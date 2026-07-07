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「まだ時期尚早」――メキシコ戦でワールドカップ勝利を収めた後のイングランド代表ロッカールームで、ウェイン・ルーニーは熱狂的な祝賀に冷めた反応。一方、ジョン・ストーンズは肩の怪我を装っていた。
アステカの歴史的勝利が確定した。
イングランドはメキシコを3－2で下し、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。トゥヘル監督率いるチームは、高地と敵地でのプレッシャーに耐え、クアンサの退場後も10人で残り40分を戦った。ロッカールームでは大歓声が上がり、ストーンズが肩の怪我を装って監督をだます一幕も。
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ルーニーが早すぎる祝賀を批判
BBCの試合後番組で流れた「スリー・ライオンズ」のロッカールーム祝賀映像について、イングランド代表の元最多得点記録保持者は苦虫を噛んだような表情で批判した。ルーニーは「僕は古風なタイプだ。勝った後は楽しむべきだと分かっているが、まだ少し早すぎる」と語った。
一方、スタジオで解説を務めたチェルシーのレジェンド、セサル・アスピリクエタは「開催国を相手にこの雰囲気を味わったなら、楽しむべきだ。人生もサッカーもバランスが大切だ。彼らは回復し、次の試合へ備えるだろう」と反論し、チームが祝う権利を擁護した。
波乱の中、記録が更新された
イングランドがアステカ・スタジアムでメキシコを破り、ワールドカップで同スタジアム初勝利を飾った。前半終了間際にジュード・ベリンガムが2得点を挙げ、クアンサが退場。イングランド人選手が大会で退場するのは2006年のルーニー以来初めて。
試合終了の瞬間、キャプテンのハリー・ケインは遠征組のサポーターとともに声をからして叫び、声がかれるほどだった。
- Getty/GOAL
次はノルウェーでのテストだ。
この勝利でイングランドは準々決勝へ進出し、ノルウェーと対戦する。トゥヘル監督は出場停止のクアンサの穴を埋め、守備再構築の急務に直面している。コーチ陣は選手の高揚感を抑え、集中力と体力を回復させる必要がある。好調ピックフォードの活躍が、大会目標達成の鍵だ。
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