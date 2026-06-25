ドイツのファンはすでにこの曲を熱烈に支持し、北米各地で歌い続けている。現地時間水曜夜、ニューヨークのファンパーティーでは「Der Zug hat keine Bremse」に合わせてタイムズスクエアを横断するポロネーズが2度も踊られた。

一方、歌手のミア・ジュリアはドイツ代表のために米国でライブを行うと報じられた。 記者会見で招待時期を問われたデニズ・ウンダフは「その曲は知らない」と答えた。 まだ耳にしたことがない」とストライカーは説明した。この曲が絶えず流れ、特にドイツ代表の2連勝のたびにスタジアムで流れていたことを考えれば、意外な発言だ。「2ゴールを決めた後や決勝ゴールを決めた時は、別のことを考えていた」とウンダフは語った。

木曜22時、ニューヨーク郊外イースト・ラザフォードでエクアドル戦が行われる。ドイツが第3戦に勝てば、再び「切り札」として起用される予定のウンダフ。そのとき彼は、その曲に耳を傾けることになるだろう。