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「まだ活躍は続く」――元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、クリスティアーノ・ロナウドが50代になってもプレーすると予想する。
無敵の雰囲気
元イングランド代表FWシェリンガム氏は、ロナウドが50歳までプレーできる身体と精神力を備えていると指摘。プロサッカーの過酷な要求にもかかわらず、アル・ナスルFWロナウドの徹底したフィットネス管理はサッカー史上で群を抜いていると語った。
最新のワールドカップオッズを提供する「BOYLE Sports」の取材に、シェリンガムはこう語った。「この調子なら、クリスティアーノ・ロナウドは50代になってもプレーできるか？ 41歳の今もその身体を見れば驚くことはない。彼は依然として絶好調だ。過去15年間、最高のコンディションを維持するために専属のトレーニングチームを擁している。彼に意欲がある限り、プレーを続けるだろう。しかし、その年齢になると、毎日ベッドから起きてトレーニングに行くのは大変だ。」
- AFP
長寿の秘訣
ロナウドのサッカーへの献身は伝説的だ。厳しい食事制限とクライオセラピー、そして40代でも得点を量産できる過酷なトレーニングを続けている。多くの選手が30代半ばで引退する中、バロンドールを5度受賞した彼は、2026年北米W杯制覇へ向けポルトガル代表を率いる準備を進めている。
シェリンガムは続けた。「彼は今も仕事を愛している。所属リーグのレベルは世界トップではないが、得点を重ね、ファンが望むなら続けべきだ。 彼には無敵のオーラがあり、体もコンディションも整っている。だから、ロナウドの活躍はまだまだ何年も続くだろうと思う」
欧州での巻き返しは見込めない
ゴール前でなおも結果を出すクリスティアーノ・ロナウドだが、シェリンガムはヨーロッパ復帰はないと断言する。イングランド、スペイン、イタリアでタイトルを獲得し、たとえ古巣レアル・マドリードにモウリーニョが戻っても、彼のヨーロッパでのキャリアはすでに幕を閉じたという。
シェリンガムは「ロナウドが再びレアルでモウリーニョの下プレーする姿？ あり得ない。彼は欧州には戻らない」と断言した。ファンは古巣復帰を夢見るかもしれないが、財政面や戦術面を考えると、現時点でその移籍が実現する可能性は極めて低い。
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MLSでの最後の試合となる可能性
ロナウドが中東を離れるなら、次は米国だとシェリンガムは予測する。MLSでメッシとプレーすれば、北米サッカーはさらに盛り上がる。シェリンガムは、このポルトガル伝説がリーグを支配すると確信している。
シェリンガムは「もし新しい経験がしたいなら、アメリカに行くかもしれない」と続けた。 その可能性は十分あり、彼がMLSをさらに盛り上げることは確実だ。最終的には引退後に何をしたいかで決まるだろう」と語った。現在、注目はサウジ・プロリーグとワールドカップにある。ポルトガルは水曜日、グループKでコンゴ民主共和国と初戦を迎える。ロナウドが50代になってもプレーし続ける可能性は、もはや不可能ではないと見られている。