大会にはテーマ曲がある。2024年欧州選手権でドイツは勝利のたびに「Major Tom」で浮かれたが、今回は「ブレーキのない列車」だ。 ヒューストンでのキュラソー戦（7-1）とトロントでのコートジボワール戦（2-1）の試合終了直後、スタジアムにはローレンツ・ビュッフェルとミア・ジュリアのヒット曲「Der Zug hat keine Bremse」が流れ、選手とスタッフは歓声を上げながら踊り、抱き合って喜びを分かち合った。
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「まだ気づいてないよ」：ドイツ代表デニズ・ウンダフ、ファンに人気の曲を問われ驚きの反応
ドイツのファンはすでにこの曲を熱烈に支持し、北米各地で歌い続けている。現地時間水曜夜、ニューヨークのファンパーティーでは「Der Zug hat keine Bremse」に合わせてタイムズスクエアを横断するポロネーズが2度も踊られた。
一方、歌手のミア・ジュリアはドイツ代表のために米国でライブを行うと報じられた。 記者会見で招待時期を問われたFWデニズ・ウンダフは「その曲は知らない」と答えた。 まだ聴いたことがない」とストライカーは説明した。この曲が絶えず流れ、特にドイツ代表の2連勝のたびにスタジアムで流れていたことを考えれば、意外な反応だ。「2ゴールを決めた後や決勝ゴールを決めた時は、別のことを考えていた」とウンダフは語った。
木曜22時、ニューヨーク郊外イースト・ラザフォードでエクアドル戦が行われる。ドイツが第3戦に勝てば、再び「切り札」として起用される予定のウンダフ。そのとき彼は、その歌に耳を傾けることになるだろう。
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ユリアン・ナーゲルスマンは、バディ・オグンのヒット曲を「仕方なく」聴いているだけだ
記者会見では、ウンダフだけでなくドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンにも、ボールマン（Ballermann）のヒット曲について質問が飛んだ。ハンブルクのコメディアン、バディ・オグンが彼に捧げた曲で、「何でも釘付けにできる我らの男、その名はユリアン・ナーゲルスマン」という一節がある。
ナゲルスマンは「一度聴いたことがあるが、コーチ陣に無理やり聴かされた」と苦笑い。 気に入っているかは不明瞭で、「歌詞は時折耳をふさいだ」と笑った。それでも「バラーマンで2人が喜んでいるなら、私もとても嬉しいよ」と語った。