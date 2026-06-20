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「まだ改善の余地がある」―ロナルド・クーマン監督はワールドカップで2得点を挙げたブライアン・ブロッビーを称賛。同時に、スウェーデンを圧倒した「五つ星」オランダ代表にも批判。
コエマン監督、ブロッベイの「完璧な」先制ゴールを称賛
オランダ代表監督の戦術は早くも奏功。先発したストライカー、ブロッベイが17分間で2得点を挙げ、圧倒的勝利の基盤を作った。5分、GKフェルブルッゲンからのロングボールを起点に7タッチの素早いカウンターを展開。ブロッベイはサイドのガクポにパスを出した後、自らペナルティエリアに侵入し、ガクポの低いクロスをゴールに流し込んだ。 12分後、ブロッベイはイサク・ヒエン（スウェーデン）を背後に回し、デンゼル・ダムフリーズのクロスを押し込んで2点目を奪った。
先制点を振り返り、コエマン監督は「あのゴールには必要な要素がすべて詰まっていた。ブライアンの得意なプレーだ」とサンダーランド所属のフォワードの決定力を絶賛した。さらに「すべてはバート・フェルブルッゲンの正確なロングボールから始まった。スピードに乗った攻撃でブライアンが再びゴール前に飛び込んだ。これ以上の完璧なゴールは想像できない」と語った。
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5つ星級のパフォーマンスだったが、改善の余地はある。
スウェーデンを5－1で下したオランダ。同スコアでチュニジアに勝った相手だ。それでもクーマン監督は「まだ改善が必要」と語った。 ブロッベイが2得点、ガクポも2得点、クリセンシオ・サマーヴィルが1得点を記録。サマーヴィルはメンフィス・デパイ、ガクポに続き、ワールドカップ初出場から2試合連続得点を挙げた史上3人目のオランダ人となった。それでもコエマン監督は、スウェーデンが戦術を調整した中盤の対応に課題が残ったとし、勢いを保つにはさらにレベルアップが必要だと強調した。
監督は謙虚にこう話した。「素晴らしい結果だが、『もっと良くなるはずだった』と言える場面も十分にあった。 完璧な試合に近づくためには、まだ改善が必要だ」と述べた。 特に前半については「5－1で勝ったものの、相手が戦術を変えたのに気づくのが遅れ、前半終了間際に苦戦した」と振り返った。
日本との引き分けで緊張が和らぐ
日本戦を2－2で引き分け、結果が求められる状況だったとコエマン監督は明かした。この勝利はチームに安堵をもたらし、大会33試合目で通算100得点を達成した。ガクポの2点目で1958年以来最速の100得点到達となった。コエマンは「勝点3が重要」と強調した。
「どの試合でも勝ちたい。初戦を勝てば安心できる」とコエマン監督。戦術批判については笑いながら「今回の交代は前回より良かったかも」と語った。
さらに真剣な表情で続けた。「この試合には勝たなければならなかった。だが緊張はしなかった。選手たちの姿勢を見れば、勝てると思った」
- AFP
怪我の懸念とメンフィス・デパイの役割
オランダ代表にとって、この夜は必ずしも好ましくなかった。ブロッベイの活躍は体調不良で途中で途切れた。クーマン監督は、このストライカーに体調の問題がある可能性があると述べ、今後、前線の布陣を変更する必要があるかもしれないと語った。
コエマン監督は「近いうちにドニエル・マレンを再びストライカーで起用するかもしれない」と話し、ブロッベイが終盤にハムストリングを痛めたと説明した。さらに、コンディションを取り戻しつつあるメンフィス・デパイについても言及した。 「メンフィスは調子が上がっている。状態次第で先発起用も考えられるが、他の選手の調子も見る必要がある。彼は重要な存在で、チームにも良い影響を与えている。今の役割を受け入れているが、それがいつまで続くかは分からない」