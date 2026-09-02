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まだ終わっていない！ バルセロナはフリアン・アルバレスの獲得を諦めず、カタルーニャの強豪はアトレティコ・マドリーへの新たな引き抜きを計画している
バルセロナはいまなおアルバレス獲得を夢見ている
バルセロナはこの夏、アルゼンチン代表をメトロポリターノから引き抜こうとした。しかし、アトレティコ・マドリーは国内のライバルとの交渉を断固として拒否し、その結果、バルセロナは当面の計画を断念せざるを得なかった。アルバレスはその後、少なくとも1月の移籍市場まではスペインの首都に残ることを約束している。
夏の取引が不可能となったことで、バルセロナは目先の前線の穴を埋めるため、アーセナルFWガブリエウ・ジェズスに方向転換した。ただ、ブラジル代表の加入はあくまで短期的な対応であり、長期的な戦略の転換を意味するものではない。バルセロナは引き続きアルバレス獲得への強い意思を保っており、攻撃陣をけん引するための最終的な解決策と見なしている。
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5年間のプロジェクトのために確保された資金
スペインの番組『El Larguero』によると、バルセロナは目玉となるナンバー9の獲得に充てる予定だった移籍予算を、意図的に使わず残していたという。ジャーナリストのサンティ・オバジェ氏は、クラブ首脳陣が最優先ターゲットについて妥協を拒み、将来的な再アタックに向けて資金を温存する道を選んだと説明した。
「彼らはトップクラスのナンバー9に使うはずだった資金を、再び彼を狙うために取ってある」とオバジェ氏は詳述。「バルサはこの移籍市場でフリアンを欲しているわけではない。5年間のプロジェクトのために彼を欲している」
さらにオバジェ氏は、アトレティコのスターに対するクラブの揺るぎない評価も強調した。「ここ数日私たちが伝えてきたように、彼らはフリアンが他のどのストライカーよりも優れていると確信している。だからこそ、新たなストライカー獲得に使うはずだった資金を残し、再び移籍市場を探るつもりなのだ」
戦略的な待ちの駆け引き
主力の移籍資金を守りつつ、ジェズスへと方針転換したバルセロナの決断は、取締役会に明確なビジョンがあることを浮き彫りにしている。クラブは単純に、市場にいる他のセンターフォワード候補のいずれにも、巨額の資金を投じるだけの説得力を見いださなかった。
その代わりに、辛抱強く機会を待つ構えだ。アトレティコの一切妥協しない姿勢によって今夏の移籍は不可能になったが、バルセロナは今後の移籍市場でチャンスの窓が開くと確信している。資金を温存することで、このカタルーニャの強豪は、取引が実現可能になった瞬間に動き出せる絶好の立場にいる。
- AFP
2027年1月か、それとも同年夏の電撃獲得か？
アルバレスは今後、ラ・リーガ前半戦に向けて、ディエゴ・シメオネ監督のチームへの再適応に集中することになる。将来を巡る雑音が引き続きくすぶる中でも、このアルゼンチン代表はマドリードで最高レベルのパフォーマンスとコンディションを維持しなければならない。
一方のバルセロナは、すでにスケジュールを描いているようだ。報道によれば、クラブは1月の移籍市場が開いた際にシーズン途中での獲得の可能性を探るという。仮に冬の取引の実現が難しければ、2027年6月に本格的な獲得攻勢を仕掛け、ついに狙いの選手を手中に収める構えだ。
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