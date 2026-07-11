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「まだピッチに残りたかった」――ベルギー代表GKティボ・クルトワは、スペインとの準々決勝で決勝点を許す直前にセネ・ランメンスと交代し、涙を流しながらピッチを去った。
- AFP
クルトワが筋肉の怪我を負う
ワールドカップ準々決勝のスペイン戦で、ベルギーの正GKクルトワは後半に大腿四頭筋を負傷し、71分に涙ながらに途中交代した。 代わりに投入されたラメンスがパウ・クバルシのシュートを止めきれず、メリノに押し込まれた。ロサンゼルスでの試合は2－1でスペインの勝利に終わった。
ゴールキーパーが交代決定の経緯を説明
試合後、クルトワは負傷の経緯を説明した。守備は続けられると感じていたが、リスクを避けたいガルシア監督の判断を受け入れ、交代した。
クルトワは「途中交代するのは残念だ。特別な試合で体調も良かった。ゴールキックを2回蹴ったが、2回目で大腿四頭筋に痛みを感じた。もうロングボールは蹴れないと伝え、監督はリスクを避けて交代を決めた」と語った。
「ゴールに留まることもできた。だが監督は『100％でなければ交代させる』と言った。続行したかったが、交代は問題ない。チームが最優先だからだ。」
- Getty Images
失態を犯した控え選手の擁護
代表3試合目のラムメンスが88分に致命的なミスでスペインの決勝点を許し、敗戦の痛手は大きかった。それでもクルトワはロッカールームで同胞を励まし、即座にリーダーシップを示した。
元チェルシーのGKは、大会で欧州王者の堅守を破ったことを挙げ、「全員が胸を張っていい」と強調した。
クルトワはラメンスを擁護した。「セネがボールを止められなかったのは残念だ。試合後、我々は彼を抱きしめて励ました。セネは素晴らしいGKだ。苦い結果だが、こうした経験がチームを強くする。我々は誇りに思うべきだ。我々は優勝候補スペインから得点を奪った唯一のチームだから。」
代表としての将来については「この大会をチームと共に過ごせて幸せだった。今後については監督やヴィンセント・マンナートと相談して決める」と語った。
不透明な未来に直面するデビルズ
クルトワの負傷で、ベルギー代表の負傷者リストはさらに長くなった。北米遠征ではアマドゥ・オナナとユーリ・ティエレマンスも早期離脱していた。ガルシア監督率いるチームは悔しさを胸に帰国し、次の代表戦を控え、数名の主力の去就が不透明な状況にも備える必要がある。
一方、レアル・マドリードのGKは、プレシーズン開始前に筋肉の状態を診断するため、クラブに戻り次第詳細な検査を受ける予定だ。
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