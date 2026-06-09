トゥヘル監督が代表メンバーを発表した際、フィル・フォーデンやコール・パーマーなどの注目選手を外したことで大きな議論が起きた。テリーは、ダン・バーンやニコ・オライリーなど大会初出場の選手が多く、経験不足が懸念されると指摘。少数の主力に依存しすぎると、チームに大きな代償が生まれる恐れがあると疑問を呈した。

「まず、私は彼（トゥヘル）をとても気に入っている」とテリーは語った。「彼がチェルシーにいた頃、チャンピオンズリーグで成功をもたらしてくれた。 大きな決断を恐れない点だ。今回のW杯で選外とした選手たちについては、私は同意できない」