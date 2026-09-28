イングランド代表のトゥヘル監督は、火曜日のプラハ遠征を前に選考面で頭を悩ませている。最終調整の中で主力2選手が離脱したためだ。コンサとオライリーは、月曜朝にトッテナムの拠点で行われた全体練習を欠席した。24人のメンバーの残りがチェコの首都へのフライトに向けて準備を進める一方、アーセナルとマンチェスター・シティのDFはコンディション面の不安を抱えており、個別メニューにとどまった。

これはトゥヘル監督にとってとりわけ痛手だ。ウェンブリーで土曜日に行われた世界王者スペイン戦での3-2の敗戦を受け、守備の安定を何としても見いだしたい状況だからである。ドイツ人指揮官は、この2人が長引く問題を抱えており、それによってチームメートとともにピッチで練習できなかったと明かした。フォルトゥナ・アレナでの試合にこの2人が出場可能か問われると、トゥヘル監督は月曜夜、報道陣に対してこう語った。「まだ分からない。きょうの練習を欠席したのは、君たちが見た通りだ。軽い問題があったからだ。ただ、問題はまだ残っている」