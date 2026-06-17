「まだ活躍は続く」――元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、クリスティアーノ・ロナウドが50代になってもプレーすると予想する。

元イングランド代表FWシェリンガム氏は、ロナウドが50歳までプレーできる身体と精神力を備えていると指摘。プロサッカーの過酷な要求にもかかわらず、アル・ナスルFWロナウドの徹底したフィットネス管理はサッカー史上で群を抜いていると語った。

最新のワールドカップオッズを提供する「BOYLE Sports」の取材に、シェリンガムはこう語った。「この調子なら、クリスティアーノ・ロナウドは50代になってもプレーできるか？ 41歳の今もその身体を見れば驚くことはない。彼は依然として絶好調だ。過去15年間、最高のコンディションを維持するために専属のトレーニングチームを擁している。彼に意欲がある限り、プレーを続けるだろう。しかし、その年齢になると、毎日ベッドから起きてトレーニングに行くのは大変だ。」