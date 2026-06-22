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「まだ大いに力になってくれる！」――ルーカス・パケタは、スコットランドとの重要なワールドカップ戦を前に、「非常に重要な」ネイマールがブラジル代表の練習に復帰したことに喜びを隠せない。
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ネイマールが復帰し、セレソンを後押し
ネイマールは、モロッコ戦（1－1）とハイチ戦（3－0）の登録メンバーから外れ、2026年W杯はまだ出場していない。それでも、グループ首位を目指すチームは、彼が練習場に復帰したことで大きな活力を得た。日曜の記者会見でパケタは、象徴的存在の帰還をチーム全員が喜んでいると語った。
「彼が練習に復帰し、一緒にピッチに立っていることを皆とても嬉しく思っています。ネイマールはブラジル代表にとって非常に重要な選手です」とパケタは記者団に語った。「彼はこのユニフォームで素晴らしい実績を残し、今もチームを助けてくれます。戻ってきてくれて嬉しく、できるだけ早く貢献できるよう願っています」
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ラフィーニャの穴を埋める
ネイマールが復帰したのは朗報だが、ブラジル代表はバルセロナのウインガー、ラフィーニャがハムストリングの負傷で離脱している。元リーズ・ユナイテッドのスター不在はチームの攻撃に大きな損失であり、大会に残りが出場できるかは依然として不透明だ。パケタは「チーム全員で彼を支える」と話し、リハビリ中のラフィーニャをサポートすると誓った。
「今はチーム全員のサポートを受けている。我々は彼のそばにいて、回復に向けてできる限りのことをする」とフラメンゴのエースは語った。「彼は努力家だ。できるだけ早く戻れると確信している。 彼の重要性は言うまでもない。ここ数シーズン、彼は代表でも大きく成長し、素晴らしい活躍を見せている」と続けた。
スコットランドへの敬意を欠くという脅し
ブラジルは5度の優勝経験を持つが、パケタはマイアミ・スタジアムでの次戦を前に慢心はないと強調した。スコットランドは初の本戦突破へ期待が高く、南米強豪から好結果を得ればその可能性は高まる。パケタはスティーブ・クラーク監督率いるチームを依然として警戒している。
「ワールドカップに出場する全チームは敬意に値する。相手をしっかり分析し、万全を期す」と元ウェストハムのMFは話した。「スコットランドを尊重しつつ、自分たちのサッカーをし、監督の指示に従う。どんな相手でも、勝利だけが目標だ」
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ノックアウトラウンドに注目
ブラジルは4ポイントでグループC首位だが、予選突破争いは依然激しい。 すでに敗退が決まったハイチと対戦する同勝点のモロッコを考慮すると、首位維持には勝利が不可欠だ。序盤の不安定さを修正し、決勝トーナメントへ向けパフォーマンスの微調整を進める。ネイマールが復帰すれば、2023年以来の代表戦となる。