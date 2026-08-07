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「まだ疑問符が付く」 フランク・ルブーフが、シャビ・アロンソが代役を務めなければならないチェルシーのスターを名指し
ルブーフ、アロンソにGK変更を要求
ルブーフは、チェルシーの新指揮官アロンソに対し、クラブの正GKとしてサンチェスに代わる選手の補強を最優先すべきだと訴えた。スタンフォード・ブリッジでの3シーズンにわたる度重なるミスを受け、その資質には依然として疑問が残っているためだ。このGKを巡る不透明感は、チェルシーが今夏の移籍市場で他のポジションに積極的に動いているにもかかわらず続いている。すでにモーガン・ロジャーズを1億1700万ポンドで獲得し、マクサンス・ラクロワ、マルコ・パレストラ、バレンティン・バルコに加え、経験豊富な2人組のジョーダン・ヘンダーソンとダニー・ウェルベックも加えている。
- ZUMA Press Wire
サンチェスの足元の技術に大きな懸念
元フランス代表のセンターバックは、若いスカッドを導くために経験豊富な面々を加えるというチェルシーの判断を評価した一方で、ブルーズの来季先発布陣を見極める上で、最大の戦術的懸念は依然としてゴールマウスにあるとみている。
ルブーフはESPNに対し、次のように語った。「ようやく経験のある選手が必要だという事実を理解したのだと感じるので、私はより前向きに捉えている。ヘンダーソン、そしてダニー・ウェルベックもやって来るからだ。
「ラクロワも来るし、彼はいまや代表選手としての経験もある。若い選手たちが道を示せる選手たちに囲まれるのは良いことだと思う。まずロッカールームで、正しい振る舞いを見せ、トレーニンググラウンドで懸命に取り組むこと。そして試合中の苦しい時間帯をどう乗り切るかも分かっている。だから非常に良いことだと思う」と続けた。
さらにサンチェスに話題を移したルブーフは、こう強調した。「私は今でもGKに疑問符を持っている。サンチェスはライン上では非常に優れているかもしれないが、足元になると常に問題を生み出してしまうし、ボールを足元に置いたときにはファンをひやひやさせている」
アロンソは肥大化したスカッドを整理しなければならない
GK陣の状況に加え、ルブーフはアロンソに対し、ロッカールームの調和を保つためにも、チェルシーの肥大化したスカッドを早急に整理すべきだと警鐘を鳴らした。移籍市場閉幕前に売却を進める必要があるかどうかにかかわらず、ルブーフはチェルシーがチャンピオンズリーグ復帰を果たすため、依然としてトップ5入りを目標にすべきだと考えている。
スカッドの人数に触れ、ルブーフはこう付け加えた。「彼らには45人くらいの選手がいると思う。何人かは放出しなければならない。もちろん、シャビ・アロンソは選手を選別しなければならないし、おそらく15人、少なくとも15人は放出しなければならない。それは正気とは思えないが、彼がやるべきことだ。そうでなければ、仕事はできない」と述べた。
「毎日、毎週、継続して全員の意識を同じ方向に向けながら、適切に仕事を進めることはできない。だから難しくなる。彼は望まない選手を放出することになる。彼らがここにいようがいまいが、ロッカールームの中で問題を生み出すことになるからだ」とルブーフは強調した。
プレミアリーグの勢力図を評価し、最後にこう締めくくった。「良いシーズンというのは、もちろんチャンピオンズリーグ圏の4位か5位に入ることだ。しかし私にとって、現時点でトップ5入りがかなり確実だと言える唯一のクラブはアーセナルだ。他はどこも不安要素がある。
マンチェスター・シティは新監督の下で何が起こるか分からない。リヴァプールも、チームがどうなるのか本当には分からない。そしてマンチェスター・ユナイテッドも同じだ。昨季はシーズンの半分以上にわたって苦しんでいた。だから、アーセナル以外でトップ4入りが保証されているクラブはないというのが、現時点での私の考えだ」
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チェルシー、リーグ戦好スタートを狙う
アロンソ監督のチームは現在、東南アジアでプレシーズンツアーを行っており、今週土曜日にジャカルタでACミランと対戦した後、翌日にマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムと対戦する。これらの調整試合は、移籍市場が閉まる前にアロンソ監督がチームを成熟させるうえで極めて重要な機会となる。チェルシーは8月24日、フラムとのアウェー戦で新たなプレミアリーグのシーズンを正式にスタートさせる。
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