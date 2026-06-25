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Nino Duit

翻訳者：

「まだ気づいてないよ」ドイツ代表デニズ・ウンダフ、ファン人気曲の質問に驚きの反応。

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ドイツ
ユリアン・ナーゲルスマン
デニス・ウンダフ

エクアドル戦前日のドイツ代表記者会見では、サッカーだけでなく2つの「バルラーマン」ヒット曲も話題になった。

どの大会にもテーマ曲がある。2024年ホーム開催の欧州選手権ではドイツ代表が勝利のたびに「Major Tom」で浮かれたが、今回は「ブレーキのない列車」だ。 ヒューストンでのキュラソー戦（7-1）とトロントでのコートジボワール戦（2-1）の試合終了直後、スタジアムにはローレンツ・ビュッフェルとミア・ジュリアのヒット曲「Der Zug hat keine Bremse」が流れ、選手とスタッフは歓声を上げながら踊り、抱き合って喜びを分かち合った。

  • ドイツのファンはすでにこの曲を熱烈に支持し、北米各地で歌い続けている。現地時間水曜夜、ニューヨークのファンパーティーでは「Der Zug hat keine Bremse」に合わせてタイムズスクエアを横断するポロネーズが2度も踊られた。

    一方、歌手のミア・ジュリアはドイツ代表のために米国でライブを行うと報じられた。 記者会見で招待時期を問われたデニズ・ウンダフは「その曲は知らない」と答えた。 まだ耳にしたことがない」とストライカーは説明した。この曲が絶えず流れ、特にドイツ代表の2連勝のたびにスタジアムで流れていたことを考えれば、意外な発言だ。「2ゴールを決めた後や決勝ゴールを決めた時は、別のことを考えていた」とウンダフは語った。

    木曜22時、ニューヨーク郊外イースト・ラザフォードでエクアドル戦が行われる。ドイツが第3戦に勝てば、再び「切り札」として起用される予定のウンダフ。そのとき彼は、その曲に耳を傾けることになるだろう。

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  • Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ユリアン・ナーゲルスマンは、バディ・オグンのヒット曲を「仕方なく」聴いているだけだ

    記者会見では、ウンダフだけでなくドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンにも、ボールマン（Ballermann）のヒット曲に関する質問が飛んだ。ハンブルクのコメディアン、バディ・オグンが彼に捧げた曲で、「何でも釘付けにできる我らの男、その名はユリアン・ナーゲルスマン」という一節がある。 

    ナゲルスマンは「一度聞いたことはあるが、コーチ陣に無理やり聴かされた」と苦笑い。 気に入っているかは不明瞭で、「歌詞は時折耳をふさいだ」と笑った。それでも「バラーマンで2人が喜んでいるなら、私もとても嬉しいよ」と締めくくった。

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