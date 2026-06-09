The FA
翻訳者：
「まだ不十分か？！」 元イングランド代表キャプテンのジョン・テリーが、トーマス・トゥヘル監督のW杯代表メンバーを分析。11人の選手を「抱えすぎ」と指摘した。
テリーが選手層の厚さに疑問を呈する
元イングランド代表主将テリーは、トゥヘル監督のW杯メンバー選考を批判した。アーセナルのサカ、ライス、エゼ、マドゥエケの4人にはチャンピオンズリーグ決勝後に追加休暇が与えられたが、26人の代表メンバーは米国で合流済みだ。
しかしテリーは『Sports Uncensored』で、ワールドカップでイングランドが勝つには26人のうち少なくとも11人を外すべきだと語った。
「優勝するにはベストメンバーを選ぶべきだ。実際にプレーできるのは13〜15人。残りの選手に彼らにプレッシャーをかけられるか疑問だ」と語った。
- Getty
名だたる選手たちが取り残された
トゥヘル監督が代表メンバーを発表した際、フィル・フォーデンやコール・パーマーなどの注目選手を外したことで大きな議論が起きた。テリーは、ダン・バーンやニコ・オライリーなど大会初出場の選手が多く、経験不足が懸念されると指摘。少数の主力に依存しすぎると、チームに大きな代償が生まれる恐れがあると疑問を呈した。
「まず、私は彼（トゥヘル）をとても気に入っている」とテリーは語った。「彼がチェルシーにいた頃、チャンピオンズリーグで成功をもたらしてくれた。 大きな決断を恐れない点だ。今回のW杯で選外とした選手たちについては、私は同意できない」
マグワイアとショーの論争
テリーは、守備の要であるハリー・マグワイアとルーク・ショーの不在を強く指摘した。オライリーは将来有望だが、大舞台を乗り切るにはショーのようなベテランの指導が必要だと語った。
「まずマグワイア、そして左SBのショー。左SBはオライリーが起用されるだろう」とテリーは説明した。 「彼のような選手には、ショウのような存在がそばで助け、落ち着かせ、アドバイスする必要がある。彼は今後のワールドカップでの我がチームの未来だ。コール・パーマーについても大きな決断となるだろう。ピッチ上で3、4つの重要な判断を誤ったと思う。勝ち進むほど、最高の選手が必要だ」
- Getty Images
グループLでの試練が待ち受けている
トゥヘル監督のチームは水曜日のコスタリカ戦で調整を終え、グループL初戦のクロアチア戦へ。その後、ガーナ、パナマと戦い、決勝トーナメント進出を狙う。