ロナウドは、ピッチ内外の両面で影響力を発揮することへの強い決意を保っている。最大の目的であるゴールに加え、ポルトガルの次世代タレントを導く自身の役割も強調した。

「自分は今でも、代表チームが望むものに到達する助けになれると信じている」とロナウドは述べた。「自分は代表チームを支えられると思っている。ゴールだけではなく、フットボールの外でもだ。新しい若い世代がいるが、自分にとって基本となるのは、ピッチ上でゴールを決め、チームが試合に勝つ助けをすることだ。

「代表チームに自分は必要ないと言われた時は、真っ先に去るのは自分だ。自分がチームに何も加えていないと思った時、あるいは自分が雰囲気を作ってしまっていると思った時は、真っ先に去る。スーツケースを持って出て行く。

「ポルトガルの人々は自分を頼りにしている。だから自分はまだここにいる。ただ数字を見ればいい。いくつか計算もできるはずだ。自分はまだうまくやれている。彼らが自分を頼りにしなくなった日が来れば、ノー・プロブレモ、自分は去る。自分はいつだってこの連盟のナンバーワンのファンであり続ける」