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「まだ分からない！」トーマス・トゥヘル監督、チェコ共和国戦を前にイングランドに負傷者2人の痛手。エズリ・コンサとニコ・オライリーがトレーニング欠席
トゥヘルがDFコンビを注視
イングランド代表のトゥヘル監督は、火曜日のプラハ遠征を前に選考面で頭を悩ませている。最終調整の中で主力2選手が離脱したためだ。コンサとオライリーは、月曜朝にトッテナムの拠点で行われた全体練習を欠席した。24人のメンバーの残りがチェコの首都へのフライトに向けて準備を進める一方、アーセナルとマンチェスター・シティのDFはコンディション面の不安を抱えており、個別メニューにとどまった。
これはトゥヘル監督にとってとりわけ痛手だ。ウェンブリーで土曜日に行われた世界王者スペイン戦での3-2の敗戦を受け、守備の安定を何としても見いだしたい状況だからである。ドイツ人指揮官は、この2人が長引く問題を抱えており、それによってチームメートとともにピッチで練習できなかったと明かした。フォルトゥナ・アレナでの試合にこの2人が出場可能か問われると、トゥヘル監督は月曜夜、報道陣に対してこう語った。「まだ分からない。きょうの練習を欠席したのは、君たちが見た通りだ。軽い問題があったからだ。ただ、問題はまだ残っている」
- AFP
最終的なコンディションチェックが迫る
イングランドは今回の代表ウィークで厳しい日程に直面しており、今後3試合を控えている。火曜日のチェコ代表戦後、トゥヘル監督率いるチームは土曜日にクロアチア代表とのアウェー戦に臨み、その後10月6日にチェコ代表との再戦でこの期間を締めくくる。
チーム内のコンディションについて詳しく説明したイングランド代表指揮官は、こう付け加えた。「今朝は、この試合に先発した選手たちに軽めのトレーニングを行った。最終チェックは明日の朝に実施される。ドクターと理学療法士からゴーサインが出れば、問題なく行ける。あと1日あれば本当に違いが出るだろう。今日ピッチに立った選手たちは皆、本当にプレーしたがっていて、その意欲も十分にあると感じている」
結果が求められる中でプレッシャーが高まる
ネーションズリーグの戦いを黒星発進としたイングランドは、前回大会をリーグBで戦った後、今季リーグAに戻ってきた中で厳しい立場に置かれている。トゥヘル監督のチームは、初戦でクロアチアに1-2で敗れたチェコ代表との重要な一戦に臨む。相手も立て直しを狙っている。
この試合の重要性について、トゥヘル監督は「『勝たなければならない試合』と言うには少し早い。グループの段階としては、まだ『絶対に勝たなければならない』という時期ではない。相手のクオリティーはリスペクトしている。私はどこであっても、常に結果が必要だと感じている。特に敗戦の後はそうだ。たとえそれが前に進むための過程だったとしても、それでも自分たちのために結果は必要だし、すぐにリアクションを示す必要がある。明日の試合が最優先だ」と語った。
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夏の成功と過去の節目を土台に
イングランドは、この夏のワールドカップで3位に入った勢いそのままに今大会へ臨む。イングランド代表は、2018-19シーズンの第1回大会で達成した大会最高成績の再現を目指しており、その時も3位で大会を終えていた。
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