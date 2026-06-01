ロナウジーニョは、表舞台から離れた場所で謙虚さを保つようメッシを支えただけではない。彼は公然と「メッシはサッカー界の頂点に立つ」と語った。オルランディは、後に自身の象徴的な背番号10を受け継ぐ男の才能を、ロナウジーニョが遠慮なく称賛していたと回想する。

「ロナウジーニョは誰にでも親しみだったが、メッシには『お前はいつか俺と同じテーブルに座れる』と言っていた。天才同士は互いを認めるものだ」とオルランディは付け加えた。「メッシの才能は見抜くのは難しくなかった。まるで『こいつは俺の弟子だ、本物の実力者だ』と宣言しているようだった」。