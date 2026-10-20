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「まだ始まったばかりだ！」オマル・マルムシュ、コヴェントリー戦の勝利で初ゴールを挙げ、トッテナム戦での巻き返しに自信
エジプト人FWが初勝利に導く
マルムシュは、昇格組をホームに迎えた3-1の勝利で決めたトッテナムでの初ゴールが、今季の巻き返しにつながると確信している。マンチェスター・シティから期限付き移籍で加入したこのアタッカーは、その前にミラン・ファン・エヴァイクの顔に接触していたものの、58分にチームを再びリードさせた。3分け3敗を経てつかんだ待望の勝利により、チームは20位から16位に浮上した。
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復帰した司令塔が序盤の優勢をもたらす
4日間の温暖なマルベーリャでのトレーニングキャンプを終えたばかりのホームチームは、14分にジェームズ・マディソンが先制点を挙げた。マディソンは、幼少期から応援していたコヴェントリーを相手に、モハメド・クドゥスのパスをゴールにつなげた。
ドミニク・ソランケのシュートは得点と認められなかったものの、トッテナムは試合を支配し続けた。しかし、後半開始後にヤン・パウル・ファン・ヘッケがボールを失うと、ジャック・ルドニに同点ゴールを許した。その後、マルムシュが得点し、アディショナルタイムにはベン・デイヴィスが勝利を決定づけた。
試合終了後、『BBCスポーツ』に対し、マルムシュは勝利とチーム全体のパフォーマンスを喜んだ。「本当に、本当にうれしい。先週はいいパフォーマンスを見せていたが、勝利という結果にはつながらなかった。今日、初勝利を挙げられてとてもうれしいし、トッテナムでの初ゴールを決められたこともうれしい。ここから積み上げていきたい」
初ゴールを振り返り、自身の努力が勝ち点3につながったことについて、さらにこう語った。「努力が実ってとてもうれしい。でも、今日勝ち点3を手にできたことの方がうれしい」
選手たちが戦術プランを支持
ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームにとって収穫のある一夜となり、さらに、昨季を全休する原因となった重度の膝の負傷から回復したデヤン・クルゼフスキが復帰後初出場を果たした。守備では、ホームチームがフランク・ランパード監督率いるコヴェントリーの序盤の攻勢をしのいだ。
チームの成長と相手の脅威について、マルムシュは「どの試合からも学んでいる。言われた通り、最初の数週間は素晴らしいプレーをしていたが、結果が伴わなかった。まだ始まったばかりだ」と語った。
また、相手の質を称え、デイビスのゴールの重要性を認めた。「彼らは非常に良いチームで、攻守の切り替えがうまい。ベンのゴールが僕たちに勝ち点3をもたらし、試合を落ち着かせてくれた」
さらに、監督の好影響とチームの強い結束について、FWはこう続けた。「ああ、とてもいい気分だ。監督は僕たち全員を助け、細かいことを教えてくれる。一人ひとりのことも支えてくれる。監督がもたらす強度と情熱が大好きだ。僕たちは自分たちのシステムを信じている。ピッチ上では大きな家族のようなもので、最後まで互いのために戦う」
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新たな負傷の懸念が祝賀ムードに影を落とす
開幕から続いた未勝利に終止符を打ったものの、トッテナムのメディカルスタッフは、DFロバートソンとトシン・アダラビオヨが新たに負った打撲の状態を確認しなければならない。マルムシュも試合終盤に足を引きずりながら退いた。一方、コヴェントリーは17位に後退。フラム、サンダーランドとの重要なホーム2連戦を控える。
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