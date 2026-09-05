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「まだショックが残っている」 オリー・ワトキンスの妻が、6000万ユーロのサウジアラビア移籍後に感情あらわな胸中を明かす
ワトキンスが即座にインパクトを残す
ワトキンスはサウジ・プロリーグで上々のスタートを切り、デビュー戦でゴールを決めるなど、アル・ヒラルがアル・アハリを3-0で一蹴した試合で結果を残した。 アストン・ビラから5100万ポンドで今夏加入した同選手はベンチから途中出場し、終盤にヘディングで得点。シモーネ・インザーギ監督率いるチームの快勝を決定づけた。
イングランド代表FWはピッチ上での新生活に素早く適応している一方で、家族はいまだ突然の移住に順応している最中だ。ワトキンスの妻エリーは最近、SNSでバーミンガムを離れたことによる精神的な負担を明かし、リヤドへの人生を変える移住によって動揺していることを認めた。
エリーが自身の衝撃を明かす
ワトキンスがクラブのプレミアリーグ通算最多得点者となったヴィラ・パークでの成功の6年間を経て、この突然の移籍は多くの人々を驚かせた。エリーはTikTokで率直な反応を明かし、中東への移住は2026年当初の計画にはなかったと認めた。
「これは間違いなく、2026年のやりたいことリストには入っていなかった」と、彼女はフォロワーに説明した。「私たちはサウジアラビアに到着したけれど、正直に言ってまだショックを受けていると思う。人生がどれだけ早く変わり得るかは驚くべきことだけど、それがフットボールの素晴らしさでもある。私はとても感情的な人間なので、この信じられないような章を閉じるのは心が張り裂ける思いだ」
リヤドにおけるプレミアリーグ基準
ピッチ外で感情が大きく揺さぶられる状況にありながらも、ワトキンスはピッチ上で持ち味のプロフェッショナリズムを示した。アル・アハリ戦でハーフタイムから投入された30歳は、86分にファーサイドで競り勝ってスルタン・マンダシュのクロスを押し込み、セルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチとクライセンシオ・サマーフィルの先制点に続く追加点を挙げた。試合終了後、ワトキンスは自身のスタートと新天地の国内リーグ全体のレベルの高さについて喜びを口にした。
「ここに来られてうれしい。最高のスタートだ。これからこのホームで、もっと多くの試合をするのが楽しみだ。いいスタートになった。とても良かった。正直に言って、今日のここのレベルはプレミアリーグと同じくらい高かった。非常にフィジカルで、厳しく、クオリティーもトップだった。素晴らしい」とワトキンスは語った。
「ピッチに入った時、最初はこんな感じだとは思っていなかった。試合前にピッチの状態は確認していた。雰囲気は最高だった。ファンは僕の名前を呼んでくれた。最高のスタートだ」
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アル・ヒラルが開幕連勝を維持
アル・アハリ戦で印象的な途中出場を見せた後、ワトキンスはすぐに先発メンバー昇格のご褒美を手にした。イングランド人アタッカーはキックオフから出場し、アル・ヒラルはアル・シャバブに2-0で危なげなく勝利。今季ここまでの完璧なスタートを維持した。
これで5試合を終えて勝ち点15のパーフェクトな成績となり、サウジ・プロリーグ首位に立っている。ワトキンスと新たなチームメートたちは、月曜日に戦列へ戻る際、この連勝をさらに伸ばすことを目指す。アル・ヒラルは現在、次のリーグ戦で昇格組のネオムと対戦する準備を進めている。
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