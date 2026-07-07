BBCの試合後番組で流れた「スリー・ライオンズ」のロッカールーム祝賀映像について、イングランド代表の元最多得点記録保持者は苦虫を噛んだような表情で批判した。ルーニーは「僕は古風なタイプだ。勝った後は楽しむべきだと分かっているが、まだ少し早すぎる」と語った。

一方、スタジオで解説を務めたチェルシーのレジェンド、セサル・アスピリクエタは「開催国を相手にこの雰囲気を味わったなら、楽しむべきだ。人生もサッカーもバランスが大切だ。彼らは回復し、次の試合へ備えるだろう」と反論し、チームが祝う権利を擁護した。