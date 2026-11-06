関係者全員が感じているもどかしさについて問われたジャーヴィスは、今週末にウルヴスのサポーターをレクサムへ快適に送り届けるミッドナイト・エクスプレスの企画に関連して取材に応じ、GOALにこう語った。「彼にとっては本当につらいことだ。選手がかつて所属したクラブに戻るとき、そのクラブやファン、家族とのつながりもある。そこが彼にとってどれほど大切か、戻れたことをどれほど喜んでいるか、そして彼がどれほど優れた選手かが分かる」

「ウルヴスはおそらく、ずっと彼を獲得したいと思っていたはずだ。彼はワールドカップで、まだ十分な力があることを示した。今も素晴らしい得点力を持っている。だからウルヴスにとっては大きな痛手だし、本人にとっても非常に残念なことだ」

「9試合に出場して3得点を挙げているが、それだけでなく、チームのあらゆるプレーで重要な役割を果たしている。蹴らなければならなかったPKでも冷静沈着だった。今もボールを収められるし、適切なタイミングで適切な場所にいられる。だから彼の不在は非常に大きいが、復帰できるようになれば、本人も一刻も早く戻りたいはずだ」

「もし1月末に復帰できるとすれば、新加入選手を迎えるのと同じくらい、信じられないほど大きな戦力になる。そうなればシーズン終盤に向けて勢いをつけられる」

「チャンピオンシップでは、得点できる選手がいるのは素晴らしいことだ。チームのほかの部分はかなり安定しているのだから。フェル・ロペスは彼らにとって非常に優れた補強だった。フェル・ロペス、ラウール・ヒメネス、アダム・アームストロング、マテウス・マネと、期待を抱かせる選手が大勢いる。だから彼が戻ってくるのは、彼らにとって素晴らしいことだ」