ヨシュア・キミッヒはFCバイエルンで8人の監督の下、10回のリーグ優勝とチャンピオンズリーグ準決勝5回進出し、2020年には3冠を達成した。豊富な実績に裏打ちされた彼の言葉には重みがある。「バイエルンでの11年間で、今シーズンは最も強かった」と語った。
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まだ少なくとも1つのチャンスはある！ヴィンセント・コンパニとマックス・エベルは、FCバイエルンで明確な任務を任されている。
質問が飛ぶ前にキミッヒは断言した。「トリプルを達成したシーズンより強い」 当時、前半6か月はまったく良いサッカーができなかったが、それはニコ・コヴァチ体制の序盤だった。後半6か月はハンス・フリックの下で素晴らしいサッカーをした。今回は、その安定感とスタイルで一貫して圧倒的な強さを見せている。
「このようなシーズンはそう頻繁には訪れない」とキミッヒは語り、「それでも、可能だったはずだ」と続けた。 準決勝進出、ドイツカップ制覇、そして3冠。チームはすでにリーグ優勝を決め、カップ決勝へ進んだ。CLでは2位通過後、レアル・マドリードを下し、準決勝でパリ・サンジェルマンと接戦を演じた。だからこそ、可能性はあった。
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FCバイエルン：ヴィンセント・コンパニは必要なバランスを見出さなければならない
全体として、バイエルンは得点不足で負けたのではなく、失点が多すぎた。要はバランス不足だ。 高い位置を取る4バックとマンマークを軸とするヴィンセント・コンパニーの戦術は勇敢だが、リスクを抑えた微調整が不可欠だ。
マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアス擁する強力攻撃陣がいくら得点を重ねても、大量失点が続けば必ずしっぺ返しが来る。
ブンデスリーガではマインツ05とハイデンハイムにそれぞれ3失点。CLでは昨季準々決勝でインテルに4失点し、今季もレアル戦で4、PSG戦で6失点した。 なお、もう1つの決勝進出チームであるアーセナルは、今季CL全体でわずか6失点だ。
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このチームには、少なくともあと1回はチャンスがある
今回の敗退は終わりではなく、単なる通過点だ。 スポーツディレクターのマックス・エベルは「チャンピオンズリーグを制するのは一つの旅だ。昨年学んだことを生かし、来年再び挑む」と話し、キミッヒも「このチームならまだ勝てるという感覚がある」と語った。
それでもミュンヘンにはまだチャンスがある。現時点で夏の主力流出は予定されていない。PSG戦で好パフォーマンスを見せたノイアーは2027年までの契約延長目前。交渉難航中のライマーも新シーズン残留の見込みで、2027年契約延長の可能性が残る。
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FCバイエルン：マックス・エベルらを待ち受ける綱渡りのような状況
この大きな勝利を確実なものにするには、コンパニーが戦術を微調整し、バランスを完璧にすることが必要だ。一方、エベルやスポーツディレクターのフロイントら首脳陣は、選手層を厚くしなければならない。セルジュ・ニャブリ、トム・ビショフ、レナート・カール、ラファエル・ゲレイロの負傷が相次ぎ、コンパニーには脅威となる交代要員が不足している。
一方で、若手育成の進展や給与コスト削減の必要性を考えると、補強は綱渡りの状況だ。ゲレイロ、ゴレツカ、ジャクソンは退団する。理想は、ゴードンタイプのウイング、ストライカー、MF、サイドバックの獲得だ。
中長期的には層の厚さだけでなく、トップレベルの補強も不可欠だ。ウルビッグが将来的に正GKノイアー（40）の後継者となるかは不透明だ。 司令塔キミッヒ（31）と得点王ケイン（32）の絶頂期はいつまで続くのか。現時点では衰えの兆しはなく、怪我も少なく、スピードよりゲームインテリジェンスとテクニックで輝いている。
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FCバイエルンは2020年以来、初めてDFBポカールを制すことができるか？
来季の指針を決める前に、バイエルンはリーグ優勝に続き2つ目のタイトルを狙える。2020年以来、初めてDFBポカール決勝に進出した。5月23日、ベルリンでシュトゥットガルトと対戦する。2冠を達成すればシーズンは「成功」と評価されるだろう。とはいえ、すでに特別なシーズンである。
これほど得点を挙げたミュンヘンチームは初めてで、プレースタイルと振る舞いで多くの支持を集めたことも稀だ。PSG戦の4-5はクラブ史上最も劇的な試合として記憶されるだろう。その立役者、ヴィンセント・コンパニー監督は契約を2029年まで延長し、ミュンヘンの黄金時代を築く可能性を秘めている。