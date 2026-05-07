まだ少なくとも1つのチャンスはある！ヴィンセント・コンパニとマックス・エベルは、FCバイエルンで明確な任務を担っている。

質問が飛ぶ前にキミッヒは断言した。「トリプル制覇のときより強い」 当時、前半戦は「半年近く良いサッカーができなかった」が、それはニコ・コヴァチ監督体制下でのことだった。後半戦は「素晴らしいサッカーができた」と、ハンス・フリック監督の下でチームが好転した。しかし今回は、FCバイエルンが「安定感とスタイル」で一貫し、かつてないほど圧倒的な強さを見せている。

「このようなシーズンはそう頻繁には訪れない。だが、可能性はあった」とキミッヒは語った。 決勝進出、ドイツカップ制覇、そして3冠。チームはすでにリーグ優勝を決め、カップ決勝へ進んだ。CLでは2位通過後、レアル・マドリードを下し、準決勝ではパリ・サンジェルマンと接戦を演じた。だからこそ、可能性はあった。