「まだ大いに力になってくれる！」――ルーカス・パケタは、スコットランドとの重要なワールドカップ戦を前に、「非常に重要な」ネイマールがブラジル代表の練習に復帰したことに喜びを隠せない。

ネイマールは、モロッコ戦（1－1）とハイチ戦（3－0）の登録メンバーから外れ、2026年W杯はまだ出場していない。それでも、グループ首位を目指すチームは、彼が練習場に復帰したことで大きな活力を得た。日曜の記者会見でパケタは、象徴的存在の帰還をチーム全員が喜んでいると語った。

「彼が練習に復帰し、一緒にピッチに立っていることを皆とても嬉しく思っています。ネイマールはブラジル代表にとって非常に重要な選手です」とパケタは記者団に語った。「彼はこのユニフォームで素晴らしい実績を残し、今もチームを助けてくれます。戻ってきてくれて嬉しく、できるだけ早く貢献できるよう願っています」