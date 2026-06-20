「まだ改善の余地がある」―ロナルド・クーマン監督はワールドカップで2得点を挙げたブライアン・ブロッビーを称賛。同時に、スウェーデンを圧倒した「五つ星」オランダ代表にも批判。

オランダ代表監督の戦術は早くも奏功。先発したストライカー、ブロッベイが17分間で2得点を挙げ、圧倒的勝利の基盤を作った。5分、GKフェルブルッゲンからのロングボールを起点に7タッチの素早いカウンターを展開。ブロッベイはサイドのガクポにパスを出した後、自らペナルティエリアに侵入し、ガクポの低いクロスをゴールに流し込んだ。 12分後、ブロッベイはイサク・ヒエン（スウェーデン）を背後に回し、デンゼル・ダムフリーズのクロスを押し込んで2点目を奪った。

先制点を振り返り、コエマン監督は「あのゴールには必要な要素がすべて詰まっていた。ブライアンの得意なプレーだ」とサンダーランド所属のフォワードの決定力を絶賛した。さらに「すべてはバート・フェルブルッゲンの正確なロングボールから始まった。スピードに乗った攻撃でブライアンが再びゴール前に飛び込んだ。これ以上の完璧なゴールは想像できない」と語った。