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「まだロナウジーニョにはなれない」――バルセロナでブレークした頃、ブラジルのスーパースターはリオネル・メッシにコーヒーを淹れる役目をさせ、驕りを戒めた。
コーヒーの見習い
HProjectのポッドキャストに登場した元バルセロナ選手のアンドレア・オルランディが、クラブの「王」と本物の後継者の関係について語った。オルランディによると、ロナウジーニョは10代で才能に恵まれたメッシが浮つかないように、ある方法を取っていたという。
オルランディによると、ロナウジーニョは「おい、ワールドカップに何回出たんだ、新米？」と冗談を言いながらメッシにコーヒーを淹れさせ、彼を身近に感じさせ、愛情を示していたという。
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師匠が弟子を導く
コーヒーを淹れる役割は、ロッカールームでのいじめのように見えるかもしれない。しかしオルランディによると、それはメッシの才能に対するロナウジーニョの敬意から生まれた。2人の間にはチームメイト全員が認めるピッチ上の絆があり、ロナウジーニョは自らメンター役を買って出た。
「そこには確かな絆があった。結局、同じレベルで互いを理解したとき、師匠が若者を導くような愛情が生まれたのだ」とオルランディは語る。2005年バロンドール受賞者は、最初から自分の隣に並ぶ才能を見抜いていた。
相続人の公的承認
ロナウジーニョは、表舞台から離れた場所で謙虚さを保つようメッシを支えただけではない。彼は公然と「メッシはサッカー界の頂点に立つ」と語った。オルランディは、後に自身の象徴的な背番号10を受け継ぐ男の才能を、ロナウジーニョが遠慮なく称賛していたと回想する。
「ロナウジーニョは誰にでも親しみだったが、メッシには『お前はいつか俺と同じテーブルに座れる』と言っていた。天才同士は互いを認めるものだ」とオルランディは付け加えた。「メッシの才能は見抜くのは難しくなかった。まるで『こいつは俺の弟子だ、本物の実力者だ』と宣言しているようだった」。
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Bチームからトップチームへ
バルセロナで3シーズン過ごしたオルランディは、3部Bチームで2年、トップチームで1年プレーした。彼は「ロナウジーニョ・マニア」全盛期と「アトミック・フリー」台頭を間近で目撃した。
メッシのキャリアは後にサッカー史のほぼすべての記録を塗り替えるが、こうした初期の出来事は、ロッカールームのヒエラルキーが彼のプロとしての性格を形作る一因となった。その後アラベスやスウォンジー・シティで成功を収めたオルランディは、バルセロナの象徴的な時代を彩ったチーム内の結束に今も強い感銘を受けている。