゼンチン代表をメトロポリターノから引き抜こうとした。しかし、アトレティコ・マドリーは国内のライバルとの交渉を断固として拒否し、その結果、バルセロナは当面の計画を断念せざるを得なかった。アルバレスはその後、少なくとも1月の移籍市場まではスペインの首都に残ることを約束している。

夏の取引が不可能となったことで、バルセロナは目先の前線の穴を埋めるため、アーセナルFWガブリエウ・ジェズスに方向転換した。ただ、ブラジル代表の加入はあくまで短期的な対応であり、長期的な戦略の転換を意味するものではない。バルセロナは引き続きアルバレス獲得への強い意思を保っており、攻撃陣をけん引するための最終的な解決策と見なしている。



