ピッチ外で感情が大きく揺さぶられる状況にありながらも、ワトキンスはピッチ上で持ち味のプロフェッショナリズムを示した。アル・アハリ戦でハーフタイムから投入された30歳は、86分にファーサイドで競り勝ってスルタン・マンダシュのクロスを押し込み、セルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチとクライセンシオ・サマーフィルの先制点に続く追加点を挙げた。試合終了後、ワトキンスは自身のスタートと新天地の国内リーグ全体のレベルの高さについて喜びを口にした。

「ここに来られてうれしい。最高のスタートだ。これからこのホームで、もっと多くの試合をするのが楽しみだ。いいスタートになった。とても良かった。正直に言って、今日のここのレベルはプレミアリーグと同じくらい高かった。非常にフィジカルで、厳しく、クオリティーもトップだった。素晴らしい」とワトキンスは語った。

「ピッチに入った時、最初はこんな感じだとは思っていなかった。試合前にピッチの状態は確認していた。雰囲気は最高だった。ファンは僕の名前を呼んでくれた。最高のスタートだ」