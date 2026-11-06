「まだ十分な力がある」ラウール・ヒメネスの負傷はメキシコ人FWにとって「痛恨」 元ウルブス選手が、プレミアリーグで実績を持つFWにまだ貢献できる力がある理由を説明
ヒメネスがフリーエージェントとしてモリニューに戻った
35歳のヒメネスは、北米で開催される2026年ワールドカップで母国を代表するのを前に、6月上旬にモリニューへの感慨深い復帰が決まった。プレミアリーグのフラムを退団し、フリーの身となっていた。
最高峰の舞台で実績を残してきた選手で、トップリーグで挙げた68得点は輝かしい経歴の中でも際立つ。そのうち、40得点は2018年から2023年までの5年間にわたるウルブス在籍中に記録したものだ。
この間、マンチェスター・ユナイテッドもヒメネスに関心を示したと伝えられたクラブの一つだったが、フラムから声がかかるまでウルブスに忠誠を尽くした。再びウェスト・ミッドランズに姿を見せるとは、ほとんど誰も予想していなかっただろう。
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手術を受けたストライカーは2027年まで離脱
しかし、ヒメネスはキーラン・トリッピアーが昇格を目指す野心的なプロジェクトに加わったのと同じ夏に、慣れ親しんだ環境へ戻った。チャンピオンシップで2位以内を目指すチームの攻撃をけん引することが期待されていた。
2026-27シーズンの最初の9試合で3ゴールを挙げたが、9月中旬のエヴァートンとのカラバオカップの一戦で負傷。その後手術を受けたベテランFWは新年までの離脱が決まっている。
ヒメネス不在がウルブスにとって大きな痛手である理由
関係者全員が感じているもどかしさについて問われたジャーヴィスは、今週末にウルヴスのサポーターをレクサムへ快適に送り届けるミッドナイト・エクスプレスの企画に関連して取材に応じ、GOALにこう語った。「彼にとっては本当につらいことだ。選手がかつて所属したクラブに戻るとき、そのクラブやファン、家族とのつながりもある。そこが彼にとってどれほど大切か、戻れたことをどれほど喜んでいるか、そして彼がどれほど優れた選手かが分かる」
「ウルヴスはおそらく、ずっと彼を獲得したいと思っていたはずだ。彼はワールドカップで、まだ十分な力があることを示した。今も素晴らしい得点力を持っている。だからウルヴスにとっては大きな痛手だし、本人にとっても非常に残念なことだ」
「9試合に出場して3得点を挙げているが、それだけでなく、チームのあらゆるプレーで重要な役割を果たしている。蹴らなければならなかったPKでも冷静沈着だった。今もボールを収められるし、適切なタイミングで適切な場所にいられる。だから彼の不在は非常に大きいが、復帰できるようになれば、本人も一刻も早く戻りたいはずだ」
「もし1月末に復帰できるとすれば、新加入選手を迎えるのと同じくらい、信じられないほど大きな戦力になる。そうなればシーズン終盤に向けて勢いをつけられる」
「チャンピオンシップでは、得点できる選手がいるのは素晴らしいことだ。チームのほかの部分はかなり安定しているのだから。フェル・ロペスは彼らにとって非常に優れた補強だった。フェル・ロペス、ラウール・ヒメネス、アダム・アームストロング、マテウス・マネと、期待を抱かせる選手が大勢いる。だから彼が戻ってくるのは、彼らにとって素晴らしいことだ」
- Midnite
チャンピオンシップの昇格争いは激戦になりそうだ
ヒメネスはウルヴスに復帰した際、さらに12カ月延長できるオプションを含む2年契約を結んだ。自身にはまだ十分にプレーする力があり、ゴールも決められると確信しているようだ。
ただし、今後数週間はほかの選手たちが攻撃面での期待を担う必要がある。チャンピオンシップで2位につけるセザル・ペイショト監督のチームは、北ウェールズでライアン・レイノルズとロブ・マックが誇るクラブと対戦し、5試合無敗と3連勝をさらに伸ばそうとしている。
2026-27シーズンのウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズの主要パートナーであるMidniteは、11月7日（土）に愛するウルヴスと、リーグで華やかな存在として知られるレクサムとの試合を観戦するサポーター100人に、往復約209キロの移動手段として、高級バス「Midnite Express」を提供する。
バスにはウルヴスのレジェンド、スティーブ・ブル、カール・イケメ、マット・ジャーヴィスも同乗。サポーターはクラブにまつわるクイズやライブの質疑応答を楽しめるほか、限定賞品を手にするチャンスもある。
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