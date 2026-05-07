ヨシュア・キミッヒはFCバイエルンで8人の監督の下、10回のリーグ優勝とチャンピオンズリーグ準決勝5回進出し、2020年には3冠を達成した。豊富な実績に裏打ちされた彼の言葉には重みがある。「バイエルンでの11年間で、今シーズンは最も強かった」
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まだ少なくとも1つのチャンスはある！ヴィンセント・コンパニとマックス・エベルは、FCバイエルンで明確な任務を担っている。
質問が飛ぶ前にキミッヒは断言した。「トリプル制覇のときより強い」 当時、前半戦は「半年近く良いサッカーができなかった」が、それはニコ・コヴァチ監督体制下でのことだった。後半戦は「素晴らしいサッカーができた」と、ハンス・フリック監督の下でチームが好転した。しかし今回は、FCバイエルンが「安定感とスタイル」で一貫し、かつてないほど圧倒的な強さを見せている。
「このようなシーズンはそう頻繁には訪れない。だが、可能性はあった」とキミッヒは語った。 決勝進出、ドイツカップ制覇、そして3冠。チームはすでにリーグ優勝を決め、カップ決勝へ進んだ。CLでは2位通過後、レアル・マドリードを下し、準決勝ではパリ・サンジェルマンと接戦を演じた。だからこそ、可能性はあった。
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FCバイエルン：ヴィンセント・コンパニは必要なバランスを見出さなければならない
全体として、バイエルンは得点不足で負けたのではなく、失点が多すぎた。バランスが欠けていたのだ。 高い位置を取る4バックとマンマークを軸とするヴィンセント・コンパニーの戦術は勇敢だ。この哲学を貫く姿勢は称賛に値する。だが、より大きな勝利のためにはリスクを抑える微調整が不可欠だ。
マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアス擁する強力攻撃陣がいくら得点を重ねても、大量失点が続けば必ずツケが回る。
ブンデスリーガではFSVマインツ05と1.FCハイデンハイムにそれぞれ3失点。CLでは昨季準々決勝でインテルに4失点し敗退。今季はレアル戦で4失点ながら辛勝、しかしPSG戦では6失点と痛手だった。 なお、もう一方の決勝進出チームであるアーセナルは、今季CL全体でわずか6失点しかない。
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このチームには、少なくともあと1回はチャンスがある
この敗退は終わりではなく、単なる通過点だ。 スポーツディレクター、マックス・エベルは「チャンピオンズリーグ制覇は一つの旅だ」と語る。「昨年学んだ教訓を生かせば、来年再び挑める」。キミッヒも「このチームならまだ勝てる」と確信を示す。
現体制なら、ミュンヘンにはまだ少なくとも1つのチャンスがある。夏に主力選手が移籍する予定はない。PSG戦で好パフォーマンスを見せたマヌエル・ノイアーは2027年までの契約延長目前で、交渉難航中のコンラート・ライマーも新シーズン残留の見込みだ。彼の契約も延長される可能性がある。
- AFP
FCバイエルン：マックス・エベルらを待ち受ける綱渡りのような状況
この大きな勝利を確実なものにするため、コンパニー監督は戦術を微調整し、最適なバランスを見出す必要がある。一方、エベルル会長とスポーツディレクターのフロイント氏らクラブ首脳は、選手層の強化が急務だ。セルジュ・ニャブリ、トム・ビショフ、レナート・カール、ラファエル・ゲレイロの負傷が相次ぎ、コンパニー監督には脅威となる交代要員が不足していた。
一方で、若手育成の進展や給与コスト削減の必要性を考えると、補強は綱渡りの状況だ。ゲレイロ、ゴレツカ、ジャクソンは退団予定。理想を言えば、ゴードンタイプのウイング、ストライカー、MF、サイドバックの加入が望ましい。
中長期的には層の厚さだけでなく、トップレベルの補強も不可欠だ。ウルビッグが将来的に正GKノイアー（40）の後継者となるかは不透明だ。 司令塔キミッヒ（31）と得点王ケイン（32）の絶頂期はいつまで続くのか。現時点では衰えの兆しはなく、怪我も少なく、スピードよりゲームインテリジェンスとテクニックで輝いている。
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FCバイエルンは2020年以来、初めてDFBポカールを制することができるか？
来季の指針を決める前に、バイエルンはリーグに続き2つ目のタイトルを狙える。2020年以来、久々にDFBポカール決勝に進出した。5月23日、ベルリンでシュトゥットガルトと戦う。2冠を取れば「成功」と呼べるシーズンになるだろう。それでも、すでに特別な年になっている。
これほど得点を挙げたミュンヘンチームは初めてで、プレースタイルと振る舞いで多くの支持を集めたことも稀だ。PSG戦の4-5はクラブ史上最も劇的な試合として記憶されるだろう。その立役者、ヴィンセント・コンパニ監督は契約を2029年まで延長し、ミュンヘンの黄金時代を築く可能性を秘めている。