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「まだ元気にやれている」 クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表引退を考えたことがあると明かすも、今は通算1000ゴールの大台を目標に据える
ポルトガル退団を検討か
ロナウドが、ワールドカップ後に伝説的な代表キャリアに終止符を打つことを検討していたと明かした。ポルトガルは夏の大会で思うような結果を残せず、ラウンド16でスペインに惜敗した。
その失望の後、ベテランFWは代表レベルでの今後について熟考した。それでも2月に42歳を迎えるロナウドは、最終的に代表での記録更新を続けることを決断した。
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自身の将来を熟考する人物
この伝説的アタッカーは、代表チームから退くことが現実的な可能性だったと認めた。代表引退を考えたかと問われると、ロナウドは自身の状況について驚くほど率直な見解を示した。
ロナウドは『The Guardian』が伝えたところによると、「はい、考えた。もちろん、自分の決断や将来、そして今についても常に考えている。私は考える人間だし、考えなければならない。だからこそ今ここにいる。つまり、私は続けるということだ」と認めた。
次世代の育成
ロナウドは、ピッチ内外の両面で影響力を発揮することへの強い決意を保っている。最大の目的であるゴールに加え、ポルトガルの次世代タレントを導く自身の役割も強調した。
「自分は今でも、代表チームが望むものに到達する助けになれると信じている」とロナウドは述べた。「自分は代表チームを支えられると思っている。ゴールだけではなく、フットボールの外でもだ。新しい若い世代がいるが、自分にとって基本となるのは、ピッチ上でゴールを決め、チームが試合に勝つ助けをすることだ。
「代表チームに自分は必要ないと言われた時は、真っ先に去るのは自分だ。自分がチームに何も加えていないと思った時、あるいは自分が雰囲気を作ってしまっていると思った時は、真っ先に去る。スーツケースを持って出て行く。
「ポルトガルの人々は自分を頼りにしている。だから自分はまだここにいる。ただ数字を見ればいい。いくつか計算もできるはずだ。自分はまだうまくやれている。彼らが自分を頼りにしなくなった日が来れば、ノー・プロブレモ、自分は去る。自分はいつだってこの連盟のナンバーワンのファンであり続ける」
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偉大なゴール記録の達成を目指している
代表での将来がひとまず確かなものとなった今、ロナウドは前人未到の節目に照準を合わせている。この伝説的FWは、ついに現役に別れを告げる前に、クラブと代表を通じたキャリア通算1000ゴールという驚異的な記録到達を目指している。
当面の焦点は、木曜日にリスボンで行われるウェールズとのUEFAネーションズリーグに移る。この一戦は、ロナウドにとって代表通算234試合目となる。
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