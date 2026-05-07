質問が飛ぶ前にキミッヒは断言した。「トリプルを達成したシーズンより強い」 当時、前半6か月はまったく良いサッカーができなかったが、それはニコ・コヴァチ体制の序盤だった。後半6か月はハンス・フリックの下で素晴らしいサッカーをした。今回は、その安定感とスタイルで一貫して圧倒的な強さを見せている。

「このようなシーズンはそう頻繁には訪れない」とキミッヒは語り、「それでも、可能だったはずだ」と続けた。 準決勝進出、ドイツカップ制覇、そして3冠。チームはすでにリーグ優勝を決め、カップ決勝へ進んだ。CLでは2位通過後、レアル・マドリードを下し、準決勝でパリ・サンジェルマンと接戦を演じた。だからこそ、可能性はあった。