試合後、クルトワは負傷の経緯を説明した。守備は続けられると感じていたが、リスクを避けたいガルシア監督の判断を受け入れ、交代した。

クルトワは「途中交代するのは残念だ。特別な試合で体調も良かった。ゴールキックを2回蹴ったが、2回目で大腿四頭筋に痛みを感じた。もうロングボールは蹴れないと伝え、監督はリスクを避けて交代を決めた」と語った。

「ゴールに留まることもできた。だが監督は『100％でなければ交代させる』と言った。続行したかったが、交代は問題ない。チームが最優先だからだ。」