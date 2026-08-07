元フランス代表のセンターバックは、若いスカッドを導くために経験豊富な面々を加えるというチェルシーの判断を評価した一方で、ブルーズの来季先発布陣を見極める上で、最大の戦術的懸念は依然としてゴールマウスにあるとみている。

ルブーフはESPNに対し、次のように語った。「ようやく経験のある選手が必要だという事実を理解したのだと感じるので、私はより前向きに捉えている。ヘンダーソン、そしてダニー・ウェルベックもやって来るからだ。

「ラクロワも来るし、彼はいまや代表選手としての経験もある。若い選手たちが道を示せる選手たちに囲まれるのは良いことだと思う。まずロッカールームで、正しい振る舞いを見せ、トレーニンググラウンドで懸命に取り組むこと。そして試合中の苦しい時間帯をどう乗り切るかも分かっている。だから非常に良いことだと思う」と続けた。

さらにサンチェスに話題を移したルブーフは、こう強調した。「私は今でもGKに疑問符を持っている。サンチェスはライン上では非常に優れているかもしれないが、足元になると常に問題を生み出してしまうし、ボールを足元に置いたときにはファンをひやひやさせている」