4日間の温暖なマルベーリャでのトレーニングキャンプを終えたばかりのホームチームは、14分にジェームズ・マディソンが先制点を挙げた。マディソンは、幼少期から応援していたコヴェントリーを相手に、モハメド・クドゥスのパスをゴールにつなげた。

ドミニク・ソランケのシュートは得点と認められなかったものの、トッテナムは試合を支配し続けた。しかし、後半開始後にヤン・パウル・ファン・ヘッケがボールを失うと、ジャック・ルドニに同点ゴールを許した。その後、マルムシュが得点し、アディショナルタイムにはベン・デイヴィスが勝利を決定づけた。

試合終了後、『BBCスポーツ』に対し、マルムシュは勝利とチーム全体のパフォーマンスを喜んだ。「本当に、本当にうれしい。先週はいいパフォーマンスを見せていたが、勝利という結果にはつながらなかった。今日、初勝利を挙げられてとてもうれしいし、トッテナムでの初ゴールを決められたこともうれしい。ここから積み上げていきたい」

初ゴールを振り返り、自身の努力が勝ち点3につながったことについて、さらにこう語った。「努力が実ってとてもうれしい。でも、今日勝ち点3を手にできたことの方がうれしい」